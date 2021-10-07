«Сбер» и Mail.ru Group вложили ещё 12,2 млрд рублей в совместное предприятие в сфере транспорта и еды Статьи редакции
Партнёры сохранили равные доли.
- Средства направят на развитие активов «О2О», совершенствование технологий и привлечение новых сотрудников, сообщили vc.ru в компании.
Всего в 2021 году партнёры выделили в совместное предприятие около 43 млрд рублей. Партнёры вносили средства в равных долях и сохранили доли в предприятии — по 45,01%. Оставшуюся долю могут использовать для мотивации сотрудников СП, отмечают представители компании.
В ближайшие два-три года партнёры ожидают выхода на безубыточность основных активов.
- Совместное предприятие «О2О» было создано в декабре 2019 года на базе «Ситимобила» и Delivery Club. Первоначально партнёры инвестировали в общий бизнес до 64,6 млрд рублей и получили равные доли.
- «О2О» владеет активами Delivery Club (98%), «Самоката» (85%), «Кухни на районе» (85%), r_keeper (99%) и Performance Group (25%), а также в «Ситимобил» (97%), «Ситидрайв» (77%), и «2ГИС» (3%).
Да, нужно незамедлительно донести все до совета правления!
p.s. А если серьезно. Безубыточность строится на основе доверия клиентов к сервису. Вот я снёс приложение, так как оно выдало слишком завышенную цену. Вот n-количество клиентов, воспользовавшись услугами компании, решило потом ими не пользоваться (кстати, посмотрите отклики по Ситимобил для интереса). А что это означает в итоге? Уменьшение доходности. ред.
По отношению к водителям ситик (отчасти) демократичнее. А это огромный плюс, ибо таксопарки не дураки, и работают там, где выгодно.
Да, сейчас сам сервис именно для водителей оставляет желать лучшего, как продукт. Но по мотивации работать, вроде в разы лучше. В конечном счете те люди, с которых идёт бОльшая маржа, будут заказывать там где лучше водители и быстрее подача, а не только по цене
Думаю, что похожие мысли и у менеджмента ситика
Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.
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До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.
Домен не является ни физической, ни интеллектуальной собственностью, поэтому на него не распространяется закон о наследстве. Более того, регламент КЦ прямо дает право аннулировать домен в случае смерти администратора.
Своей целевой аудиторией хочу видеть "домохозяйки, 25-40 лет, в браке с детьми".
Она считает, что биометрические данные в отличие от пин-кодов и паролей нельзя сменить.
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