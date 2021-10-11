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Финансы
Маша Цепелева

«Мегафон» допустил возвращение на биржу в ближайшие три года Статьи редакции

Компания провела делистинг в 2018 году, чтобы развивать партнёрство с госструктурами и тратить деньги на инвестиции, а не дивиденды.

  • В финансовом плане «Мегафона» до 2023 года заложена гипотетическая возможность возвращения на биржу, заявил в интервью РБК гендиректор компании Хачатур Помбухчан.
  • «Если поймём, что мы как оператор готовы к этому шагу, будем его обсуждать. Каких-то противопоказаний нет», — сообщил он.
  • В 2012 году «МегаФон» провел IPO на Лондонской и Московской биржах. В 2018 году совет директоров одобрил делистинг с Лондонской фондовой биржи и выкуп обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже.
  • В начале 2019 года «Мегафон-Финанс» выкупила 126,25 млн обыкновенных акций (20,36%) за 83,3 млрд рублей. Основным продавцом стал «Газпромбанк», владевший 18,96% «Мегафона».
  • Компания может расширить партнёрство с госструктурами и увеличить инвестиции в инфраструктуру с низким уровнем возврата на капитал, комментировал решение исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян. Также компания планировала аккумулировать деньги, а не тратить их на дивиденды.

#новость #мегафон

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