«Сбер» увеличил максимальную сумму займа до зарплаты с 30 тысяч до 5 млн рублей Статьи редакции
Вернуть деньги надо через месяц.
- Максимальная сумма займа не должна превышать 50% от оклада, сообщили vc.ru в «Сбере».
- Расчёт комиссии изменился. Раньше сумма к возврату рассчитывалась на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — от 12,9 до 19,9%. Теперь при займе до 30 тысяч рублей нужно доплатить по 20 рублей на каждую 1000 рублей, от 30 тысяч до 100 тысяч — 15 рублей за тысячу, от 100 тысяч рублей — по 10 рублей за тысячу.
Зарплатные клиенты банка могут оставить заявку в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Мои привилегии» или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты». Банк рассмотрит заявку «в течение пары минут», если одобрит — деньги придут на карту.
- «Сбер» запустил краткосрочные займы для зарплатных клиентов в мае 2021 года. За пять месяцев ими воспользовались больше 400 тысяч человек, рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков.
Это естественный процесс. Перед полным обнулением схема такая:
1. Загнать людей в долги, кому на потреблядство, кому выжить, не суть
2. Создать ситуацию, при которой эти долги отдать не смогут (начало и длительный процесс финансового кризиса(скоро начнется)).
3. Создать возможность полного обнуления долгов и переход на новую финансовую систему. Не надо ничего навязывать, люди сами захотят на нее перейти, чтобы весь этот бред закончился и все начать с нуля.
Кредиты, невероятный рост фондовых рынков, не благодаря реальным финансовым показателям, а накачкой кредитных денег, все это и более - прямое указание, что обнуление неизбежно. Совокупный мировой долг - 900 триллионов евро и его невозможно выплатить. Только обрушить до нуля и перейти на новую.
Простая схема, основанная на неисчерпаемом ресурсе - человеческой жадности.
Эммм..а чего ее раскрывать то? Все перед вашими глазами. Возьмите тот же фондовый рынок. Накачали его деньгами, причем кредитными, создав невероятный долговой пузырь и все верещат, что это благодаря подъему экономики)). Все думают, что на этот раз ничего не произойдет и уж тем более не с ними. Такова природа людей, вернее жадность, ибо мозг говорит, что такого происходить не должно, учитывая катастрофическое падение покупательной способности.
Безопасность?))Да кому нафиг нужен я и мои комментарии?! Какую угрозу я могу создать и кому?
Это нормальная практика. Хотя конечно забавно, тут какой-нибудь мелкий ИП или небольшая ООО, такие аферы и махинации прокручивает, по уходу от налогов, по попытке создания монополии на своем районе, городе, стране и т.д., устраивают заказухи, передел собственности, намеренное банкротство, используют для давления знакомых, ментов, сми или власть, и это не называют мировым заговором или проделками рептилойдов. Нет, это все происходит в обычной бизнес среде, на наших глазах.
Но стоит про это заговорить на глобальном уровне, то это Рен-ТВ, рептилоиды, мировой заговор))). Я нахожу это весьма забавным, хотя и очень печальным, что многие не способны провести даже поверхностный анализ событий. ред.
Раньше сумма к возврату рассчитывалась на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — от 12,9 до 19,9%
Теперь при займе до 30 тысяч рублей нужно доплатить по 20 рублей на каждую 1000 рублей
Те берем 30 к - думаю самая популярная, ставка, тк до 50% от зп
Получается переплата за месяц 30*20 = 600р
Считаем какая должна быть процентная ставка для такой комиссии
Получаем 24%
Хитро
Никакой яркой стороны.
Над материалами работают совместно с N+1.
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