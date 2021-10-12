Основатели и инвестор сервиса для исследования медпрепаратов Semantic Hub выкупили долю у ФРИИ Статьи редакции
Стартап привлекал инвестиции от фонда в 2017 году.
Теперь компанией владеют только физлица: основателям принадлежит 64,5% акций, инвесторам — 35,5%, сообщили vc.ru в Semantic Hub. Стороны не раскрывают финансовые условия сделки и цель выкупа.
- В сделке участвовал инвестор Валентин Дороничев. Из базы «Контур.Фокуса» следует, что он увеличил свою долю с 17,83% до 31,73%.
- По данным «Контур.Фокуса», Виталию Недельскому, Ирине Ефименко, Владимиру Хорошёвскому принадлежат по 18,33%, Михаилу Самсонову — 4,46%, Владимиру Преображенскому — 3,82%. Доля компании в уставном капитале — 5%.
- Впервые Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал в стартап в 2017 году и получил 4,12% акций, в том же году фонд вместе с Валентином Дороничевым и Владимиром Преображенским вложили ещё 24 млн рублей и увеличили долю до 21,8%. На 31 июля 2020 года ФРИИ владел 18,9% акций.
- Semantic Hub развивает сервис на базе искусственного интеллекта для автоматизации оценки медицинских препаратов перед их выпуском на рынок. Система собирает и анализирует до миллиона документов по нужной теме, в том числе научные статьи, описания клинических исследований, патенты и прочие данные.
- По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка компании составила 43,7 млн рублей, чистый убыток — 11,2 млн рублей.
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