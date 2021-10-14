Bolt работает в США и Канаде. Через него можно оформлять и оплачивать онлайн-заказы на «тысячах сайтов» под одной учётной записью. Сервисом пользуются более 10 млн человек. Bolt зарабатывает на комиссии в 2% с платежей. Платформа сотрудничает с Forever 21, Badgley Mischka и другими магазинами.