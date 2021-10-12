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Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
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Финансы
Nazigul Jusupova

HeadHunter раздаст сотрудникам 6% акций на сумму $150 млн в течение четырёх лет Статьи редакции

Участники мотивационной программы смогут получить акции с июля 2022 года.

  • Программа мотивации с 2016 года работала для топ-менеджеров. В новую программу попадут 50% среднего персонала всех подразделений компании, пишет Forbes.
  • Таким образом компания хочет удержать ключевые кадры. Участники смогут бесплатно получить акции компании в течение четырёх лет, начиная с июля 2022 года.
  • В августе HeadHunter объявил об обратном выкупе акций с 11 октября 2021 года до 10 августа 2022 года, компания хочет выкупить бумаги на сумму до 3 млрд рублей. Деньги пойдут на долгосрочные программы стимулирования сотрудников.
  • По словам главы HeadHunter Михаила Жукова, это одна из самых крупных мотивационных программ на российском интернет-рынке. С ним согласны и опрошенные изданием эксперты.
  • HeadHunter получит через программу замотивированных сотрудников, что может в будущем сказаться на стоимости компании, считает директор департамента анализа рынка акций «Атон» Виктор Дима.
  • О запуске программы мотивации сотрудников в 2019 году также объявлял «Яндекс». Компания планировала направить на мотивацию сотрудников до 20% капитала.

#новости #headhunter

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6 6 комментариев
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6 комментариев
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Вася Пражкин

Вот если бы HH раздала 150 лямов всем юзерам с резюме..

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Юрий Белоножкин

Сейчас там 10 млн резюме. Выводы делайте сами)

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2
Sergei Timofeyev

15 баксов - это 15 баксов!

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3
Alex Moskal

Запоздалая новость, на пару недель

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0
Product Management

наконец-то здравая мотивация, а не кофе, мороженое и игровые комнаты

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0
Nikolay Kenig

Лучше бы хедхантер ценник за размещение вакансий уменьшил

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