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Финансы
Nazigul Jusupova

Игровое подразделение Mail.ru Group вложило $3 млн в три игровые студии Статьи редакции

Две занимаются разработкой игр, третья — созданием приложения для голосовых знакомств с игровыми механиками.

  • В результате сделок инвестиционное подразделение My.Games (входит в Mail.ru Group) получило миноритарную долю студий с опционами на контроль, сообщили vc.ru в компании. В My.Games не уточнили, сколько средств получила каждая студия.

  • Tworogue Games — московская игровая студия, основанная в 2016 году. Она занимается разработкой мобильных игр в жанре hero collection RPG — в них нужно собирать команду героев и проходить уровни. Новую игру Tworogue Games планирует выпустить в 2022 году. В студии работают 17 человек.

  • WideView Games была создана в 2016 году в Минске. В ней работает 20 человек. Их проект Tamadog был признан игрой года по версии Apple в номинации Tech & Innovation — AR: Russia.

  • Московская студия VOX из 16 человек начала работать в 2020 году. Она занимается разработкой одноимённого приложения для голосовых знакомств, в том числе с игровой механикой. По собственным данным, при помощи приложения образовалось более 3 млн пар.

  • С начала года My.Games заключила 10 сделок со стартапами. Сумма инвестиций за первое полугодие 2021 превысила $20 млн, приводит компания данные платформы InvestGame. С 2017 года работы инвестиционное подразделение объединило 8 студий, всего в его портфеле находится более 40 студий.

  • В сентября в My.Games рассказали, что за четыре года 45 разработчиков привлекли более 6 млрд рублей, но «нужных результатов» достигли только семь.

#новости #mygames

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Misha Zakarin

Tworogue Games, тикер БЗМЖ ред.

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3
Maksim Lesakov

73 человека в трех студиях 3$ М, а не дофига ли? Что то тут не так. 

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1
Никита Муталиб

Молодцы

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0
Семён Маслов

Главное чтоб оправдали это вложение

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0
Nikolay Lozinskiy

VOX - https://voxter.club/ не работает.

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0
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