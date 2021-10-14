«Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже Статьи редакции
Количество акций и ценовой диапазон пока не определены.
- «Циан» подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В них указано, что компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc под тикером CIAN, сообщает РБК.
- Размещение организуют Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «Райффайзенбанк», «Тинькофф » и «ВТБ Капитал».
- Goldman Sachs будет и продающим акционером. Часть привлечённых денег компания может потратить на погашение кредитов в «Райффайзенбанке».
- «Циан» также планирует подать заявку на листинг ADS на «Мосбирже».
- О планах «Циан» выйти на биржу в Нью-Йорке впервые сообщил Bloomberg в январе 2021 года. Компанию могут оценить в $1 млрд, сообщил партнёр инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков. «Циан» планирует привлечь $300-400 млн, сообщали источники Reuters.
https://sec.report/Document/0001104659-21-125821/tm2120160-9_f1.htm
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Количество акций и ценовой диапазон пока не определены.
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