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Финансы
Евгения Евсеева

Оценка SpaceX превысила $100 млрд — CNBC Статьи редакции

В феврале 2021 года инвесторы оценивали компанию в $74 млрд, писало издание.

  • SpaceX заключила соглашение с новыми и существующими инвесторами о продаже акций на сумму до $755 млн по цене $560 за штуку, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.
  • Это увеличивает оценку компании до $100,3 млрд. По словам источников, компания не привлекала инвестиции, сделка — это вторичная продажа существующих акций.
  • По данным CB Insights, SpaceX — вторая по величине оценки частная компания в мире, которая уступает только китайской Bytedance ($140 млрд) и опережает финтех-компанию Stripe ($95 млрд).
  • В августе 2020 года SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных. Тогда инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорили источники Bloomberg. В феврале 2021 года CNBC сообщало, что оценка SpaceX выросла до $74 млрд.
  • В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах.

#новость #spacex

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2 2 комментария
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Батут работает!🤣

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Ruslan Umarkhanov

Это просто космос 🚀🚀🚀

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