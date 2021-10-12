Спрос на ипотеку для покупки дома в «Сбере» вырос в 4,5 раза за год Статьи редакции
Средний возраст заёмщиков сократился до 36 лет, а срок кредита вырос до 19 лет.
С января по август «Сбер» выдал ипотеку на покупку дома 5631 раз. Общая сумма кредитов выросла в 4,25 раза до 15 млрд рублей.
- Рост спроса на ипотеку связан с запуском новых программ в банке, выгодными ставками и расширением госпрограмм, прокомментировал вице-президент «Сбербанка», директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васёв.
- Среди госпрограмм, которые повлияли на спрос: минимальная ставка для семей с детьми в 5,3%, «Дальневосточная ипотека» под 0,1% для готовых домов и 1,3% — для индивидуальных, добавили в банке.
- Средний возраст тех, кто взял ипотеку на дом уменьшился с 38 лет в 2019 году до 36 лет в 2021 году. 86% заемщиков состоят в браке. Средний срок такой ипотеки увеличился с 16 до 19 лет за два года.
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