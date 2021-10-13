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Финансы
Маша Цепелева

Сервис для организации командировок TripActions привлёк $275 млн с оценкой в $7,25 млрд Статьи редакции

В 2020 году компании пришлось уволить 300 человек из-за нулевой выручки на фоне пандемии Covid-19.

  • Стартап привлёк деньги от инвестиционной компании Greenoaks и действующих инвесторов Andreessen Horowitz, Zeev Ventures, Group 11 и других, сообщает TechCrunch.
  • TripActions разработал сервис для командировок, где можно покупать авиабилеты, бронировать отели и автомобили и контролировать расходы. Инвестиции пойдут на развитие сервиса корпоративных кредитных карт TripActions Liquid и экспансию в Европе.
  • В 2020 году выручка TripActions упала до нуля на фоне пандемии, рассказал изданию сооснователь компании Ариэль Коэн. В марте 2020 года компании пришлось уволить 300 из 800 сотрудников. К октябрю 2021 года штат TripActions увеличился до 1500 человек.
  • Объём бронирований и выручка TripActions в 2021 году превысила допандемийный уровень, рассказал гендиректор, но не назвал конкретных цифр. Среди клиентов сервиса — Heineken, Adobe, Pinterest, Zoom, Axios и другие.
  • В январе 2021 года компания привлекла $155 млн с оценкой в $5 млрд. Общий объём инвестиций TripActions с момента основания в 2015 году — $1,5 млрд, по данным Crunchbase.
TripActions

#новость #инвестиции #tripactions

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