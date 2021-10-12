Сервис для разработчиков GitLab запланировал выйти на биржу с оценкой в $10 млрд Статьи редакции
Компания уже подала заявку на проведение IPO.
- Изначально компания объявила ценовой диапазон акций от $55 до $60 за штуку и планировала привлечь до $624 млн при оценке около $9 млрд. Из-за большого спроса GitLab повысила диапазон до $66-$69 за акцию, пишет Reuters.
- Если компания разместится по верхней границе диапазона, она сможет привлечь $717,6 млн, а оценка составит $10 млрд. Размещение пройдёт 14 октября, GitLab будет торговаться под тикером GTLB.
- GitLab подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в сентябре 2021 года. Компания планировала выйти на биржу ещё в ноябре 2020 года, но в мае 2020-го отложила IPO из-за пандемии. В декабре 2020 года CNBC сообщал, что оценка GitLab достигла $6 млрд.
- Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.
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