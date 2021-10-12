«Иногда надо ухудшать текст, а не улучшать»: как команда Тинькофф делает рекламные статьи в Дзене

Что будет, если два выпускника журфака возьмутся за рекламные кампании в Дзене? Получатся интересные гипотезы, крутые тексты, а еще много выводов и аналитики. Дарья Ананьева и Виктор Фещенко из маркетинговой команды Тинькофф выступили на Дзен-cреде и рассказали, как устроена их работа.