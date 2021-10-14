Акции GitLab выросли на 22% в первый день торгов после того, как компания продала их выше заявленного диапазона Статьи редакции
Рыночная капитализация достигла $13,5 млрд.
- На 21:30 мск акции GitLab подорожали на 18,9% и стоят $95,89 за акцию. Максимальная стоимость составила $97,54.
- Сервис для разработчиков Gitlab начала торговаться на Nasdaq под тикером GTLB 14 октября. Компания разместила акции по цене в $77 за штуку — выше заявленного диапазона в $66-69 за акцию. Акции открылись на уровне $94,25 и рыночная капитализация достигла $13,5 млрд, пишет CNBC.
- GitLab подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в сентябре 2021 года. Компания планировала выйти на биржу ещё в ноябре 2020 года, но в мае 2020-го отложила IPO из-за пандемии. В декабре CNBC сообщал, что оценка GitLab достигла $6 млрд.
- Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.
- У компании нет офиса, все 1350 сотрудников работают на удалёнке в более чем 65 странах. Чистый убыток компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, составил $69 млн, выручка — $108 млн. В 2020 году за этот период убыток Gitlab составил $44 млн, выручка — $64 млн, пишет Bloomberg.
- В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис для совместной разработки GitHub за $7,5 млрд.
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