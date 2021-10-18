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Финансы
Маша Цепелева

Российский поставщик ИТ-решений и сервисов Softline запланировал привлечь $400 млн на IPO с оценкой до $1,9 млрд Статьи редакции

Окончательную цену акций назовут 27 октября.

  • Softline установил ценовой диапазон для IPO на Лондонской и Московской биржах — от $7,5 до $10,5 за акцию. Оценка компании составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд. Окончательная цена акций будет объявлена 27 октября. Компания планирует привлечь около $400 млн для приобретений и развития.
  • Нынешние акционеры SoftlineGroup, Da Vinci Capital и Zubr Capital продадут 15% глобальных депозитарных расписок (GDR). Основной листинг пройдёт на Лондонской бирже, вторичный — на Московской.
  • Организаторы размещения — Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chas и «ВТБ Капитал». Сбором и учётом заявок от инвесторов будут заниматься Alfa Capital Markets, Citigroup, АО «Газпромбанк» и Sberbank CIB.
  • Softline основал Игорь Боровиков в 1993 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. 45% выручки Softline приходится на зарубежные рынки. По данным «Контур.Фокуса», выручка российского юрлица Softline в 2020 году — 345,5 млн рублей, убыток — 8,1 млн рублей.

  • Softline сообщала о планах провести IPO в мае 2021 года, когда опубликовала результаты за прошлый год — оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы, например, от Microsoft, и аппаратные решения.

#новость #softline

955 просмотров
Спасибо за наводку Дмитрий Васин
4 4 комментария
1
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4 комментария
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Илья

Насколько непрофессиональная новость. Вы про прибыль хоть что-то написали? При чем тут обороты доя зрелой компании (25 лет на рынке). А про IPO заявляет Софтлвйн уже лет 7 так. В материале надо быть

Софтлайн разобрал Дмитрий Черемушкин. Обзор платный, по подписке. Вывод следующий:

https://thewallstreet.pro/archives/36323

IPO Softline: обзор бизнеса и перспектив. IT-компания или нерентабельный ритейлер? 12.10.2021
Разбор компаний
Итоги и выводы.
Перед нами компания – ритейлер софта. У неё нет собственных разработок или как такового IT- сегмента. Софтлайн занимается перепродажей и обслуживанием программного обеспечения. Доля сервисной составляющей в выручке минимальна. Бизнес низкорентабельный и требует большого оборотного капитала. Поэтому компания имеет достаточно высокий долг и хочет получить финансирование на IPO. Рынок, на котором работает компания, растущий, однако зарабатывают на нем не ритейлеры, а сами вендоры типа Майкрософта или Adobe. Софтлайн – это всего лишь прослойка между потребителем софта и его разработчиками. Мы не понимаем, как компания может увеличить свою рентабельность. Возможно, если будет большее развитие сервиса, тогда будет больше маржа, но пока это не так. Поэтому считаем, что не стоит участвовать в IPO, а также покупать компанию после. Единственное, что интересно – это облигации Софтлайна, которые дают доходность 9,25% при дюрации 1,2 года

IPO Softline: обзор бизнеса и перспектив…
Несколько дней назад компания Softline сообщила, что получила листинг на МосБирже. Само IPO будет…
thewallstreet.pro
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13
Ruslan Umarkhanov

Soft line получается IT барыга🤨

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0
Vladislav Sukhin

Я за последний год вообще ни одной акции не купил. Деньги дают просто за перспективу, на реальный бизнес, на его эффективность и устойчивость вообще никто не смотрит. Просто интересно будет посмотреть лет через десять, кто из всех этих недавних IPO покажет устойчивый рост

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0
Alexander K.

Ох уж эти названия из 90-х! Мягкая линия. Линия программного обеспечения.

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