Социальная сеть для трейдеров TradingView с основателями из России привлекла $298 млн при оценке в $3 млрд Статьи редакции
Количество пользователей TradingView выросло за полтора года на 237% до 29 млн в месяц.
- TradingView привлекла $298 млн от Tiger Global Management и других, сообщает Bloomberg.
- В приложении трейдеры могут следить за биржевыми графиками и новостями, торговать акциями, обсуждать рыночную информацию. С начала 2020 года аудитория выросла на 237% — до 29 млн пользователей в месяц, из-за пандемии новички начали заниматься трейдингом.
- TradingView работает по подписке от $14,95 в месяц. Есть 30-дневный бесплатный период. Выручку и другие показатели компания не раскрывает, но утверждает, что прибыльна.
- Компания планирует потратить инвестиции на глобальное расширение бренда и интегрировать в сервис основные брокерские платформы.
- TradingView основали в 2011 году Станислав Боков, Денис Глоба и Константин Иванов. До этого компания привлекла $40,8 млн, предыдущие инвестиции были в мае 2018 года от Insight Partners и других, по данным CrunchBase.
Это второй европейский город для компании.
Futura by red_mad_robot рассказывают, как работа в «полях» помогла улучшить пользовательский опыт в мобильном приложении, а также почему отказались от неоморфизма в дизайне и при чём тут Лас-Вегас.
Каждый знает, как сложно сделать убедительным холодное письмо. Но зачем каждый раз придумывать велосипед, когда есть готовые мощные формулы, которые помогают ощутимо улучшать показатели отклика? Мы уже рассказывали, как отвечать на письма клиентов. В этой статье я дам несколько рабочих формул холодных писем с примерами, которые можно использовать…
Никакой яркой стороны.
Соответствующее соглашение подписано с Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HyperloopTT)
Неожиданно смелую тему вдруг подняла «Российская газета»: в опубликованном интервью журналисты раскрыли один из самых таинственных и коррупционных вопросов — это лоббизм в медицине. Ситуация в этой сфере чудовищная: часто врачи вынуждены назначать в лучшем случае бесполезные, а подчас и вредные лекарства.
Розничных инвесторов в России можно условно поделить на «славянофилов» и «западников». Первые предпочитают отечественные ценные бумаги, вторых притягивают иностранные активы, в основном акции США. Новичкам рынка будет полезно узнать, чем принципиально отличаются эти два рынка.
Количество пользователей TradingView выросло за полтора года на 237% до 29 млн в месяц.
Над материалами работают совместно с N+1.
В день одна точка обслуживает больше 100 клиентов и приносит около 1 млн рублей выручки в месяц.