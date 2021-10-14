Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

«Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже Статьи редакции

Количество акций и ценовой диапазон пока не определены.

  • «Циан» подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В них указано, что компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc под тикером CIAN, сообщает РБК.
  • Размещение организуют Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «Райффайзенбанк», «Тинькофф » и «ВТБ Капитал».
  • Goldman Sachs будет и продающим акционером. Часть привлечённых денег компания может потратить на погашение кредитов в «Райффайзенбанке».
  • «Циан» также планирует подать заявку на листинг ADS на «Мосбирже».
  • О планах «Циан» выйти на биржу в Нью-Йорке впервые сообщил Bloomberg в январе 2021 года. Компанию могут оценить в $1 млрд, сообщил партнёр инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков. «Циан» планирует привлечь $300-400 млн, сообщали источники Reuters.

#новость #ipo #циан

655 просмотров
5 5 комментариев
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0438\u0430\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ipo"], "comments": 5, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 305276, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Oct 2021 07:48:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Павел Бойченко

Отличная новость. Этому сервису уже давно следовало бы выходить на IPO.

Ответить
1
Сергей Милосердов

Почему?

Ответить
0
Павел Бойченко

Потому что у них хорошие показатели роста выручки и большие перспективы.

Ответить
0
BearStrikesBack

https://sec.report/Document/0001104659-21-125821/tm2120160-9_f1.htm

Стесняюсь спросить - куда смотреть?

Ответить
0
Genio Genio

Скоро всякие "рога и копыта" выйдут на ipo, циан конечно другая история :)

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Приёмная
Nick Rozhdesvenski
«Яндекс» мимикрирует под системные сообщения Apple — это сильно бесит

«Яндекс» регулярно борется за то, чтобы стать поиском по умолчанию в Apple. И для этого использует грязные приёмы, выводя свой попап сделанный в дизайне системых сообщений от Apple. Это же замечено было и на «Кинопоиске».

43 43 комментария
85
Финансы
Маша Цепелева
«Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже Статьи редакции

Количество акций и ценовой диапазон пока не определены.

5 5 комментариев
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Дима Федоров
«Тинькофф Бухгалтерия» с трудом закрыла ИП

Я никогда подобным не занимался, но за время, что я пользуюсь их услугами, я пишу третий пост здесь, понимая, что только так я могу что-то изменить.

20 20 комментариев
47
Low-code платформа Loginom
«Цезарь Сателлит» прогнозирует отток клиентов с помощью Loginom

Станет ли клиент постоянным или прекратит сотрудничество с компанией? Какие аспекты влияют на пролонгацию отношений? Группа компаний «Цезарь Сателлит» и Loginom Company реализовали проект по прогнозированию вероятности оттока клиентов для повышения их лояльности и принятия мер по удержанию.

0 Обсудить
4
Офтоп
Александр Привалов
Почему врачи назначают бесполезные и даже вредные лекарства?

Неожиданно смелую тему вдруг подняла "Российская газета": в опубликованном интервью журналисты раскрыли один из самых таинственных и коррупционных вопросов - это лоббизм в медицине. Ситуация в этой сфере чудовищная: часто врачи вынуждены назначать в лучшем случае бесполезные, а подчас и вредные лекарства.

3 3 комментария
2
Сервисы
Маша Цепелева
«Сбер» купил домен games.ru — его оценили в $1 млн Статьи редакции

Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.

15 15 комментариев
Транспорт
Маша Цепелева
Гендиректором S7 станет дочь основательницы компании Татьяна Филева Статьи редакции

Она занимает руководящие должности в S7 больше 10 лет.

Татьяна Филева Скриншот видео РБК
85 85 комментариев
45
Тинькофф
Как проверить контрагента перед сделкой бесплатно с помощью сервиса Тинькофф Бизнеса

Одна компания не проверила контрагента и теперь должна налоговой 64 млн рублей. Рассказываем, как так вышло и как можно было избежать неприятностей.

2 2 комментария
7
Robonomics Network
Воркшоп о разработке децентрализованных приложений для роботов и IoT
0 Обсудить
–1
Открытие Инвестиции
Конкурс инвестиционных портфелей — подарки от «Открытие Инвестиции» за лучший подбор бумаг!

«Открытие Инвестиции» объявляет конкурс инвестиционных портфелей! Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный инвестиционный портфель? Какими принципами вы руководствуетесь, отбирая бумаги? Расскажите экспертному жюри о ваших методах — присылайте свои версии инвестиционных портфелей на конкурс. Авторов лучших моделей инвестиционных портфелей…

0 Обсудить
0
Yota
Лето в роуминге: Yota рассказала, на что пользователи тратили мобильный трафик этим летом

Наконец нам стали доступны путешествия! Yota проанализировала мобильный трафик в заграничных поездках за лето 2021 года и поделилась самым интересным — статистикой. Теперь мы можем узнать, чем занимались люди в долгожданном отпуске, кроме прогулок по достопримечательностям.

0 Обсудить
7
Больше статей
null