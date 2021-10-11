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Финансы
Маша Цепелева

Чешская PPF Group выставила на продажу российское подразделение банка «Хоум Кредит» — Frank Media Статьи редакции

В октябре 2020 года банк сменил руководство в России.

  • Источники сообщают, что к банку проявила интерес венгерская OTP Group и уже начала due diligence (оценку перед сделкой), рассказали Frank Media два банкира. Пресс-служба банка отказалась от комментариев.

  • Владельцы банка приняли решение о продаже после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера в марте 2021 года, рассказал зданию рекрутер с рынка.
  • В октябре 2020 года главой «Хоум Кредит» стал Дмитрий Пешнев-Подольский. Он сменил Юрия Андресова, возглавлявшего банк с 2015 года.
  • По данным из отчётности МСФО, в первом полугодии 2021 года прибыль «Хоум Кредит» составила 7,4 млрд рублей по сравнению с 3,7 млрд рублей в 2020 году. Объём активов банка — 306,7 млрд рублей, капитал — 87,6 млрд рублей.

#новость #хоумкредит

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4 комментария
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Дюша Метёлкин

Так они с меня и не получили просроченный кредит. Слабаки!

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StepanCapusta

Гордиться нечем.. ред.

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Дюша Метёлкин

Нет, чувак, вот тем, что ты путаешь -тся и -ться, вот этим точно гордиться не стоит :)

А я молодец.

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StepanCapusta

Спасибо, поправил

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