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Финансы
Таня Боброва

«Циан» разместил документы к IPO: Москва и область приносят большую часть выручки, среди рисков — сильные конкуренты Статьи редакции

Основные затраты — на маркетинг и персонал.

5 5 комментариев
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Сервис по поиску жилья «Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже: компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) головной компании, кипрской Cian PLC под тикером CIAN. Также сервис планирует листинг в Москве.

Объём размещения и ценовой диапазон пока не определены. Для IPO всю компанию можно оценить в $1,3-1,9 млрд, сказал во время звонка с инвесторами аналитик «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин, пишет Forbes со ссылкой на двух участников звонка. «Ренессанс Капитал» — один из организаторов размещения.

По данным издания, «Циан» может привлечь $300-400 млн. Источники Reuters в сентябре называли этот же диапазон.

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«Циан» основана в 2001 году. В рейтинге Forbes самых дорогих компаний рунета 2021 года компания находится на 12 месте с оценкой $753 млн.

По собственным данным, по итогам шести месяцев 2021 года месячная аудитория сервиса — 20,3 млн уникальных пользователей (включая данные сервиса N1). По итогам 2020-го показатель составлял 16,5 млн. Количество платных аккаунтов — 104,3 тысячи за полгода.

Финансы: 60% выручки приносят объявления о вторичке и коммерции, убыток вырос до 1,47 млрд рублей за полгода

  • Выручка «Циана» в 2020 году составила 3,97 млрд рублей против 3,6 млрд рублей годом ранее. За первую половину 2021-го показатель вырос на 65%, до 2,7 млрд рублей.
  • Объявления о вторичной жилой и коммерческой недвижимости приносят 60% выручки, «первичка» — 25%. Растут доходы от ипотечной платформы («Циан» берёт комиссию), оформления сделок по недвижимости и аренды квартир.
Скриншот из документов «Циан» для SEC
  • Убыток в 2020 году — 627 млн рублей против 806 млн рублей годом ранее. В первом полугодии 2021 года убыток вырос до 1,67 млрд рублей.
  • Рост убытков компания связала с реализацией опционной программы, привязанной к IPO, и отказа от монетизации в пандемийном 2020 году. Это разовые факторы, а позитивный эффект от паузы в монетизации уже проявляется, говорится в документах.
  • Больше 1,1 млрд рублей в первые полгода 2021 года «Циан» потратил на маркетинг, ещё 2,6 млрд рублей — на содержание штата.
Скриншот из документов «Циан» для SEC
  • В Москве и области на одно объявление приходилось 21,2 рубля выручки в сутки, в регионах — 1,5 рубля в первом полугодии 2021-го. Оба показателя растут: в 2020 году было 13,8 рубля и 0,8 рубля соответственно.
Скриншот из документов «Циан» для SEC

Риски: мощные конкуренты, кризис на рынке недвижимости

На российском рынке у «Циана» много конкурентов, говорится в проспекте к IPO: «ДомКлик» (входит в экосистему «Сбера»), «Яндекс.Недвижимость», «Метр квадратный» (принадлежит ВТБ), «Юла» (VK) и Avito.

Частично компания конкурирует с сервисами краткосрочной аренды Airbnb и Booking.com, а также с Ozon, который размещает недвижимость от девелопера «Кортос», и распределенными сервисами в Facebook и «ВКонтакте».

Другие риски:

  • Бизнес компании сосредоточен на нескольких регионах: за шесть месяцев 2021 года на Москву и область приходилось 74% выручки «Циан». Исторически у сервиса также сильные позиции в Петербурге и Ленобласти, говорится в документах. Изменения на этих рынках могут негативно сказаться на всём бизнесе.
  • Главные рынки компании — мегаполисы вроде Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и Новосибирска, где цены на недвижимость, объёмы сделок и конкуренция обычно выше, чем в большинстве других регионов России. Если пользователи будут переезжать в небольшие города, а компания не сможет быстро приспособиться, это скажется на бизнесе.
  • Успех бизнеса зависит от состояния российского рынка недвижимости. На него также может повлиять изменения в программе льготной ипотеки: например, снижение максимальной суммы кредита по программе до 3 млн рублей. Теперь в ней фактически не могут участвовать жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти — это основные регионы компании.
  • Компания предоставляет услуги в Крыму, из-за чего она может потерять возможность привлекать деньги на международных рынках и нарваться на санкции. На регион приходится только 1% выручки.

Кто владеет «Циан» и какие планы у компании

«Циан» занимается размещением объявлений и зарабатывает в основном на комиссиях с риелторов и застройщиков. Для собственников квартир эта услуга бесплатная, кроме жителей некоторых регионов, писал Forbes.

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Но цель «Циана» — решать все вопросы пользователя при сделках с недвижимостью: от поиска собственности, покупателя или арендатора до финансирования сделок. Компания работает над платформой для решения этих задач.

В неё войдут сервис объявлений, ипотечная платформа, сервис купли-продажи недвижимости (позволит переезжать в новую квартиру, не дожидаясь продажи старой; «Циан» планирует завершить тесты к концу 2022 года) и другие.

Скриншот из документов «Циан» для SEC

Компания называет себя в документах для SEC ведущим сервисом объявлений о недвижимости в России и участником мировой десятки крупнейших сервисов по объёму трафика.

Из документов следует, что минориатарием «Циана» оказался Иван Таврин, бывший глава «Мегафона», владелец ТВ-холдинга ЮТВ («Муз ТВ», «Ю» и Disney) и SPAC-компаниями Kismet. Он владеет 1,01% через багамскую Otaga. По словам источника Forbes, Таврин купил свою долю около года назад.

  • Крупнейший акционер — фонд Elbrus Capital с долей 65,34%.
  • У Goldman Sachs 14,11%.
  • У гендиректора сервиса Максима Мельников 6,64%.
  • Сооснователь «Циана» Дмитрий Демин через MPOC Technologies владеет 11,52%.
  • Joox Limited Сергея Осипова принадлежит 1,37%.

В конце 2020 года «Циан» купил сайт для поиска недвижимости N1.ru. Так компания хотела укрепить позиции в регионах, в том числе стать лидером по количеству пользователей в Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других крупных городах. В октябре 2021-го ФАС отказала Avito в покупке «Циана».

Материал подготовлен при участии Лианы Липановой.

#новость #циан

5 5 комментариев
9
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Руслан Танасевич

Уж слишком быстро они в перед летят :/

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Dmitry Yashin

Напротив - очень медленно

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Sergei Timofeyev

Кто-то в кэш решил выйти?

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Сергей Ермилов

1,1 млрд рублей за полгода на маркетинг
2,6 млрд рублей за полгода на содержание штата

Это как вообще? Что там можно наработать за такие деньги?

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BearStrikesBack

там выдали акций на 1.5млрд + хедкаунт увеличили (хз насколько)

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