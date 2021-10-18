eBay выбрал лучших российских экспортеров 2021 года

Согласно статистике eBay, за период с марта по октябрь 2021 года число российских экспортеров на платформе увеличилось на 19% и подошло к 50 000. Самой быстрорастущей категорией на маркетплейсе в России стала «Дом и сад» — экспорт этих товаров на eBay вырос в 16 раз по сравнению с прошлым годом. Кроме того, продажи «Спортивной атрибутики с…