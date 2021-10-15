«У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным», — приводит ТАСС слова первого зампреда ЦБ Ольга Скоробогатова на Евразийском женском форуме.