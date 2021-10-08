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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для заметок и совместной работы Notion привлёк $275 млн и увеличил оценку в пять раз — до $10 млрд Статьи редакции

В апреле 2020 года инвесторы оценивали сервис в $2 млрд.

  • Компания Notion Labs, развивающая сервис для создания заметок и управления проектами, привлекла инвестиции от Coatue и Sequoia при участии Base10 Partners, пишет Forbes. Инвестиции пойдут на развитие Notion.
  • Notion объединяет в себе функции заметок, Google Docs, инструментов управления задачами, таблиц и других инструментов.
  • Данные по выручке Notion не раскрывает. В апреле 2020 года сервис привлёк $50 млн при оценке в $2 млрд. По словам операционного директора компании Акшая Котари, у них ещё остались средства от этого раунда — их планируют потратить на приобретение других сервисов.
  • К началу 2019 года количество подписчиков сервиса достигло 1 млн, а на фоне массового перехода на удалённую работу из-за распространения коронавируса аудитория Notion увеличилась в четыре раза в апреле 2020 года. Сейчас у сервиса больше 20 млн пользователей.
  • Подписка на сервис стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц (в «профессиональной» версии»). Для личного пользования Notion бесплатный.

#новость #notion

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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Владимир FRUITSY

Вот все боялись, что мировой кризис начнётся из-за падения Evergrande, а он начнётся из-за переоценки сервиса для создания замёток.

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5
юрий с

Я думаю кризис в Китае сложится с новым крахом доткомов и крипты

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1
Андрей Верижников

Зачем людям выходить в кеш? Держать его дома под подушкой?

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0
юрий с

Не знаю. Ты сам же это придумал

Ответить
0
Тимур Петров

Я думаю, что кризис будет через несколько лет после перенасыщения рынка смартфонов, когда крупные компании будут демпинговать и сокращать штат для оптимизации расходов.

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0
Eugene Vasin

…а сервис для создания замёток – не знаю, что именно это такое, но звучит фандрэйзингово!

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0
Uwxan

а промокоды зажали

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1
Глеб Елкин

Как раз не хватало до красивой цифры премиум аккаунтов в презентацию для инвесторов

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4
Eugene Vasin

Немало компаний вроде как сами начали добровольно оформлять возвраты по тем промокодам, мол негоже наживаться на ошибках отдела маркетинга.

Кто ж знал, что Notion еще предыдущие вливания не сожгли, и уже новые вот-вот подъедут!

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0
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