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Финансы
Nazigul Jusupova

«Сбер» и Mail.ru Group вложили ещё 12,2 млрд рублей в совместное предприятие в сфере транспорта и еды Статьи редакции

Партнёры сохранили равные доли.

  • Средства направят на развитие активов «О2О», совершенствование технологий и привлечение новых сотрудников, сообщили vc.ru в компании.

  • Всего в 2021 году партнёры выделили в совместное предприятие около 43 млрд рублей. Партнёры вносили средства в равных долях и сохранили доли в предприятии — по 45,01%. Оставшуюся долю могут использовать для мотивации сотрудников СП, отмечают представители компании.

  • В ближайшие два-три года партнёры ожидают выхода на безубыточность основных активов.

  • Совместное предприятие «О2О» было создано в декабре 2019 года на базе «Ситимобила» и Delivery Club. Первоначально партнёры инвестировали в общий бизнес до 64,6 млрд рублей и получили равные доли.
  • «О2О» владеет активами Delivery Club (98%), «Самоката» (85%), «Кухни на районе» (85%), r_keeper (99%) и Performance Group (25%), а также в «Ситимобил» (97%), «Ситидрайв» (77%), и «2ГИС» (3%).

#новости #o2o #сбер #mailrugroup

1142 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Дмитрий Коннов

Два раза информация была про развод, а тут про укрепление брака. Видать кто-то втарил акции на вбросах.

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4
Максим Смоляров

Как-то пытался заказать Ситимобил. Цена за 1,5 км оценивалась в 680 рублей. И это ещё со скидкой. 
У Яндекса этот же отрезок стоил раза в три дешевле. 
Вывод: мечтать о безубыточности не вредно, только трендов изменения ситуации к лучшему, к сожалению, пока не видно. 

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–4
Энергетический историк

Ну само собой финансовые прогнозы крупного холдинга из десятка предприятий на 2-3 года зависят от цены на одну конкретную поездку в такси одного из предприятий в один конкретный момент Максима Смолярова. Я думаю это нужно срочно донести до совета правления! Куда смотрят акционеры?! ред.

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5
Максим Смоляров

Да, нужно незамедлительно донести все до совета правления! 
p.s. А если серьезно. Безубыточность строится на основе доверия клиентов к сервису. Вот я снёс приложение, так как оно выдало слишком завышенную цену. Вот n-количество клиентов, воспользовавшись услугами компании, решило потом ими не пользоваться (кстати, посмотрите отклики по Ситимобил для интереса). А что это означает в итоге? Уменьшение доходности.  ред.

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0
Максим Смоляров

И, кстати, посмотрите расстановку доходности частей экосистемы Сбера. Станет понятна прямая корреляция между уровнем оказания услуг и финансовым благополучием компании. 

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0
Дмитрий Коннов

На самом деле цена бывает и больше и меньше яндекса. Заказывал с аэропорта и сразу смотрел в трех приложениях.

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1
Максим Смоляров

Возможно. Экспериментов больше не проводил: поэтому вполне вероятно, что где-то Ситимобил даёт нормальные условия. 
Просто я снёс это приложение сразу же после первой попытки. 

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0
Derick Mitchell

По отношению к водителям ситик (отчасти) демократичнее. А это огромный плюс, ибо таксопарки не дураки, и работают там, где выгодно.
Да, сейчас сам сервис именно для водителей оставляет желать лучшего, как продукт. Но по мотивации работать, вроде в разы лучше. В конечном счете те люди, с которых идёт бОльшая маржа, будут заказывать там где лучше водители и быстрее подача, а не только по цене
Думаю, что похожие мысли и у менеджмента ситика

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0
Анна Киселёва

Да уж 

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0
nochnoy.ru

Хорошая пара. Нашли друг друга два сердечка.

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0
Виктор Булов

Где взяли то?

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0
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