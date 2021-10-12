HeadHunter раздаст сотрудникам 6% акций на сумму $150 млн в течение четырёх лет Статьи редакции
Участники мотивационной программы смогут получить акции с июля 2022 года.
- Программа мотивации с 2016 года работала для топ-менеджеров. В новую программу попадут 50% среднего персонала всех подразделений компании, пишет Forbes.
- Таким образом компания хочет удержать ключевые кадры. Участники смогут бесплатно получить акции компании в течение четырёх лет, начиная с июля 2022 года.
- В августе HeadHunter объявил об обратном выкупе акций с 11 октября 2021 года до 10 августа 2022 года, компания хочет выкупить бумаги на сумму до 3 млрд рублей. Деньги пойдут на долгосрочные программы стимулирования сотрудников.
- По словам главы HeadHunter Михаила Жукова, это одна из самых крупных мотивационных программ на российском интернет-рынке. С ним согласны и опрошенные изданием эксперты.
- HeadHunter получит через программу замотивированных сотрудников, что может в будущем сказаться на стоимости компании, считает директор департамента анализа рынка акций «Атон» Виктор Дима.
- О запуске программы мотивации сотрудников в 2019 году также объявлял «Яндекс». Компания планировала направить на мотивацию сотрудников до 20% капитала.
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