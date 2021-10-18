Раскрутка с нулевым бюджетом. История маленького приложения

Вероятно, это не вполне форматная статья для VC. Это история не про “успешный успех” в том смысле, что я пока не разбогател на приложении. И не про неудачу типа “как я вложил кучу бабла и получил пшик”. Но я смог при нулевом бюджете на продвижение достичь 100K установок для неигрового нестандартного приложения, а само приложение переведено на 20…