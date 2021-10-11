Чешская PPF Group выставила на продажу российское подразделение банка «Хоум Кредит» — Frank Media Статьи редакции
В октябре 2020 года банк сменил руководство в России.
Источники сообщают, что к банку проявила интерес венгерская OTP Group и уже начала due diligence (оценку перед сделкой), рассказали Frank Media два банкира. Пресс-служба банка отказалась от комментариев.
- Владельцы банка приняли решение о продаже после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера в марте 2021 года, рассказал зданию рекрутер с рынка.
- В октябре 2020 года главой «Хоум Кредит» стал Дмитрий Пешнев-Подольский. Он сменил Юрия Андресова, возглавлявшего банк с 2015 года.
- По данным из отчётности МСФО, в первом полугодии 2021 года прибыль «Хоум Кредит» составила 7,4 млрд рублей по сравнению с 3,7 млрд рублей в 2020 году. Объём активов банка — 306,7 млрд рублей, капитал — 87,6 млрд рублей.
Зачем нужны продуктовые дизайнеры и в чем их ценность — в колонке Никиты Денисенко, тимлида дизайн-студии Ростелекома.
В первом полугодии 2021 года ЦБ выявил рекордное количество компаний с признаками финансовых пирамид. Они притворяются легальным высокодоходным бизнес-проектами, а свои услуги рекламируют в соцсетях и мессенджерах при поддержке блогеров и поп-звёзд.
Облигация — это долговая ценная бумага, которая в основном выпускается на ограниченный срок.
В наше время конфиденциальность и защита личности в интернете, чуть ли не первостепенная задача. Для ее решения нужно реализовать обезличивание лица. Анонимизации необходима при достижении конфиденциальности и защиты личности, для защиты детей в Интернете, а именно обезличивание несовершеннолетних, также репортажи новостей или журналистов…
Привет, это небольшая история о том, как продуктовая команда vc.ru в свободное время занялась сторонним проектом, но переоценила свою экспертизу в разработке кросс-платформенных приложений и неправильно определила MVP. Наша очередь делиться неудачными кейсами.
Пока только в соцсетях, но в будущем появится и сайт.
Если коротко — лучше всего использовать пластик.
Около 60% всех запросов об удалении информации в мире Google получает из России.
«Удалось ли ознакомиться», «спасибо за вопрос», «с уважением» и другие клише, которые отвлекают от сути письма или просто раздражают.
Отношения с деньгами — одна из сфер жизни, которая сильно заряжена проекциями. Мы размещаем в этой сфере свои надежды, страхи, представления о себе и мире. Когда клиент приходит к психотерапевту с запросом наладить что-то в сфере финансов, часто выясняется, что проблема с деньгами — это симптом. Он указывает на более глубинную личную или…