Оценка SpaceX превысила $100 млрд — CNBC Статьи редакции
В феврале 2021 года инвесторы оценивали компанию в $74 млрд, писало издание.
- SpaceX заключила соглашение с новыми и существующими инвесторами о продаже акций на сумму до $755 млн по цене $560 за штуку, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.
- Это увеличивает оценку компании до $100,3 млрд. По словам источников, компания не привлекала инвестиции, сделка — это вторичная продажа существующих акций.
- По данным CB Insights, SpaceX — вторая по величине оценки частная компания в мире, которая уступает только китайской Bytedance ($140 млрд) и опережает финтех-компанию Stripe ($95 млрд).
- В августе 2020 года SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных. Тогда инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорили источники Bloomberg. В феврале 2021 года CNBC сообщало, что оценка SpaceX выросла до $74 млрд.
- В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах.
Мы выходцы их HR|Edu сферы, но сейчас развиваем SaaS платформу по управления контентом дополненной реальности. Это B2B решение, для которого рынок пока толком не сформирован, но мы нашли интересный инструмент для повышения конверсии и ускорения продаж, и в этой статье мы о нем и расскажем.
В октябре у самцов вольерного комплекса начнется гон.
Решили мы приобрести для компании iPhone 13 Pro. 2 октября выписали в М.Видео счет, получили подтверждение, что товар зарезервирован.
Они победили в программе GreenTech Startup Booster от «Сколково».
Гармония с природой в дайджесте от Futura by red_mad_robot.
Фермеры во Франции стареют, а молодое поколение заниматься «рабским трудом» без выходных не спешит. Издание NYT рассказало, как частные предприниматели хотят доказать, что фермерство — это прибыльный бизнес.
Тема этого поста — как работает маркетинг в Aviasales, что у них общего с Netflix, причём тут«Мохнатый сыр», почему инженерная культура применима в маркетинге и какие результаты можно получить, доверяя себе и другим.
Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.