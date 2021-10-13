Сервис для организации командировок TripActions привлёк $275 млн с оценкой в $7,25 млрд Статьи редакции
В 2020 году компании пришлось уволить 300 человек из-за нулевой выручки на фоне пандемии Covid-19.
- Стартап привлёк деньги от инвестиционной компании Greenoaks и действующих инвесторов Andreessen Horowitz, Zeev Ventures, Group 11 и других, сообщает TechCrunch.
- TripActions разработал сервис для командировок, где можно покупать авиабилеты, бронировать отели и автомобили и контролировать расходы. Инвестиции пойдут на развитие сервиса корпоративных кредитных карт TripActions Liquid и экспансию в Европе.
- В 2020 году выручка TripActions упала до нуля на фоне пандемии, рассказал изданию сооснователь компании Ариэль Коэн. В марте 2020 года компании пришлось уволить 300 из 800 сотрудников. К октябрю 2021 года штат TripActions увеличился до 1500 человек.
- Объём бронирований и выручка TripActions в 2021 году превысила допандемийный уровень, рассказал гендиректор, но не назвал конкретных цифр. Среди клиентов сервиса — Heineken, Adobe, Pinterest, Zoom, Axios и другие.
- В январе 2021 года компания привлекла $155 млн с оценкой в $5 млрд. Общий объём инвестиций TripActions с момента основания в 2015 году — $1,5 млрд, по данным Crunchbase.
Станет ли клиент постоянным или прекратит сотрудничество с компанией? Какие аспекты влияют на пролонгацию отношений? Группа компаний «Цезарь Сателлит» и Loginom Company реализовали проект по прогнозированию вероятности оттока клиентов для повышения их лояльности и принятия мер по удержанию.
Она занимает руководящие должности в S7 больше 10 лет.
Сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.
Одна компания не проверила контрагента и теперь должна налоговой 64 млн рублей. Рассказываем, как так вышло и как можно было избежать неприятностей.
На второй осенней презентации могут рассказать о полном отказе от Intel в ноутбуках, а новых iPad ждать не стоит
В соцсети утверждают, что данные не уходят автоматически, а только с согласия пользователя.
Предустановка играет на руку конкретному маркетплейсу и не решает свою задачу — поддержку российских компаний в борьбе с иностранными конкурентами, говорили сами ритейлеры.
«Открытие Инвестиции» объявляет конкурс инвестиционных портфелей! Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный инвестиционный портфель? Какими принципами вы руководствуетесь, отбирая бумаги? Расскажите экспертному жюри о ваших методах — присылайте свои версии инвестиционных портфелей на конкурс. Авторов лучших моделей инвестиционных портфелей…
Когда я был дизайнером, частенько попадался такой клиент: «Все отлично, но вы же знаете — логотип должен быть построен по Золотому Сечению, тогда он подсознательно будет лучше восприниматься». И кидал эту картинку.
Наконец нам стали доступны путешествия! Yota проанализировала мобильный трафик в заграничных поездках за лето 2021 года и поделилась самым интересным — статистикой. Теперь мы можем узнать, чем занимались люди в долгожданном отпуске, кроме прогулок по достопримечательностям.