Сервис для разработчиков Gitlab вышел на биржу — капитализация составила $11 млрд Статьи редакции
Компания привлекла $801 млн.
- GitLab разместила акции по цене в $77 за штуку — выше заявленного диапазона в $66-69 за акцию, следует из сообщения компании.
- Компания продала в общей сложности 10,4 млн акций и привлекла $801 млн от инвесторов. Исходя из стоимости акций, капитализация GitLab составила $11 млрд, сообщает Bloomberg. Компания начнёт торговаться на Nasdaq под тикером GTLB 14 октября.
- GitLab подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в сентябре 2021 года. Компания планировала выйти на биржу ещё в ноябре 2020 года, но в мае 2020-го отложила IPO из-за пандемии. В декабре CNBC сообщал, что оценка GitLab достигла $6 млрд.
- Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.
- У компании нет офиса, все 1350 сотрудников работают на удалёнке в более чем 65 странах. Чистый убыток компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, составил $69 млн, выручка — $108 млн. В 2020 году за этот период убыток Gitlab составил $44 млн, выручка — $64 млн, пишет Bloomberg.
- В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис для совместной разработки GitHub за $7,5 млрд.
Futura by red_mad_robot рассказывают, как работа в «полях» помогла улучшить пользовательский опыт в мобильном приложении, а также почему отказались от неоморфизма в дизайне и при чём тут Лас-Вегас.
Розничных инвесторов в России можно условно поделить на «славянофилов» и «западников». Первые предпочитают отечественные ценные бумаги, вторых притягивают иностранные активы, в основном акции США. Новичкам рынка будет полезно узнать, чем принципиально отличаются эти два рынка.
В день одна точка обслуживает больше 100 клиентов и приносит около 1 млн рублей выручки в месяц.
Над материалами работают совместно с N+1.
Никакой яркой стороны.
Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.
Это второй европейский город для компании.
Руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекса» Александр Ганьшин рассказывает, как сервис стал самым популярным в России.
Неожиданно смелую тему вдруг подняла «Российская газета»: в опубликованном интервью журналисты раскрыли один из самых таинственных и коррупционных вопросов — это лоббизм в медицине. Ситуация в этой сфере чудовищная: часто врачи вынуждены назначать в лучшем случае бесполезные, а подчас и вредные лекарства.
Каждый знает, как сложно сделать убедительным холодное письмо. Но зачем каждый раз придумывать велосипед, когда есть готовые мощные формулы, которые помогают ощутимо улучшать показатели отклика? Мы уже рассказывали, как отвечать на письма клиентов. В этой статье я дам несколько рабочих формул холодных писем с примерами, которые можно использовать…
TextBack оказывает услуги по внедрению мессенджер-маркетинга в ваш бизнес! А еще появилась возможность отправлять WhatsApp-шаблоны прямо из диалога, подробная инструкция по регистрации шаблонов и другие новости. А также какие обновления ждать в 4 квартале.