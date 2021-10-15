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Финансы
Nazigul Jusupova

Владелец Reuters запустил венчурный фонд на $100 млн — будет искать стартапы для автоматизации бизнес-процессов Статьи редакции

В течение трёх лет фонд хочет инвестировать $2-10 млн в 15-20 компаний.

  • Фонд Thomson Reuters Ventures будет инвестировать в проекты на ранней стадии, пишет Reuters.
  • Thomson Reuters хочет поддержать инновации в тех сферах, в которых сама предоставляет консалтинговые услуги — это юридическое и налоговое сопровождение бизнеса, а также соблюдение законов и взаимодействие с правительственными органами и СМИ.
  • Фонд планирует вкладывать от $2 млн до $10 млн и намерен поддержать 15-20 компаний в течение следующих трёх лет.
  • Особое внимание фонд будет уделять поддержке стартапов, которые используют ИИ и машинное обучение для автоматизации бизнес-процессов и обслуживания клиентов.
  • По данным издания, это часть плана гендиректора компании Стива Хаскера по превращению новостного издания в «технологический бизнес, который управляется контентом».

#новости #reuters

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Olia Nayda

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