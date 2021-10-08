Действующая ставка 12,5% — одна из самых низких в мире.

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Ирландия присоединилась к международному соглашению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает The Verge.

Страна служила налоговым убежищем для крупных технологических компаний благодаря низкой ставке, сообщает издание. Обычно они создают ирландские дочерние компании, которые лицензируют интеллектуальную собственность и выплачивают роялти.

В Ирландии — около 800 американских компаний, в которых работает около 180 тысяч человек. Apple открыла свой первый завод в Ирландии в 1980 году, сейчас в её кампусе работает около 6000 человек. Facebook открыл штаб-квартиру в Дублине в 2008 году, а Google — в 2003 году.

Соглашение ОЭСР должно сделать международные налоговые правила справедливее и прозрачнее. По оценкам ОЭСР, налог в 15% в странах-участницах принесёт ежегодно около $150 млрд и поможет стабилизировать международную налоговую систему.

По плану ОЭСР, компании должны платить налоги в странах, где продаются их продукты или услуги, даже если у них нет там представительства.

Требования будут применяться к международным компаниям с выручкой более €750 млн (около $867 млн). Если ниже — налог в Ирландии будет 12,5%. Положения ОЭСР вступят в силу в 2023 году.