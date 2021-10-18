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Финансы
Маша Цепелева

Банки начнут подготовку к подключению карт «Мир» к Google Pay 26 октября Статьи редакции

В октябре планируют начать тестирование системы.

  • В ВТБ, «Почта банке», «Хоум кредите», «Ренессанс кредите», ДОМ.РФ, Московском кредитном банке и «Русском стандарте» в октябре начнут подготовку документов и тестирование подключения карт «Мир» к Google Pay, рассказали представители банков «Российской газете».
  • Подготовка к подключению начнется после релиза технического решения Национальной системой платежных карт (НСПК). Он должен произойти 26 октября.
  • Через Pay-сервисы в ВТБ происходит 60-70% транзакций, рассказали в банке. После подключения карт «Мир» к Google Pay показатель увеличится. В «Ренессанс Кредите» рассказали изданию, что планируют подключить карты «Мир» к Google Pay в 2022 году.
  • Россия — один из лидеров в мире по платежам через Pay-сервисы, рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Он не уточнил, какой процент операций проходит через системы.
  • Пока картами «Мир» можно расплачиваться через Apple Pay, Mir Pay и Samsung Pay. Система Google Pay работает на всех смартфонах на Android 4.4 и выше.

#новость #googlepay

686 просмотров
11 11 комментариев
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Динислам Кутлумбетов

Но тогда и правда особых преимуществ международных систем в России и не останется, можно будет как роуминговую карту только использовать

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1
Aleksey

Преимущества в том, что с МИРом не поедешь в Европу. Да и просто - если тебя к чему-то принуждают, логично отказываться от этого всеми силами. ред.

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0
Динислам Кутлумбетов

Да, я и говорю, что международные платежные системы останутся только как роуминговые карты для поездок за рубеж)

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0
Beerman

да тупо запретят, под каким-нибудь скрепным предлогом

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0
роман долгополов

Но в Европе принуждают пользоватся визой/мастеркардом...
Но это конечно другое) ред.

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0
Андрей Васильев

С другой стороны, у МИРа так же нет преимуществ для обычного пользователя

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0
Динислам Кутлумбетов

У них достаточно много хороших кэшбэк-предложений. Например, 20₽ в Метро Москвы

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0
Игорь Светлицкий

Почему бы правительству не заняться цифровизацией пыток? Это же позор, пытают как в 15 веке обычным черенком от швабры, могли бы хотя бы для таких простых вещей разработать что-то современное. Что мешает хотя бы просто сделать черенок с blootooth, что бы палач мог им управлять с смартфона? Сделать подачу тока, нагрев, собирать большие данные что бы сделать пытки больнее. Россия это же современная цифровая страна. ФСИН это вообще отсталая в цифровом плане структура, эстеты из ФСБ хотя бы шокеры используют, а не методы инквизиции, не зря говорят, что у них чистые руки и горячее сердце. А как в ФСИН чистые руки сохранить, если за не тот конец черенка взялся случайно и все, он же не в самых чистых местах бывал. Грефа или Яндекс привлекли бы к этому, они бы показали что такое настоящая биг дата, машинленинг и самое главное защита данных от утечек ред.

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–1
MILITARY GURU

Это хорошо?

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0
Bot Fabric

Да, усилится конкуренция между платёжными системами. Если МИР станет популярным, то Visa и MasterCard вынуждены будут снизить комиссии и/или предлагать выгодные опции, чтобы сохранить свои доли рынка ред.

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1
Юрий Белоножкин

Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. ред.

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0
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