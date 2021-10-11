Акции Lenovo упали на 17% из-за отказа компании от лиcтинга на Шанхайской бирже Статьи редакции
Производитель хотел разместить 10% акций и привлечь около $1,5 млрд.
- Это самое большое падение за день больше чем за 10 лет, сообщает Reuters. Компания отозвала заявку на листинг акций на 10 млрд юаней ($1,55 млрд) в Шанхае.
- Lenovo заявила, что срок достоверности информации в проспекте мог истечь к моменту одобрения и из-за некоторых обстоятельств «условия на рынке капитала изменились». О каких данных и обстоятельствах идёт речь, компания не утончила.
- «Отзыв заявки не окажет негативного влияния на финансовое положение группы», — прокомментировала Lenovo.
Акции Lenovo уже торгуются на биржах в Гонконге и Нью-Йорке. В октябре компания сообщила, что шанхайская биржа приняла заявку на размещение депозитарных расписок на площадке Science and Technology Innovation Board (STAR).
- Компания планировала потратить привлеченные средства на разработку и проверку новых технологий и продуктов и увеличение оборотного капитала.
- В июле 2021 года китайский регулятор потребовал удалить Didi из магазинов приложений в стране после IPO в США. После ввёл ограничения для образовательных компаний — акции трёх крупнейших из них упали на 54-98%.
🔎 А правительство учит идентифицировать экосистемы по критериям
Весной Сибур, крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России, при поддержке GenerationS запустил первый цифровой акселератор. На протяжении нескольких месяцев стартапы вместе с функциональными заказчиками разрабатывали MVP-прототипы решений, связанных с автоматизацией внутренних процессов и решением производственных задач.
Привет, это небольшая история о том, как продуктовая команда vc.ru в свободное время занялась сторонним проектом, но переоценила свою экспертизу в разработке кросс-платформенных приложений и неправильно определила MVP. Наша очередь делиться неудачными кейсами.
Пока только в соцсетях, но в будущем появится и сайт.
В первом полугодии 2021 года ЦБ выявил рекордное количество компаний с признаками финансовых пирамид. Они притворяются легальным высокодоходным бизнес-проектами, а свои услуги рекламируют в соцсетях и мессенджерах при поддержке блогеров и поп-звёзд.
«Удалось ли ознакомиться», «спасибо за вопрос», «с уважением» и другие клише, которые отвлекают от сути письма или просто раздражают.
Около 60% всех запросов об удалении информации в мире Google получает из России.
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие», «Открытие Инвестиции»
Отношения с деньгами — одна из сфер жизни, которая сильно заряжена проекциями. Мы размещаем в этой сфере свои надежды, страхи, представления о себе и мире. Когда клиент приходит к психотерапевту с запросом наладить что-то в сфере финансов, часто выясняется, что проблема с деньгами — это симптом. Он указывает на более глубинную личную или…
Зачем нужны продуктовые дизайнеры и в чем их ценность — в колонке Никиты Денисенко, тимлида дизайн-студии Ростелекома.