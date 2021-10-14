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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции GitLab выросли на 22% в первый день торгов после того, как компания продала их выше заявленного диапазона Статьи редакции

Рыночная капитализация достигла $13,5 млрд.

  • На 21:30 мск акции GitLab подорожали на 18,9% и стоят $95,89 за акцию. Максимальная стоимость составила $97,54.
Акции Gitlab Google
  • Сервис для разработчиков Gitlab начала торговаться на Nasdaq под тикером GTLB 14 октября. Компания разместила акции по цене в $77 за штуку — выше заявленного диапазона в $66-69 за акцию. Акции открылись на уровне $94,25 и рыночная капитализация достигла $13,5 млрд, пишет CNBC.
  • GitLab подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в сентябре 2021 года. Компания планировала выйти на биржу ещё в ноябре 2020 года, но в мае 2020-го отложила IPO из-за пандемии. В декабре CNBC сообщал, что оценка GitLab достигла $6 млрд.
  • Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.
  • У компании нет офиса, все 1350 сотрудников работают на удалёнке в более чем 65 странах. Чистый убыток компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, составил $69 млн, выручка — $108 млн. В 2020 году за этот период убыток Gitlab составил $44 млн, выручка — $64 млн, пишет Bloomberg.
  • В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис для совместной разработки GitHub за $7,5 млрд.
Всё в открытом доступе, калькулятор зарплат и…
Пересказ материала Fast Company о том, как организована GitLab — крупнейшая компания, все…
vc.ru

#новости #gitlab

1520 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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ЯжПрограммист

Ну что, господа эксперты! Какие цели, прогнозы?

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1
Nesterov Igor

Значит сейчас заходишь в лонг на 2 ляма, на сливе закрываешь. Остаётся миллион. Поздравляю с заработанным миллионом!
То есть цель по лонгу где-то 45 ред.

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7
Поджог Сараев

Покупаем, докупаем, фиксируем прибыль (с)

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0
Vlad Romanchenko

По классике, убыточное IPO.
Хотя подождите. Кто-то хотя бы выручку старается увеличить в разы, а здесь равномерно и выручка и убыток. И сдается мне, не конкурент Github'у.
IPO...IPO never changes

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3
Eugeneer

Выручка 100, убыток 40. А стоят 10 миллиардов. Мир сошел с ума.

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3
юрий с

Вот и не верь в новое обесценивание доткомов

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0
Andre Macareno

Первое прибыльное IPO за последние несколько лет?

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0
Андрей Кустов

А как ipo может быть не прибыльным ?

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1
Andre Macareno

Для тех, кто вкладывается, я имел в виду

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0
Andrey Smalkov

Вы видели их отчеты ? Они также как и все в убытках, просто не космических )

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0
Марк Тентьев

Честно сказать, я ожидал со всем других результатов

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0
Я Миллионер

Перегрев очевиден, но винить нужно Фед, вообще будет весело когда локапы через пол года начнут завершаться и на рынок хлынут залоченные до этого акции!

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0
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