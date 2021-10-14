Wildberries уже 17. Как менялся сайт. Смотрим фотоархив

WB - не только самый крупный ритейлер Рунета, но и, пожалуй, один из наиболее закрытых. В сети минимум информации о его основателях (супругах Владимире и Татьяне Бакальчук), они редко дают интервью, а архивные копии сайта Wildberries намеренно скрыты из поисковых индексов, но все же нам удалось кое-что найти.