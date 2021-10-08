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Финансы
Маша Цепелева

Ирландия увеличит налоги международных компаний до 15% — Apple и Google открывали там штаб-квартиры из-за низких ставок Статьи редакции

Действующая ставка 12,5% — одна из самых низких в мире.

4 4 комментария
716 просмотров

Ирландия присоединилась к международному соглашению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает The Verge.

Страна служила налоговым убежищем для крупных технологических компаний благодаря низкой ставке, сообщает издание. Обычно они создают ирландские дочерние компании, которые лицензируют интеллектуальную собственность и выплачивают роялти.

В Ирландии — около 800 американских компаний, в которых работает около 180 тысяч человек. Apple открыла свой первый завод в Ирландии в 1980 году, сейчас в её кампусе работает около 6000 человек. Facebook открыл штаб-квартиру в Дублине в 2008 году, а Google — в 2003 году.

Соглашение ОЭСР должно сделать международные налоговые правила справедливее и прозрачнее. По оценкам ОЭСР, налог в 15% в странах-участницах принесёт ежегодно около $150 млрд и поможет стабилизировать международную налоговую систему.

По плану ОЭСР, компании должны платить налоги в странах, где продаются их продукты или услуги, даже если у них нет там представительства.

Требования будут применяться к международным компаниям с выручкой более €750 млн (около $867 млн). Если ниже — налог в Ирландии будет 12,5%. Положения ОЭСР вступят в силу в 2023 году.

«Я уверен, что Ирландия останется привлекательным местом для инвестиций транснациональных компаний», — прокомментировал решение министр финансов Ирландии Паскаль Донохо.

#новость #налоги

4 4 комментария
7
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4 комментария
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Sergei Timofeyev

Вэлкам ту Раша, Сколкого! Инновэйшн кластер! ред.

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4
Никита Алфимов

Шутки шутками, но если Россия одумается сделать оффшор для иностранных компаний с 10% то им не придется мучаться с уговариванием компаний вроде Гугла открывания офисов, они сами полезу и ещё на уступки будут идти.

Хотя звучит как плохой совет если ты юзер, потому что большой брат станет оком Саурона в квадрате(

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0
Никита Алфимов

Додумается*

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Илья Шишкунов

Прошла любовь, завяли леприконы

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3
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