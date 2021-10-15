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Финансы
Маша Цепелева

Доля безналичных платежей в России выросла до 75% — ЦБ прогнозировал такой объём только к 2023 году Статьи редакции

Россия попала в топ-3 стран по объёму безналичных расчётов.

  • «У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным», — приводит ТАСС слова первого зампреда ЦБ Ольга Скоробогатова на Евразийском женском форуме.

  • Скоробогатова сообщила, что Россия находится в топ-3 стран мира по доле безналичных расчётов. В октябре 2020 года страна была на четвёртом месте.

  • В июле доля безналичных платежей в России составляла 70%, ими пользовались 75% россиян.

  • ЦБ ставил задачу увеличить объём безналичных платежей в торговле до 75% к 2023 году.

#новость #цб

1387 просмотров
44 44 комментария
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7
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44 комментария
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Дмитрий Павлов

Магазины и рады бы вернуться и сияют, когда видят в руках покупателя нал. Но нам, простым покупателям, куда удобней приложить телефон или карту к терминалу)

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3
greg chudnoff

Деревня... Телефон не прикладывают, а подносят к терминалу.

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–8
Даниил Мельник

И я тоже прикладываю. Если вы такой разумист, то сообщаю - не у всех терминалов сканер сильный, и не у всех телефонов чип большой. Проще сразу приложить, чем получить ошибку, и вертеть телефон.

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4
greg chudnoff

Деревня... Надо поднести и подержать несколько секунд, пока терминал читает NFC.

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–5
Даниил Мельник

Ну ты специалист во все щели. Я что по-твоему, подношу, и сразу резко убираю..? Ты где такое использование вовсе видел?
А если уж серьёзно говорить, то "деревня" скорее ты, раз до сих пор используешь ещё совковое разделение на "городских" и "деревню". ред.

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2
greg chudnoff

Деревня негодует. Вилы уже приготовили?

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1
Ли Си Цын

Деревня негодует. Вилы уже приготовили?

А зачем вам наши вилы? Нет, для городских в деревне яма заготовлена. Выгребная. С говном, то бишь...

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1
NihlistNif .

На какое расстояние рекомендуете подносить, но не дотрагиваться? Это крайне важно понимать.

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0
greg chudnoff

32 миллиметра, по стандарту.

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0
NihlistNif .

нудно специальные ограничители ставить тогда.

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0
NihlistNif .

Простите, я вот прикладываю. Что со мной не так?

Ответить
1
Ли Си Цын

Простите, я вот прикладываю. Что со мной не так?

Ну хоть не вставляете :)

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2
NihlistNif .

Т.е. не дотрагиваться критично важно? Хочу понять, что это такое, не быть деревней...

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0
greg chudnoff

Про коронавирус слышали? Вирусы, бактерии? Прикладываете свой телефон к терминалу, залапанному грязными руками продавца и покупателей, потом прикладываете этот же телефон к уху. Ничего не настораживает?

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1
NihlistNif .

Надеюсь вы носите перчатки и делаете замечание всем, кто стоит рядом без маски? Или не считается.

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0
greg chudnoff

Я ношу противогаз, если что. И противочумную защиту сверху. А то в очереди всегда окажется упырь, начинающий кашлять прямо в спину, а берданки под рукой нет - ну что с ним делать?

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1
NihlistNif .

мне кажется нет смысла дальше троллить друг друга

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0
Даниил Мельник

А что делали "грязные руки продавца" у терминала вообще? Это редкий случай, когда клиент затупил. Покупатели тоже не всегда касаются, а когда пин требуется ввести. Да и коронавирус живёт минут 15, что ли, на поверхностях.
Хотя ну с кем я общаюсь, у тебя люди только подносят, сразу же РЕЗКО убирают телефон...

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0
Ли Си Цын

Хочу понять, что это такое, не быть деревней...

Видимо мне не хватило таблички "Сарказм". Не быть деревней - это не к вам. Это к товарищам, которые лезут с инструктажами, когда их никто не просит :)

Ответить
1
Даниил Мельник

Некоторые пенсионеры до сих пор карту вставляют, год назад была женщина, пыталась вовсе картой провести..)

Ответить
0
Ли Си Цын

Некоторые пенсионеры до сих пор карту вставляют, год назад была женщина, пыталась вовсе картой провести..)

Ну я вот не пенсионер. И у меня 3 карты из четырех - без бесконтактной оплаты.

Ответить
0
NihlistNif .

Наверное ИП только какое... никому из белых ребят нал не нужен по-серьезному

Ответить
0
Ли Си Цын

никому из белых ребят нал не нужен по-серьезному

Уточните: какой нал не нужен? Немытый или мытый? Если вы про мытый - то что-то в голос с ваших слов

Ответить
2
NihlistNif .

Я вообще работаю в ритейле и никакой заточки на нал нет.

Ответить
0
Ли Си Цын

Я вообще работаю в ритейле и никакой заточки на нал нет.

Кем работаете-то? А то может просто вам об этом забыли сообщить :)

У меня в b2b услугах и то очищенный нал весьма и весьма ценится... И последние годы даже больше, чем раньше

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1
NihlistNif .

Вообще да, один работодателей торговал наликом. Просто это мелкий региональный игрок

Ответить
0
Антон Антонов

Белым ребятам комиссию платить не особо хочется.

Ответить
0
lakoros

ещё и кэшбэк обычно 1% ) для покупателя выгодно.

Ответить
0
Vitaly Bondartsov

Черный нал в статистике не учитывали?))

Ответить
2
Михаил Швец

Поэтому и выросло походу 😂

Ответить
0
Антон Антонов

Ты часто видишь в магазинах людей, которые платят наличными?

Ответить
0
Михаил Швец

Не в москве – постоянно

Плюс весь криминал так работает типо похоронного бизнеса ред.

Ответить
1
Антон Штадлер

Достаточно. Поэтому кассиры всё ещё задают вопрос: "оплата картой?" Но в РФ доля платежей по безналу велика, тут спорить глупо

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Главное правило: не мешать потоки. Всё, что налом пришло - налом уйдёт.

Ответить
0
Игорь Рачук

ЦБ прогнозировал такой объём только к 2023 году

Какой можно сделать вывод?
ЦБ крайне хреново прогнозирует! Хотя это его основная задача!

Ответить
1
Марк Климов

Было бы чему радоваться.
Как раз недавно уже начали закручивать гайки с переводами с карты на карту.

https://vc.ru/finance/303368-vvedenie-ogranicheniy-i-komissiy-na-perevody-s-karty-na-kartu-v-kreditnyh-organizaciyah-posle-novogo-zaprosa-cb-rf

Введение ограничений и комиссий на переводы с…
После жалоб на «Альфу» за последние сутки по поводу внезапного введения комиссии за стягивание с…
vc.ru
Ответить
1
Иван Зубарев

А какие страны входят в ТОП-2?

Ответить
0
Толик Шериев

Великобритания, Канада. По ссылке в статье)) ред.

Ответить
1
ЯжПрограммист

Китай наверное есть, по слухам там вообще проблематично наличкой расплатиться ред.

Ответить
0
Антон Антонов

Скоро это везде будет проблематично.

Ответить
0
Vladimir Chyorniy

Кроме салона красоты на углу и лесопилки. Там всегда будет оплата переводом.

Ответить
0
Denis G

Наличка
Переводом
🤔

Ответить
2
Антон Антонов

Думаю, где-то после 2030 наличные просто запретят.

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0
Яся Зайцев
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0
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