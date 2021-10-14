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Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» увеличил максимальную сумму займа до зарплаты с 30 тысяч до 5 млн рублей Статьи редакции

Вернуть деньги надо через месяц.

  • Максимальная сумма займа не должна превышать 50% от оклада, сообщили vc.ru в «Сбере».
  • Расчёт комиссии изменился. Раньше сумма к возврату рассчитывалась на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — от 12,9 до 19,9%. Теперь при займе до 30 тысяч рублей нужно доплатить по 20 рублей на каждую 1000 рублей, от 30 тысяч до 100 тысяч — 15 рублей за тысячу, от 100 тысяч рублей — по 10 рублей за тысячу.

  • Зарплатные клиенты банка могут оставить заявку в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Мои привилегии» или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты». Банк рассмотрит заявку «в течение пары минут», если одобрит — деньги придут на карту.

  • «Сбер» запустил краткосрочные займы для зарплатных клиентов в мае 2021 года. За пять месяцев ими воспользовались больше 400 тысяч человек, рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков.

#новость #сбер

3203 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Игорь Рачук

до 5 млн рублей

не должна превышать 50% от оклада

Наконец сбер начал думать о Сечине и Миллере!
Ато люди страдали! Были ущемлены в правах!

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51
Семён Семёныч

Ни фига, это Грефф так троллит Сечина и Миллера)) У них там свои такие ролевые игры.

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1
Konstantin_Andreevich

Если обратите внимание, сейчас больше всего рекламируют кредиты.

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7
Олег Павлов

И букмекеров. Чтобы протоптать дорожку в микрозаймы быстрее. Классно, когда в перерыве футбольного матча на Матч.тв ~85% рекламного времени у Фонбета.

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10
Маркетологов к стенке

Это естественный процесс. Перед полным обнулением схема такая:
1. Загнать людей в долги, кому на потреблядство, кому выжить, не суть
2. Создать ситуацию, при которой эти долги отдать не смогут (начало и длительный процесс финансового кризиса(скоро начнется)).
3. Создать возможность полного обнуления долгов и переход на новую финансовую систему. Не надо ничего навязывать, люди сами захотят на нее перейти, чтобы весь этот бред закончился и все начать с нуля.

Кредиты, невероятный рост фондовых рынков, не благодаря реальным финансовым показателям, а накачкой кредитных денег, все это и более - прямое указание, что обнуление неизбежно. Совокупный мировой долг - 900 триллионов евро и его невозможно выплатить. Только обрушить до нуля и перейти на новую.

Простая схема, основанная на неисчерпаемом ресурсе - человеческой жадности.

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1
Телевизионный фонарь

Главное сейчас сидеть тихо и не поднимать шума?

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8
Маркетологов к стенке

А какой шум можно поднять и где? Это же не про нашу страну, а про все.

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0
Кигхриль Vselensky

Как ты раскрыл план рептилойдов? Не боишься за свою безопасность?

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1
Маркетологов к стенке

Эммм..а чего ее раскрывать то? Все перед вашими глазами. Возьмите тот же фондовый рынок. Накачали его деньгами, причем кредитными, создав невероятный долговой пузырь и все верещат, что это благодаря подъему экономики)). Все думают, что на этот раз ничего не произойдет и уж тем более не с ними. Такова природа людей, вернее жадность, ибо мозг говорит, что такого происходить не должно, учитывая катастрофическое падение покупательной способности.
Безопасность?))Да кому нафиг нужен я и мои комментарии?! Какую угрозу я могу создать и кому?

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1
Дюша Метёлкин

Яркий пример разумного комментария, под которым сразу отписалась пара потешных дурачков.

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1
Маркетологов к стенке

Это нормальная практика. Хотя конечно забавно, тут какой-нибудь мелкий ИП или небольшая ООО, такие аферы и махинации прокручивает, по уходу от налогов, по попытке создания монополии на своем районе, городе, стране и т.д., устраивают заказухи, передел собственности, намеренное банкротство, используют для давления знакомых, ментов, сми или власть, и это не называют мировым заговором или проделками рептилойдов. Нет, это все происходит в обычной бизнес среде, на наших глазах.
Но стоит про это заговорить на глобальном уровне, то это Рен-ТВ, рептилоиды, мировой заговор))). Я нахожу это весьма забавным, хотя и очень печальным, что многие не способны провести даже поверхностный анализ событий. ред.

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1
Gedevan

Перед полным обнулением схема такая

Да нет никакой схемы. Долбоебов просто на планете много. В следствии длительного процесса естественного отбора выжили в основном те кто хорошо бегал или махал палкой. Те кто может думать о завтрашнем дне на протяжении тысяч лет были тупиковой ветвью эволюции.

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1
Маркетологов к стенке

Есть схема и абсолютно четкая. Дураков много, но это не отменяет то, что ими хорошо управляют. Я бы даже сказал - блестяще.

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Дураками и управлять не надо, они сами всё делают.
Тренд задать — это да.

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Да, все верно.

Ответить
0
Roman Stepanov

Что в стране происходит? Миллионерам уже деньги до зарплаты дают!

Ответить
8
Дрюс Уилис

Раньше сумма к возврату рассчитывалась на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — от 12,9 до 19,9%

Теперь при займе до 30 тысяч рублей нужно доплатить по 20 рублей на каждую 1000 рублей

Те берем 30 к - думаю самая популярная, ставка, тк до 50% от зп
Получается переплата за месяц 30*20 = 600р

Считаем какая должна быть процентная ставка для такой комиссии
Получаем 24%
Хитро

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6
Olesya Sukhinina

Всего 20р на 1000р подумал лох, и обрадовался «низкому» тарифу😂

Ответить
1
Andrey Zaynulin

Это всего лишь 1 рубль на 50, копейки.

Ответить
1
Иван Иванов

То что надо населению 🤣 ред.

Ответить
4
Максим Милованов

а ведь читают пользовательский фидбек! Недавно только жаловался, что при зп 10 млн чуток не хватило на ламборгини галлардо, в итоге после меня сразу кто-то забрал

Ответить
4
Eugene Sanberg

В чем прикол, если можно просто виртуальную кредитку оформить у них же? Или всем срочно нужны деньги?)

Ответить
0
Олег Павлов

Ну что вы, никому в стране деньги срочно не нужны, у всех есть подушка безопасности и пассивный доход, мы же не в Зимбабве) ред.

Ответить
7
Демид Московский

К чему ирония?

Около 62% американцев имеют на сберегательном счету менее $1 тыс., тогда как у 21% граждан США такой счет отсутствует вовсе.

И вроде живут неплохо, нет?

Ответить
0
Andrey Zaynulin

К тому что ты написал бред.
Сберегательный счет это savings account, а не checking account на который ты получаешь зарплату. Проценты вкладов в Американских банках в районе 0,3%. Зачем на него класть деньги НА ГОД в эпоху Robinhood и трейдинга без комиссии?

Ответить
0
Андрей Деревянко

С виртуальной кредитки можно сразу снять наличку без комиссии?

Ответить
0
Влад Борщ

Не более 50% от оклада
@
Сумма "До зарплаты" до 5кк.

Боюсь предположить, что оклад около 10кк выводят через оффшоры, а не на счёт в сбере)))

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1
ЯжПрограммист

Видать нащупали как сотрубники СБ будут навешивать эти кредиты на крестьян.

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1
Временной парфюмер

Максимальная сумма займа не должна превышать 50% от оклада

По сути ничего не поменялось для тех, кому это нужно

Ответить
0
Ilya Brin

https://coub.com/view/1o6hu2

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0
ivan krapivin

Это займ до зарплаты топ-менеджера Сбера

Ответить
0
Семён Семёныч

Ну почему же? Есть ютуберы, которые так же поднимают столько.

Ответить
0
ivan krapivin

Просто эти ютуберы почему-то еще не в сбере

Ответить
0
Evgeniy Zorin

5 млн = 50% от оклада) по верхней планке "массовый продукт" получился

Ответить
0
Антон Антонов

Зарплаты растут!

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0
Бизнес советы

Вот теперь и народ поживёт на полную катушку)

Ответить
0
Дарья Смолякова

За пять месяцев ими воспользовались больше 400 тысяч человек, рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать»

Неплохие цифры.

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0
Денис Пихаров

Бохато жить не запретишь

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0
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