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Финансы
Маша Цепелева

Социальная сеть для трейдеров TradingView с основателями из России привлекла $298 млн при оценке в $3 млрд Статьи редакции

Количество пользователей TradingView выросло за полтора года на 237% до 29 млн в месяц.

  • TradingView привлекла $298 млн от Tiger Global Management и других, сообщает Bloomberg.
  • В приложении трейдеры могут следить за биржевыми графиками и новостями, торговать акциями, обсуждать рыночную информацию. С начала 2020 года аудитория выросла на 237% — до 29 млн пользователей в месяц, из-за пандемии новички начали заниматься трейдингом.
  • TradingView работает по подписке от $14,95 в месяц. Есть 30-дневный бесплатный период. Выручку и другие показатели компания не раскрывает, но утверждает, что прибыльна.
  • Компания планирует потратить инвестиции на глобальное расширение бренда и интегрировать в сервис основные брокерские платформы.
  • TradingView основали в 2011 году Станислав Боков, Денис Глоба и Константин Иванов. До этого компания привлекла $40,8 млн, предыдущие инвестиции были в мае 2018 года от Insight Partners и других, по данным CrunchBase.

#новость #tradingview

1545 просмотров
16 16 комментариев
12
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16 комментариев
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Jay Green

У них очень удобные графики

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9
Sergei Timofeyev

За графики их и люблю. Лаги бывают, но редкие.

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0
Артем Павлючук

На этом все и заканчивается. Самое убогое что есть в этом сервисе, так это кол-во алертов. Даже при покупке базового тарифа - 20 оповещений!

Графики конечно у них божественные - самые удобные. Хотя японские свечи везде одинаково воспринимаются.

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0
Sergei Timofeyev

Вы ещё не видели свечи в других местах. Вот где лечение геморроя требуется (без шуток). Попробовал разных брокеров - это кромешний ад в представлении информации.

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0
Игорь Крафт

Самые красивые графики, за это только и плачу абон плату, а так вечно в убытках.

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0
Captain

Хороший продукт, хорошая оценка. Тот случай, когда я понимаю почему им дают инвестиции, а не какому-то отвязанному от жизни стартапу. ред.

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6
Konstantin_Andreevich

Придумал стартап: социальная сеть для владельцев социальных сетей.

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4
PCT URL

Самое смешное в подобных шутках — это то, что озвучивают их одни, а зарабатывают на них другие 😉

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1
Sergey Ontime

В РФ соцсеть для рейдеров можно делать)

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4
Artem Kravchenko

И для коллекторов

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1
Wall Street Shadow

Крайне перспективный и востребованный продукт, поэтому оценка соответствует ценности. Но, хотелось бы, чтобы его не угробили продажей данных его пользователей.
И да, это не соц. сеть, а аналитический инструмент для розничных инвесторов. ред.

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1
Сергей Сергей

Сколько торгую, трейдеров таких.. не знаю..

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0
Павел Родюков

А они отнесут эти 298 млн долл. на биржу?

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0
Леонид Бережной

"Компания планирует потратить инвестиции на глобальное расширение бренда и интегрировать в сервис основные брокерские платформы."

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1
Pavel Ivanov

соцсеть для трейдеров
ред.

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0
Pavel Ivanov

О, прикольно, я полную версию нашёл:

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0
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