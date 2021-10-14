Американский сервис для оплаты онлайн-заказов Bolt привлёк $393 млн от Digital Horizon и других при оценке в $6 млрд Статьи редакции
С декабря 2020 года оценка стартапа выросла в семь раз.
Кроме Digital Horizon в раунде участвовали Willoughby Capital, Soma Capital, General Atlantic, Tribe Capital, Activant Capital и Moore Strategic Venture, рассказали vc.ru в фонде.
Bolt работает в США и Канаде. Через него можно оформлять и оплачивать онлайн-заказы на «тысячах сайтов» под одной учётной записью. Сервисом пользуются более 10 млн человек. Bolt зарабатывает на комиссии в 2% с платежей. Платформа сотрудничает с Forever 21, Badgley Mischka и другими магазинами.
Инвестиции компания планирует потратить на выход в европейские страны, развитие продукта и маркетинг.
- По данным CrunchBase, Bolt привлёк $503,4 млн с момента основания в в 2014 году. Оценка стартапа выросла c $850 млн в декабре 2020 года до $6 млрд, сообщает Bloomberg.
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