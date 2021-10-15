Доля безналичных платежей в России выросла до 75% — ЦБ прогнозировал такой объём только к 2023 году Статьи редакции
Россия попала в топ-3 стран по объёму безналичных расчётов.
«У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным», — приводит ТАСС слова первого зампреда ЦБ Ольга Скоробогатова на Евразийском женском форуме.
Скоробогатова сообщила, что Россия находится в топ-3 стран мира по доле безналичных расчётов. В октябре 2020 года страна была на четвёртом месте.
В июле доля безналичных платежей в России составляла 70%, ими пользовались 75% россиян.
- ЦБ ставил задачу увеличить объём безналичных платежей в торговле до 75% к 2023 году.
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Было бы чему радоваться.
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