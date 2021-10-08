Повышение конверсии B2B SaaS платформы при помощи онлайн курса

Мы выходцы их HR|Edu сферы, но сейчас развиваем SaaS платформу по управления контентом дополненной реальности. Это B2B решение, для которого рынок пока толком не сформирован, но мы нашли интересный инструмент для повышения конверсии и ускорения продаж, и в этой статье мы о нем и расскажем.