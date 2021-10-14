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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для разработчиков Gitlab вышел на биржу — капитализация составила $11 млрд Статьи редакции

Компания привлекла $801 млн.

  • GitLab разместила акции по цене в $77 за штуку — выше заявленного диапазона в $66-69 за акцию, следует из сообщения компании.
  • Компания продала в общей сложности 10,4 млн акций и привлекла $801 млн от инвесторов. Исходя из стоимости акций, капитализация GitLab составила $11 млрд, сообщает Bloomberg. Компания начнёт торговаться на Nasdaq под тикером GTLB 14 октября.
  • GitLab подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в сентябре 2021 года. Компания планировала выйти на биржу ещё в ноябре 2020 года, но в мае 2020-го отложила IPO из-за пандемии. В декабре CNBC сообщал, что оценка GitLab достигла $6 млрд.
  • Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.
  • У компании нет офиса, все 1350 сотрудников работают на удалёнке в более чем 65 странах. Чистый убыток компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, составил $69 млн, выручка — $108 млн. В 2020 году за этот период убыток Gitlab составил $44 млн, выручка — $64 млн, пишет Bloomberg.
  • В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис для совместной разработки GitHub за $7,5 млрд.
Всё в открытом доступе, калькулятор зарплат и…
Пересказ материала Fast Company о том, как организована GitLab — крупнейшая компания, все…
vc.ru

#новость #gitlab

1248 просмотров
7 7 комментариев
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Старательный жар

Круто! Прям завидую белой завистью как человек с твита развил бизнес до IPO. Тоже так хочу ...

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0
Дмитрий О

Что за твит?

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4
Georgy Smirnov

Как гитхаб может быть дешевле гитлаба?

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1
Safort

Тут не совсем корректно сравнивать. Гитхаб на биржу не выходил. Да и продали его уже давольно давно, цены меняются.

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1
Anton Bocharov

"Чистый убыток компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, составил $69 млн, выручка — $108 млн."
То есть компания убыточная?

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0
Дмитрий О

Хочешь быстро расти - будешь нести убытки. Тут либо рост - либо прибыль, третьего не дано. Зато потом урожай будет больше. ред.

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1
Alexandr Podkopai

Когда ожидание $10 млрд, а реальность $11 млрд

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0
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