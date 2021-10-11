ФНС создаст социальную сеть для передачи налоговой тайны с согласия её владельца Статьи редакции
Условное название сервиса — «Климат-контроль».
Минфин запланировал сделать законной передачу налоговой тайны по заявлению. Собственник сможет выбирать, кому и какие данные передавать, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.
Сервис для оценки предпринимательских рисков и раскрытия налоговой тайны анонсировал начальник контрольного управления ФНС Максим Чаликов в апреле 2021 года. Система будет работать как социальная сеть — налогоплательщик сможет «постучаться» в личный кабинет контрагента. Условное название сервиса — «Климат-контроль», уточнил Чаликов. Сервис — в «опытной эксплуатации».
- Налоговая служба планировала запустить «Климат-контроль» к концу 2020 года. В ФНС не ответили на запрос издания.
- Сервис может быть интересен участникам госзакупок и компаниям, которые хотят защититься от демпингующих за счёт налоговой экономии конкурентов, отметил сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.
- Доступ к налоговой тайне с согласия налогоплательщика может быть интересен институтам развития, ведомствам и банкам, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.
Хахахахахаха.... гениально...чтоб твою тайну все знали ... класс... а то мало ли кто то будет не в курсе. Они столько всего для уничтожения бизнеса придумывают где только идеи черпают. Усн 8% как налоговая нагрузка с НДС для крупных контор, чтоб ты никогда не стал крупным. Все конкуренты могут посмотреть твои финансы. Налоги автоматом сами списываются. Класс.
Предлагаю следующие доработки при расширении на физических лиц:
- Гарантия - для тех, кто торгует и предоставляют услуги на площадках типа Авиты и Юлы
- Наводчик - для точного наведения на зажиточных людей и их квартир (возможна колоборация с первым сервисом).
А серьёзно, то такие сервисы рано или поздно возникнут, так как проверка благонадёжности контрагента нужна.
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