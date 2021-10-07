В результате сделок инвестиционное подразделение My.Games (входит в Mail.ru Group) получило миноритарную долю студий с опционами на контроль, сообщили vc.ru в компании. В My.Games не уточнили, сколько средств получила каждая студия.

Tworogue Games — московская игровая студия, основанная в 2016 году. Она занимается разработкой мобильных игр в жанре hero collection RPG — в них нужно собирать команду героев и проходить уровни. Новую игру Tworogue Games планирует выпустить в 2022 году. В студии работают 17 человек.

WideView Games была создана в 2016 году в Минске. В ней работает 20 человек. Их проект Tamadog был признан игрой года по версии Apple в номинации Tech & Innovation — AR: Russia.

Московская студия VOX из 16 человек начала работать в 2020 году. Она занимается разработкой одноимённого приложения для голосовых знакомств, в том числе с игровой механикой. По собственным данным, при помощи приложения образовалось более 3 млн пар.

С начала года My.Games заключила 10 сделок со стартапами. Сумма инвестиций за первое полугодие 2021 превысила $20 млн, приводит компания данные платформы InvestGame. С 2017 года работы инвестиционное подразделение объединило 8 студий, всего в его портфеле находится более 40 студий.

В сентября в My.Games рассказали, что за четыре года 45 разработчиков привлекли более 6 млрд рублей, но «нужных результатов» достигли только семь.