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Финансы
Таня Боброва

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание комиссий при переводах — деньги вернут тем, кто напишет в поддержку Статьи редакции

Это временный пилотный проект, чтобы привлечь внимание к Системе быстрых платежей, объяснили в компании.

22 22 комментария
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В начале октября пользователь vc.ru Артём Галянов переводил часть зарплаты с зарплатного счёта в «Альфа-банке» в «Тинькофф» через запрос средств в приложении последнего — 90 тысяч рублей. «Альфа-банк» при переводе списал ещё 1755 рублей, но не рассказал о комиссии, написал он.

Раньше комиссия за эту операцию не списывалась. Деньги удалось вернуть после публикации поста.

Другой пользователь Александр Яскевич также дважды переводил по 50 тысяч рублей с дебетовой карты на карту «Тинькофф», банк два раза списал 975 рублей комиссии.

В чате поддержки сослались на новые условия: при пополнении карт других банков с дебетовой карты «Альфа-банк» теперь берёт 1,95% комиссии от суммы, но не менее 30 рублей. Бесплатно можно переводить деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей, до 100 тысяч рублей в месяц. На списание комиссий без предупреждения жалуются и другие пользователи.

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Что ответили в «Альфа-банке»

Комиссия списывалась за переводы в приложениях других банков с дебетовых карт «Альфа-банка», рассказали vc.ru в компании. Это пилотный проект на небольшое количество клиентов. Так банк хотел привлечь их внимание к Системе быстрых платежей, поскольку многие продолжали пользоваться привычными способами переводов.

«Про комиссию рассказывали клиентам в пушах либо SMS, — как раз в пушах напомнили про альтернативный канал переводов без комиссии через СБП по номеру телефона», — добавили в пресс-службе. Всем, кто обратился в чат поддержки, банк уже вернул или возвращает комиссию, добавили там.

На вопросы, будут ли возвращать деньги тем, кто не написал в чат, и останется ли сама комиссия за переводы, в компании ответили, что по всем вопросам смотрят обратную связь от клиентов. «Пилот как раз позволяет это сделать. Они обычно проводятся на несколько дней», — добавили в компании.

#новость #альфабанк

22 22 комментария
6
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22 комментария
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Silverjohn

Не прокатило. Вычеркиваем

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16
Голый кавалер

Альфа обосралась. Ничего необычного.

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11
Artemy

Не пойман - не вор.

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4
Ware Wow

Чего-то они там совсем в разнос пошли.... Жаль.

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4
Graf De Lotarev

Спасибо! Сейчас проверю!!!

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0
BearStrikesBack

нужно не проверять, а бежать из говнобанка

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6
Graf De Lotarev

Давно сбежал, но зарплатная в нем(

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0
AntoN

В другой говнобанк?

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0
Виктор Булов

Под конец года наверное прибыль не сходится, надо пополнить было, но спалили быстро

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1
33_rublya

Ну и дичь

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1
Valentin Dombrovsky

Прислушались-таки

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1
MEGAtraXXXer666

Очень удобно так с нихуя своровать денег

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1

Комментарий удален

Отечественный рак

@Инспектор

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1
Roman Off

Какая веселая игра

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0
Mann Ivanov

💩, а не банк.

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0
Холден Колфилд

Это игра какая то. Написал - получил обратно кэш. Не написал - не получил

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0
MrMike3112 .

Не удивлюсь, если окажется, что все эти попытки разжечь хейт вокруг Альфы в интернете — комиссии за квазикеш, Моргенштерн, комиссии за переводы — это оригинальная "находка" Гиязова в том, как повысить упоминаемость банка в сети.

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0
Оригинальный микрофон

Завтра Альфа начнет за все переводы и любую оплату картой в интернете брать с клиентов комиссию в размере 10% — «Таким образом мы хотим привлечь внимание клиентов к наличным, многие совсем позабыли о них»

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0
Инокентий Смирнов

Я всегда мимо Альфы проходил и прохожу

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0
Максим Вторушин

Как раз сегодня им писал по поводу комиссии, до выхода статьи. Никто ничего не вернул 🙂

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0
Сергей Милосердов

Кто кого укусил, Вайлдберрис Альфу или Альфа Вайлдберрис?

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0
Сергей Милосердов

Так банк хотел привлечь их внимание к Системе быстрых платежей

Ну а по-нормальному то можно было сделать, раз уж решили? Предупредить о комиссии во время перевода и предложить следить перевод через СБП, всё просто же.

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0
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Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание комиссий при переводах — деньги вернут тем, кто напишет в поддержку Статьи редакции

Это временный пилотный проект, чтобы привлечь внимание к Системе быстрых платежей, объяснили в компании.

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