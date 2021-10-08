Сервис для заметок и совместной работы Notion привлёк $275 млн и увеличил оценку в пять раз — до $10 млрд Статьи редакции
В апреле 2020 года инвесторы оценивали сервис в $2 млрд.
- Компания Notion Labs, развивающая сервис для создания заметок и управления проектами, привлекла инвестиции от Coatue и Sequoia при участии Base10 Partners, пишет Forbes. Инвестиции пойдут на развитие Notion.
- Notion объединяет в себе функции заметок, Google Docs, инструментов управления задачами, таблиц и других инструментов.
- Данные по выручке Notion не раскрывает. В апреле 2020 года сервис привлёк $50 млн при оценке в $2 млрд. По словам операционного директора компании Акшая Котари, у них ещё остались средства от этого раунда — их планируют потратить на приобретение других сервисов.
- К началу 2019 года количество подписчиков сервиса достигло 1 млн, а на фоне массового перехода на удалённую работу из-за распространения коронавируса аудитория Notion увеличилась в четыре раза в апреле 2020 года. Сейчас у сервиса больше 20 млн пользователей.
- Подписка на сервис стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц (в «профессиональной» версии»). Для личного пользования Notion бесплатный.
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