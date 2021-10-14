«Циан» разместил документы к IPO: Москва и область приносят большую часть выручки, среди рисков — сильные конкуренты Статьи редакции
Основные затраты — на маркетинг и персонал.
Сервис по поиску жилья «Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже: компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) головной компании, кипрской Cian PLC под тикером CIAN. Также сервис планирует листинг в Москве.
Объём размещения и ценовой диапазон пока не определены. Для IPO всю компанию можно оценить в $1,3-1,9 млрд, сказал во время звонка с инвесторами аналитик «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин, пишет Forbes со ссылкой на двух участников звонка. «Ренессанс Капитал» — один из организаторов размещения.
По данным издания, «Циан» может привлечь $300-400 млн. Источники Reuters в сентябре называли этот же диапазон.
«Циан» основана в 2001 году. В рейтинге Forbes самых дорогих компаний рунета 2021 года компания находится на 12 месте с оценкой $753 млн.
По собственным данным, по итогам шести месяцев 2021 года месячная аудитория сервиса — 20,3 млн уникальных пользователей (включая данные сервиса N1). По итогам 2020-го показатель составлял 16,5 млн. Количество платных аккаунтов — 104,3 тысячи за полгода.
Финансы: 60% выручки приносят объявления о вторичке и коммерции, убыток вырос до 1,47 млрд рублей за полгода
- Выручка «Циана» в 2020 году составила 3,97 млрд рублей против 3,6 млрд рублей годом ранее. За первую половину 2021-го показатель вырос на 65%, до 2,7 млрд рублей.
- Объявления о вторичной жилой и коммерческой недвижимости приносят 60% выручки, «первичка» — 25%. Растут доходы от ипотечной платформы («Циан» берёт комиссию), оформления сделок по недвижимости и аренды квартир.
- Убыток в 2020 году — 627 млн рублей против 806 млн рублей годом ранее. В первом полугодии 2021 года убыток вырос до 1,67 млрд рублей.
- Рост убытков компания связала с реализацией опционной программы, привязанной к IPO, и отказа от монетизации в пандемийном 2020 году. Это разовые факторы, а позитивный эффект от паузы в монетизации уже проявляется, говорится в документах.
- Больше 1,1 млрд рублей в первые полгода 2021 года «Циан» потратил на маркетинг, ещё 2,6 млрд рублей — на содержание штата.
- В Москве и области на одно объявление приходилось 21,2 рубля выручки в сутки, в регионах — 1,5 рубля в первом полугодии 2021-го. Оба показателя растут: в 2020 году было 13,8 рубля и 0,8 рубля соответственно.
Риски: мощные конкуренты, кризис на рынке недвижимости
На российском рынке у «Циана» много конкурентов, говорится в проспекте к IPO: «ДомКлик» (входит в экосистему «Сбера»), «Яндекс.Недвижимость», «Метр квадратный» (принадлежит ВТБ), «Юла» (VK) и Avito.
Частично компания конкурирует с сервисами краткосрочной аренды Airbnb и Booking.com, а также с Ozon, который размещает недвижимость от девелопера «Кортос», и распределенными сервисами в Facebook и «ВКонтакте».
Другие риски:
- Бизнес компании сосредоточен на нескольких регионах: за шесть месяцев 2021 года на Москву и область приходилось 74% выручки «Циан». Исторически у сервиса также сильные позиции в Петербурге и Ленобласти, говорится в документах. Изменения на этих рынках могут негативно сказаться на всём бизнесе.
- Главные рынки компании — мегаполисы вроде Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и Новосибирска, где цены на недвижимость, объёмы сделок и конкуренция обычно выше, чем в большинстве других регионов России. Если пользователи будут переезжать в небольшие города, а компания не сможет быстро приспособиться, это скажется на бизнесе.
- Успех бизнеса зависит от состояния российского рынка недвижимости. На него также может повлиять изменения в программе льготной ипотеки: например, снижение максимальной суммы кредита по программе до 3 млн рублей. Теперь в ней фактически не могут участвовать жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти — это основные регионы компании.
- Компания предоставляет услуги в Крыму, из-за чего она может потерять возможность привлекать деньги на международных рынках и нарваться на санкции. На регион приходится только 1% выручки.
Кто владеет «Циан» и какие планы у компании
«Циан» занимается размещением объявлений и зарабатывает в основном на комиссиях с риелторов и застройщиков. Для собственников квартир эта услуга бесплатная, кроме жителей некоторых регионов, писал Forbes.
Но цель «Циана» — решать все вопросы пользователя при сделках с недвижимостью: от поиска собственности, покупателя или арендатора до финансирования сделок. Компания работает над платформой для решения этих задач.
В неё войдут сервис объявлений, ипотечная платформа, сервис купли-продажи недвижимости (позволит переезжать в новую квартиру, не дожидаясь продажи старой; «Циан» планирует завершить тесты к концу 2022 года) и другие.
Компания называет себя в документах для SEC ведущим сервисом объявлений о недвижимости в России и участником мировой десятки крупнейших сервисов по объёму трафика.
Из документов следует, что минориатарием «Циана» оказался Иван Таврин, бывший глава «Мегафона», владелец ТВ-холдинга ЮТВ («Муз ТВ», «Ю» и Disney) и SPAC-компаниями Kismet. Он владеет 1,01% через багамскую Otaga. По словам источника Forbes, Таврин купил свою долю около года назад.
- Крупнейший акционер — фонд Elbrus Capital с долей 65,34%.
- У Goldman Sachs 14,11%.
- У гендиректора сервиса Максима Мельников 6,64%.
- Сооснователь «Циана» Дмитрий Демин через MPOC Technologies владеет 11,52%.
- Joox Limited Сергея Осипова принадлежит 1,37%.
В конце 2020 года «Циан» купил сайт для поиска недвижимости N1.ru. Так компания хотела укрепить позиции в регионах, в том числе стать лидером по количеству пользователей в Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других крупных городах. В октябре 2021-го ФАС отказала Avito в покупке «Циана».
Материал подготовлен при участии Лианы Липановой.
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