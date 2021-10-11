В первом полугодии 2021 года ЦБ выявил рекордное количество компаний с признаками финансовых пирамид. Они притворяются легальным высокодоходным бизнес-проектами, а свои услуги рекламируют в соцсетях и мессенджерах при поддержке блогеров и поп-звёзд.

409 просмотров

Николай Басков на концерте финансовой пирамиды «Кэшбери» Youtube

С июня 2021 года Центробанк ведёт публичный реестр недобросовестных организаций. Список обновляют еженедельно по вторникам, на начало октября 2021-го в нём 433 компании с признаками финансовых пирамид, при этом 161 из них регулятор добавил в сентябре 2021 года.

У большинства компаний нет офисов, а вкладчиков они привлекают в интернете. Чтобы узнать, каким бизнесом чаще всего притворяются пирамиды, обозреватель vc.ru изучил сайты организаций из списка ЦБ, поговорил с представителем регулятора, финтех-экспертом Иваном Кузнецовым и общественным активистом Беллой Кесельман, которая с 2007 года ведёт собственный мониторинг нелегального бизнеса.

Как ЦБ находит пирамиды и борется с ними

Согласно российским законам, финансовые пирамиды — это организации, которые привлекают деньги или иное имущество вкладчиков в крупном размере, выплачивают им доход за счёт средств других людей и не занимаются инвестиционной, предпринимательской или другой законной деятельностью.

За создание пирамид в 2016 году власти России ввели уголовную ответственность:

Штраф до 1,5 млн рублей и тюремное заключение до трёх лет.

Принудительные работы до пяти лет.

Лишение свободы до шести лет, в некоторых случаях с дополнительным ограничением свободы до двух лет после выхода из тюрьмы.

С 2014 года Центробанк ведёт мониторинг финансовых организаций с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и участников рынка ценных бумаг. С лета 2021-го регулятор публикует список на сайте — на начало октября 2021-го в нём 2755 компаний.

В ЦБ сообщают, что список «предупредительный»: признать компанию мошеннической по закону может только суд, поэтому регулятор называет организации в перечне «имеющими признаки финансовых пирамид».

Тем не менее, в список попали только компании, выявленные Центробанком с 2020 года. Пирамид и других организаций, сведения о которых поступили в ЦБ до 2020 года, в реестре нет, рассказал представитель регулятора. Некоторые такие компании всё ещё работают, а их сайты не заблокированы.

Несмотря на законы и усилия регулятора, в России бум финансовых пирамид: в первом полугодии 2021 года ЦБ выявил рекордное количество таких компаний — на 49% больше чем в тот же период 2020-го.

Субъекты с признаками финансовым пирамид. Столкнуться с мошенничеством чаще всего можно в интернете ЦБ

Для поиска нелегалов Центробанк разработал и запустил поискового робота, который просматривает сайты компаний в интернете и собирает базу данных. Система находит подозрительные сервисы по ключевым словам, таким как «вложение в крипту», «заработок без вложений» и «заработаем на инвестициях на рынке», привёл пример представитель регулятора.

Компанию могут включить в мониторинг ЦБ, если она:

Обещает высокую доходность — в несколько раз больше рыночного уровня.

Гарантирует заработок — это запрещено на рынке ценных бумаг.

Агрессивно рекламируется в СМИ и интернете.

Не предоставляет информацию о финансовом положении.

Выплачивает денежные средства за счёт новых участников.

Не даёт информацию о собственном капитале и других дорогостоящих активах.

Не раскрывает точное определение своей деятельности.

Не имеет лицензии на ведение финансовой деятельности в России.

В случае, если компания зарегистрирована за рубежом, список признаков расширяется. В него также входят:

Реклама, мобильное приложение и версия сайта на русском языке.

Российский телефонный номер для обратной связи.

Возможность пополнения счёта с российских карт и платёжных систем.

В большинстве случаев найденные ЦБ организации не имеют офисов и регистрации в России.

Только 27 компаний с признаками пирамид из 161 добавленной в реестр в сентябре 2021 имеют физические адреса: 15 организаций зарегистрированы в Москве, шесть в Московской области, две в Дагестане.

13 организаций зарегистрированы как потребительские кооперативы, 10 — как общества с ограниченной ответственностью, а одна как акционерное общество.

Остальные компании с признаками пирамид не имеют госрегистрации: часто они работают в зарубежных юрисдикциях или размещают на своих сайтах поддельные документы, отметил представитель ЦБ.



Собранные роботом данные изучают аналитики департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка. Они проверяют финотчётность организаций и только после этого вносят их в список. Компанию могут признать пирамидой, если её фактическая деятельность отличается от декларируемой.

Например, пирамиды, которые маскируются под микрофинансовые организации, только принимают средства, но не выдают займов и не имеют основных средств. Некоторые компании заявляют о статусе трейдеров, но не имеют регистрации на биржах, а по документам занимаются другой деятельностью, например, розничной торговлей.

Поисковый робот и московский аналитический отдел — это только часть системы мониторинга, объясняет представитель регулятора. В каждом федеральном округе есть свои центры выявления нелегальных организаций и финансовых пирамид.

Например, в Краснодаре существует центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности, в Хабаровске — центр по противодействию финансовым пирамидам. представитель Центрального банка России

Данные нелегалов ЦБ сразу же передаёт силовикам. Компании могут обжаловать решение постфактум: по почте или в интернет-приёмной. Срок обработки обращений — 30 дней.

Если включённая в список компания считает, что это ошибка, то она может обратиться в Банк России, приложив материалы, которые, по ее мнению, доказывают добросовестность организации. представитель Центрального банка России

Если доказательств добросовестности нет или они недостаточны, Роскомнадзор, прокуратура или суд блокируют сервис. Зайти на сайты большинства компаний из списка ЦБ с территории России нельзя без VPN и других средств обхода блокировок.

ЦБ также выявляет пирамиды и другие нелегальные организации по обращениям граждан. Всего с начала 2021 года в Банк России поступило около 4,3 тысяч жалоб на микрофинансовые организации, потребительские кооперативы, финансовые пирамиды и другие мошеннические компании, говорят в ЦБ.

Форма подачи жалоб есть на странице списка нежелательных организаций vc.ru

Чем именно занимаются пирамиды и как завлекают вкладчиков, понять из списка нельзя. Дополнительной информации, например, ссылок на решения судов о признании организаций нежелательными или описаний мошеннических схем, в реестре нет. Представитель регулятора отметил, что со временем будет больше данных, но не раскрыл, о какой информации идёт речь.

Мошеннический бизнес — серийный, отмечают в ЦБ. Попав в реестр, владельцы пирамид, как правило, покупают новые доменные имена, меняют названия компаний и продолжают работать до следующей блокировки. Иногда они не прекращают работать и под запретом, сохраняют дизайн и контент сайтов.

Нелегальные участники финансового рынка отслеживают информацию о своем включении в список и нередко создают после этого «зеркала» сайтов. Мы мониторим ситуацию, а в случае нахождения такого «зеркала» принимаем меры для блокировки ресурса и добавления информации в список. представитель Центрального банка России

Кем притворяются пирамиды из списка ЦБ

Пирамиды эксплуатируют популярные у пользователей интернета виды бизнеса: например венчурные инвестиции, торговля акциями и криптовалютой, рассказал представитель Банка России.

За ситуацией на рынке финансовых пирамид также следит создатель и администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» во «ВКонтакте» Белла Кесельман. Она раскрывает сомнительные финансовые схемы и собирает жалобы вкладчиков в соцсетях с 2007 года. Кесельман соглашается с выводами ЦБ.

По её словам, в 2021-м мало пирамид по классической схеме Понци: когда первая группа инвесторов получает деньги за счёт второй, вторая — за счёт третьей и так далее. Такая система устойчива до тех пор, пока количество потенциальных инвесторов не исчерпается.

Но по похожим схемам действуют пирамиды, связанные с инвестициями и криптовалютами. Эти компании некоторое время выплачивают дивиденды за счёт средств новых участников, а, собрав нужную сумму, неожиданно останавливают выплаты.

Не все компании из списка ЦБ полностью соответствуют законодательному определению пирамид. Некоторые из них принимают небольшие разовые вложения и не выплачивают дивидендов вовсе, говорит Кесельман.

Финтех-эксперт Иван Кузнецов замечает, что пирамиды пользуются ситуацией на рынке: люди получили возможность работать со сложными инвестиционными инструментами, но при этом не имеют средств и знаний для оценки поступающих предложений.

Венчур внезапно стал доступен для масс, которые не могут провести толковый due diligence (всесторонняя оценка деятельности, активов и репутации компании или проекта — vc.ru) и уповают на рекомендации Telegram-каналов и статей в интернете, которые могут быть ангажированы теми или иными проектами. Никаких обещаний гарантированной прибыли венчур дать не может. Это, пожалуй, самое главное.

Иван Кузнецов финтех-эксперт и предприниматель

Криптообменники, криптобиржи, инвестиционные платформы

Современные интернет-пирамиды часто маскируются под инвестиционные платформы, криптовалюты, криптообменники и криптобиржи, говорит Кесельман. Её слова подтверждают данные ЦБ, которые изучило vc.ru.

Эти проекты можно условно разделить на пять групп:

Инвестиции в криптовалюту.

Заработок на разнице курсов криптовалют и их обмене.

Заработок на майнинге.

Выдуманные криптовалюты.

Криптовалюты с искусственно завышенной ценой.

Финансовые пирамиды используют добычу и торговлю криптовалютами как легенду для сбора средств участников, обещая гарантированную высокую доходность активов. При этом у операторов пирамид, как правило, нет ни майнинговых ферм, ни криптовалют — эти активы выдуманные. Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Некоторые пирамиды якобы добывают и продают «криптовалюты» на собственных или вторичных официальных биржах, замечает активистка. Например, проект Artery торгуется на индийской криптобирже Localtrade, а не на Binance. По её словам, операторы платформы не справляются с модерацией валют, и в результате биржей могут воспользоваться мошенники.

Компании Prizm, Roy-club и Artery Network продают свои валюты CWT, UMI и ARTR, говорят, что имеют собственный блокчейн, хотя монеты вне системы неликвидные. Они предлагают купить криптовалюты, пользователи тратят на это настоящие деньги, но на деле покупает всего лишь «фантики», объясняет Кесельман.

Криптовалюты, созданные пирамидами, ничего не стоят. По этой системе работали и продолжают работать множество проектов, включая Finiko с псевдотокеном FNK или Frendex.

Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Ведение бизнеса с использованием криптовалют в России запрещено, отмечает представитель Центробанка. Всего в сентябрьской редакции списка ЦБ есть 30 действующих платформ для инвестирования в криптовалюты и майнинг : Cartel, TradeGroup, Viseming, Gold Mining Tech Incorporation, LTD mining и другие. Их сайты заблокированы в России, но работают через VPN.

Ещё десять организаций, добавленных в список в сентябре, предлагают услуги лжеинвестирования в криптовалюты. Одна из таких компаний — Omfinom, согласно её сайту, от создателей Finiko, — стала нежелательной организацией 14 сентября. При этом на 7 октября приложение Omfinom доступно в AppStore.

В списке ЦБ есть и операторы криптовалют, которые разгоняют курс определенных бросовых криптовалют и продают их вкладчикам, а затем избавляются от собственных запасов, купленных ранее. После этого курс резко снижается, и вкладчики остаются с цифровыми монетами, которые стоят в 3-100 раз дешевле, чем на момент покупки.

Подробное исследование такой схемы на криптовалютных рынках провели учёные итальянского университета Сапиенца. Они выяснили, что мошеннические группы используют мессенджеры Telegram и Discord для накачки активов и привлечения частных инвесторов.

В сентябрьской редакции списка ЦБ таких проектов четыре :

To The Mars: с августа 2021 подешевела в 3 раза.

ToresBusiness: в 2021 году подешевела в 10 раз.



Yusra: с февраля по октябрь подешевела в 30 раз.

Wordlex: летом 2021 года подешевела в 100 раз.

Все криптопирамиды работают по схеме «MLM+крипто», говорит Кесельман. Они, например, обещают бонусы за привлечение новых участников, как в сетевом маркетинге, и снижение комиссий на вывод якобы заработанных монет.

Операторы криптовалют не имеют лицензий Центробанка на работу в России, поэтому под запрет могут попасть любые организации из этой группы, подчеркнул представитель регулятора. Финтех-эксперт Иван Кузнецов называет такую стратегию обычной для любого регулятора.

ЦБ пытается защитить местных инвесторов, а деятельность компаний без российской лицензии он контролировать не может. Мне приходит на ум запрет на деятельность Interactive Brokers и Exante, брокеров дающих доступ к мировым финансовым рынкам, с хорошей репутацией и историей. Но ЦБ не разбирает деталей, работая четко по своим правилам, — нет лицензии в России, значит не имеешь права оказывать деятельность. Само по себе попадание в чёрный список не всегда значит, что компания плохая. Иван Кузнецов финтех-эксперт и предприниматель

Вложения в криптовалюты требуют серьезной оценки, считает Иван Кузнецов. Для этого он предложил схему оценки по трём параметрам:

Какая экосистема поддерживает проект и какие инвесторы вложили в него на ранней стадии.

Стадия, на которой предлагают вложиться. Инвестирование на ранних стадиях — рискованное. При этом более поздний раунд не увеличивает вероятность успешного выхода для инвестора, но уменьшает потенциальный возврат от инвестиции.

Наличие участников проекта и инвесторов из криптоиндустрии.

Сейчас есть несколько блокчейнов на которых запускают проекты: Ethereum, Solana, Cardano, PolkaDot, в меньшей степени Tron. Вокруг каждого из них есть экосистема бизнес-ангелов, венчурных фондов и так далее. Стоит смотреть на криптопроекты, которые активно поддерживаются разработчиками блокчейна. Например, у Solana, PolkaDot и Tron есть собственные фонды, в Ethereum вкладывают топовые венчурные фонды. В целом, мой совет тут, если нет экспертизы — следовать за чужими деньгами. Вложения в криптовалютные проекты это не инвестиция — это спекуляция. Высокий риск и, потенциально, высокий возврат. Минимум гарантий.

Иван Кузнецов финтех-эксперт и предприниматель

Инвестиционные товарные проекты

В сентябрьской редакции списка ЦБ есть 11 инвестиционных проектов , презентующих свои бизнес-продукты, неизвестно, реальные или выдуманные.

Компания Expo предлагает всем желающим вложить деньги в разработку безопасной платёжной системы и другого ПО.

United Financial Group копирует предложения биотех-стартапов.

TC Trader Capital предлагает инвестировать в недвижимость, не уточняя о каких именно объектах идёт речь.

Все предложения по заявлениям операторов проектов принесут 35-200% в месяц от суммы вложения. Собеседники vc.ru отмечают, что получить такой доход невозможно.

Финтех-эксперт Иван Кузнецов при инвестировании рекомендует:

Проверить наличие лицензии в одной из юрисдикций с хорошей репутацией. Часто бывает, что у компании якобы есть лицензия в Великобритании, а деньги она принимает в офшоре. Стоит внимательно смотреть, куда именно идут средства.

Узнать, какой банк обслуживает компанию. Банки с полноценной лицензией проводят существенный due diligence компаний, с которыми работают.

Найти историю, команду и инвесторов проекта.

Торговля на биржах

В эту группу входят организации, которые предлагают якобы торговать на форекс-рынке, говорит Кесельман. Мошеннические проекты, как и лжеинвестиции, можно распознать по нереальной доходности. Среди организаций, подозреваемых в использовании такой схемы, в списке ЦБ — DeepForex, Alpari Limited, Lite Forex.

Некоторые пирамиды притворяются легальными банковскими сервисами для частных инвесторов. Так, Invest Aktiv, названая ЦБ компанией с признаками финансовой пирамиды, на сайте называет себя партнёром «Сбера» и «Газпромбанка». Главная страница сайта свёрстана в стилистике банковских лендингов, а сама компания, помимо вложений, предлагает открыть дебетовую карту «Сбера» с кэшбеком 5%.

Логотипы банков на главной странице Invest Aktiv vc.ru

Платформы для онлайн-заработка

Ещё пять действующих проектов из списка ЦБ называют себя платформами онлайн-заработка и привлекают в пирамиды новых участников по партнёрским ссылкам. На их сайтах сказано, что они продают курсы или распространяют ПО для получения пассивного дохода.

Часто такие программы имитируют криптовалютные кошельки и платёжные системы: пользователь вводит в них реальные деньги, а зарабатывает выдуманные, как было в случае с криптовалютой Finiko. Проекты обещают высокую прибыльность — от 65% до 200% в месяц.

Например, платформа ArkaimVIP предлагает вложиться в партнёрские проекты только после регистрации. Такую схему используют пирамиды матричного типа: доход якобы получают участники, которые зарегистрируются и вложат свои деньги раньше других. «Заработок» в пирамиде, согласно утверждениям мошенников, зависит от купленного тарифа и количества привлечённых участников.

4 шага к финансовой свободе по версии ArkaimVIP vc.ru

Подключенные пользователи, неизвестно реальные или боты, распространяют на своих страницах в соцсетях видеоролики, на которых демонстрируются скриншоты из банковских приложений с выплатами от $20 до $400. Других доказательств богатства участников ArkaimVIP vc.ru не нашло. В приватной группе проекта «ВКонтакте» на момент публикации этого материала состоят 964 участника.

Аналогичную услугу предлагает Prosto-Matrix. Вход в партнёрскую программу стоит от 20 рублей. Заработок также зависит от суммы вложений и количества привлечённых участников.

Prosto-Matrix обещает 100-200 тысяч рублей за привлечение нового участника в самом дорогом тарифе: для начала нужно внести те же суммы на счёт компании vc.ru

В матричных пирамидах зарабатывают главным образом их организаторы, говорит Белла Кесельман.

Потребительские кооперативы и инвестпроекты для пожилых людей

Часть пирамид, которые изучало сообщество «Лохотронам и пирамидам НЕТ» во «ВКонтакте», называют себя потребительскими кооперативами. После вложения средств, они обещают пассивный доход от нескольких сот рублей до $100 в день, говорит Кесельман.

Целевая аудитория этих проектов, судя по их рекламным кампаниям в интернете, — люди с невысоким доходом, плохой кредитной историей, безработные, пенсионеры и подростки.

Компании, например, «Медфарм», «Интел», «Агрорусь», привлекают средства под проценты выше рыночных — 15-36%. Они наиболее популярны среди пожилой аудитории, если судить по отзывам обманутых. Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Например, имеющий признаки пирамиды потребительский кооператив «Доверие» из Махачкалы предлагает двухлетнюю рассрочку «без участия банков» на покупку автомобиля, а вологодский кооператив «Подкова» до середины 2021 года вёл рекламную кампанию для пожилых людей, обещая 15% годовых.

Реклама потребительского кооператива из Вологды с признаками финансовой пирамиды vc.ru

Это чисто «инвестиционные» или комбинированные пирамидальные проекты, как не до конца убитый «Антарес». Сюда входят и инвестиции, и автопрограмма, и жилищная программа. Приобретение жилья и авто за 35-50% от стоимости можно назвать одним из трендов последних пяти лет. Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Одна из организаций, предлагающих вложить деньги в совместную покупку жилья без участия банков, — Life is Good Романа Василенко. Компания работает с 2014 года, предлагает всем желающим стать её пайщиками и обещает в обмен на взносы приобрести жильё.

Центробанк признал, что компания имеет признаки финансовой пирамиды в 2019 году, но в список на сайте регулятора она не попала: данные поступили до формирования публичного реестра. Регулятор прорабатывает механизм внесения в список организаций, выявленных до 2020 года, рассказал vc.ru его представитель.

На начало октября 2021-го сайты Life is Good и её дочерних предприятий «Бест Вей» и Hermes Finance доступны пользователям из России. При этом Центробанк передал всю информацию о компаниях Василенко в силовые ведомства, рассказал представитель ЦБ.

В ЦБ не знают, почему сайты компаний не были заблокированы. За блокировку сайтов ответственны силовые структуры, отметил представитель регулятора. Ситуация, возможно, изменится в декабре 2021 года, когда вступит в силу федеральный закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов.

Ответ ЦБ о статусе компании Life is Good Vklader

Поддельные интернет-магазины

Ещё один распространённый способ привлечения вкладчиков — имитация интернет-магазинов. Например, ритейлер с признаками пирамиды «Голден-Н» говорит, что продаёт бриллианты по заниженным ценам и предлагает инвестировать в свой бизнес, а Modatex клонировала дизайн одноименного интернет-магазина и производителя одежды.

Главным признаком поддельных интернет-магазинов создатель сообщества финансовой грамотности «Вкладер» Олег Анисимов называет расчёты в криптовалюте. На неё мошенники перешли после того, как платёжные системы начали блокировать счета сомнительных организаций и возвращать деньги обманутым покупателям, рассказывал он на канале «Яндекс.Кью» в Youtube. Отменить платёж криптовалютой невозможно.

Онлайн-игры

Опаснейшая вещь, далеко не безобидная. Посредством таких «невинных игр» подростки приобщаются к финансовым пирамидам с 12-14 лет. Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Финансовые игры продвигаются в Youtube: для каждой из найденных в списке ЦБ игр записаны видеоинструкции. Перед их началом необходимо пополнить кошелёк администратора. Создатели говорят, что виртуальные деньги, которые «заработает» игрок, можно выводить частями на банковскую карту в течение нескольких месяцев.

Они обещают доходность в 30-200% в месяц от суммы пополнения. Гарантий, что за это время игра не закроется, никто не даёт.

Пирамида для подростков «Весёлые рыбаки» называет себя лучшей игрой рунета vc.ru

Такие игры могут существовать только за счёт новых взносов, поэтому участников побуждают привлекать игроков, говорят в ЦБ. На некоторых сайтах сразу размещаются «правила», в которых указано, что игра будет приостановлена после уменьшения притока новых участников.

В пользовательских соглашениях прописано отсутствие гарантий возврата средств, а участникам рекомендуется распространять информацию о деятельности проектов в блогах и в соцсетях для увеличения срока жизни проекта. При этом на сайтах отсутствует какая-либо информация об организаторах проекта — они полностью анонимны.

Мотивационные клубы

У таких проектов есть каналы в Telegram и YouTube, где они «обучают» трейдингу и инвестированию. Страницы некоторых компаний в соцсетях и каналы в мессенджерах продолжают работать и после попадания в список ЦБ, а иногда и после падения пирамид, убедилось vc.ru.

Например, инвестиционная компания ORION Finance обещает научить безопасным вложениям и переходу на стабильный доход, мотивируя потенциальных вкладчиков информацией о росте стоимости золота. Для расчётов компания якобы использует собственную платёжную систему, обменник криптовалют и схему поощрений за ввод средств.

Сначала пирамиды мотивируют потенциальных вкладчиков «изменить свою жизнь» и «сделать шаг навстречу новому» на курсах, в группах в мессенджерах и в закрытых клубах. Предложение вложить деньги поступает только после «прогрева» аудитории. В списке ЦБ организация, подозреваемая в такой схеме, — Alcor Limited.

Как правило, пирамиды предлагают начать с краткосрочных вкладов на срок от 10 до 40 дней на небольшие суммы — $1-50. Какое-то время они выплачивают «дивиденды», а потом получают крупные суммы от лояльных клиентов, например в обмен на повышение виртуального статуса в компании.

Как пирамиды привлекают вкладчиков в интернете

Пирамиды, как и легальные компании, привлекают вкладчиков с помощью мессенджеров и соцсетей, рассказали представитель Банка России и активистка Белла Кесельман.

Собеседники называют рекламу пирамид «агрессивной». В Центробанке отмечают, что финансовые пирамиды часто используют логотипы, названия и цветовые схемы страниц как у известных потребителям компаний и банков.

Добиться закрытия мошеннических групп и страниц в соцсетях практически невозможно. На жалобы поддержка соцсетей отвечает «Данная публикация не нарушает правила сообщества» или «Данный проект не признан финансовой пирамидой решением суда». Даже ссылки на чёрный список ЦБ и блокировку сайтов прокуратурой не помогают. Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Крупные пирамиды привлекают для рекламы звёзд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров рекламировал в Instagram компанию Sansara, которую позже ЦБ включил в список организаций с признаками финансовой пирамиды.

Участник интеллектуальных игр Александр Друзь, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьёв, а также певцы Григорий Лепс и Николай Басков участвовали в рекламной кампании Life is Good. Центробанк нашёл признаки финансовой пирамиды в деятельности этого проекта в 2019 году.

В августе 2018 года Басков вместе с телеведущими Ольгой Бузовой и Анфисой Чеховой участвовал в концерте «Кэшбери», которую суд признал пирамидой и заблокировал в ноябре того же года.

Николай Басков исполняет гимн «Кэшбери» 4 августа 2018 года

В США за это наказывают. А наша Госдума пока не приняла закон об ответственности за подобную рекламу. Белла Кесельман администратор сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!»

Пирамиды часто договариваются с популярными в среде сетевого маркетинга блогерами, а те сообщают своим подписчикам об открытии новых проектов, объясняет Белла Кесельман. Часто они пишут, что «схема работает», а «проект действительно выплачивает деньги».

В публикациях блогеры могут размещать партнёрские ссылки и получать проценты от вкладов. Кесельман добавляет, что после краха одной пирамиды, они начинают рекламировать следующую. При этом они не несут ответственности перед законом.

Блогеров с большой аудиторией подписчиков, предлагающих вкладываться в мошеннические инструменты, называют рефоводами. Подписчики звёзд и блогеров, которые рассказывают о легких заработках, рассматривают этот процесс как игру, считает активистка. Теряя деньги в одном проекте, они надеются заработать в другом.

Другой инструмент привлечения в пирамиды — Telegram-каналы и чаты криптовалютной тематики. Рекламу мошеннических организаций могут размещать как сами их владельцы, так и блогеры-рефоводы. В рекламных публикациях в Telegram пирамиды доказывают с помощью рассказов о схемах заработка и поддельных отзывов счастливых «инвесторов», что проект работает.

Пирамиды часто рекламируются в сетях контекстной рекламы по ключевым словам «заработок», «пассивный доход», «заработать на крипте» и «доход без вложений». Под эти запросы пишутся платные статьи, закупаются реферальные ссылки в справочных статьях на разных сайтах.