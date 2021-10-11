«Ренессанс страхование» запланировала получить на IPO оценку в $1 млрд Статьи редакции
Торги начнутся 20 октября на Московской бирже.
- Компания объявила цену размещения в диапазоне от 120 до 135 рублей за акцию. Всего компания планирует привлечь до 25,2 млрд рублей, включая размещение акций продающих акционеров за 7,2 млрд рублей пишет Bloomberg.
- Окончательная цена будет объявлена в день старта продаж на Московской бирже 20 октября 2021 года. Компания будет торговаться под тикером RENI. Для размещения «Ренессанс страхование» выбрала Credit Suisse, J.P.Morgan и ВТБ.
- О предстоящем IPO компания объявила 27 сентября. В ходе размещения свои акции продадут Sputnik Management Services, Notivia, Laypine, Bladeglow и бизнесмен Андрей Городилов. Привлеченные средства компания потратит на цифровизацию, развитие сервисов и возможный обратный выкуп акций.
- Контроль в «Ренессанс страхование» принадлежит группе «Спутник» Бориса Йордана. В мае 2021 года 9,99% акций компании купил Роман Абрамович через компанию «Грано» и его партнёры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые владеют 9,5% через «Инвест АГ».
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