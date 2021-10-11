Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание комиссий при переводах — деньги вернут тем, кто напишет в поддержку Статьи редакции
Это временный пилотный проект, чтобы привлечь внимание к Системе быстрых платежей, объяснили в компании.
В начале октября пользователь vc.ru Артём Галянов переводил часть зарплаты с зарплатного счёта в «Альфа-банке» в «Тинькофф» через запрос средств в приложении последнего — 90 тысяч рублей. «Альфа-банк» при переводе списал ещё 1755 рублей, но не рассказал о комиссии, написал он.
Раньше комиссия за эту операцию не списывалась. Деньги удалось вернуть после публикации поста.
Другой пользователь Александр Яскевич также дважды переводил по 50 тысяч рублей с дебетовой карты на карту «Тинькофф», банк два раза списал 975 рублей комиссии.
В чате поддержки сослались на новые условия: при пополнении карт других банков с дебетовой карты «Альфа-банк» теперь берёт 1,95% комиссии от суммы, но не менее 30 рублей. Бесплатно можно переводить деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей, до 100 тысяч рублей в месяц. На списание комиссий без предупреждения жалуются и другие пользователи.
Что ответили в «Альфа-банке»
Комиссия списывалась за переводы в приложениях других банков с дебетовых карт «Альфа-банка», рассказали vc.ru в компании. Это пилотный проект на небольшое количество клиентов. Так банк хотел привлечь их внимание к Системе быстрых платежей, поскольку многие продолжали пользоваться привычными способами переводов.
«Про комиссию рассказывали клиентам в пушах либо SMS, — как раз в пушах напомнили про альтернативный канал переводов без комиссии через СБП по номеру телефона», — добавили в пресс-службе. Всем, кто обратился в чат поддержки, банк уже вернул или возвращает комиссию, добавили там.
На вопросы, будут ли возвращать деньги тем, кто не написал в чат, и останется ли сама комиссия за переводы, в компании ответили, что по всем вопросам смотрят обратную связь от клиентов. «Пилот как раз позволяет это сделать. Они обычно проводятся на несколько дней», — добавили в компании.
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Это временный пилотный проект, чтобы привлечь внимание к Системе быстрых платежей, объяснили в компании.
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