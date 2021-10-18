Банки начнут подготовку к подключению карт «Мир» к Google Pay 26 октября Статьи редакции
В октябре планируют начать тестирование системы.
- В ВТБ, «Почта банке», «Хоум кредите», «Ренессанс кредите», ДОМ.РФ, Московском кредитном банке и «Русском стандарте» в октябре начнут подготовку документов и тестирование подключения карт «Мир» к Google Pay, рассказали представители банков «Российской газете».
- Подготовка к подключению начнется после релиза технического решения Национальной системой платежных карт (НСПК). Он должен произойти 26 октября.
- Через Pay-сервисы в ВТБ происходит 60-70% транзакций, рассказали в банке. После подключения карт «Мир» к Google Pay показатель увеличится. В «Ренессанс Кредите» рассказали изданию, что планируют подключить карты «Мир» к Google Pay в 2022 году.
- Россия — один из лидеров в мире по платежам через Pay-сервисы, рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Он не уточнил, какой процент операций проходит через системы.
- Пока картами «Мир» можно расплачиваться через Apple Pay, Mir Pay и Samsung Pay. Система Google Pay работает на всех смартфонах на Android 4.4 и выше.
Почему бы правительству не заняться цифровизацией пыток? Это же позор, пытают как в 15 веке обычным черенком от швабры, могли бы хотя бы для таких простых вещей разработать что-то современное. Что мешает хотя бы просто сделать черенок с blootooth, что бы палач мог им управлять с смартфона? Сделать подачу тока, нагрев, собирать большие данные что бы сделать пытки больнее. Россия это же современная цифровая страна. ФСИН это вообще отсталая в цифровом плане структура, эстеты из ФСБ хотя бы шокеры используют, а не методы инквизиции, не зря говорят, что у них чистые руки и горячее сердце. А как в ФСИН чистые руки сохранить, если за не тот конец черенка взялся случайно и все, он же не в самых чистых местах бывал. Грефа или Яндекс привлекли бы к этому, они бы показали что такое настоящая биг дата, машинленинг и самое главное защита данных от утечек ред.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).
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И на каких бесполезных устройствах можно сэкономить.
Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.
Вероятно, это не вполне форматная статья для VC. Это история не про “успешный успех” в том смысле, что я пока не разбогател на приложении. И не про неудачу типа “как я вложил кучу бабла и получил пшик”. Но я смог при нулевом бюджете на продвижение достичь 100K установок для неигрового нестандартного приложения, а само приложение переведено на 20…
В октябре планируют начать тестирование системы.
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