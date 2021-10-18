Немецкий онлайн-банк N26 увеличил оценку с $3,5 млрд в июле 2019 года до $9 млрд Статьи редакции
Теперь компания задумалась о выходе на биржу, но «не торопится» с этим.
- N26 привлёк более $900 млн от фонда Third Point Ventures, инвестфирмы Coatue Management, Dragoneer Investment Group и существующих инвесторов, закрыв раунд Е. Условия сделки не раскрываются.
- Во время раунда в 2019 году, когда финтех-сервис привлёк $170 млн, инвесторы оценили компанию в $3,5 млрд. Для сравнения, рыночная капитализация второго по величине банка Германии Commerzbank составляет €7,75 млрд (около $8,9 млрд), отмечает CNBC.
- По словам сооснователя стартапа Максимилиана Тайенталя, привлечённые деньги потратят на наём 1000 сотрудников по всему миру и запуск новых функций, например торговли криптовалютой.
- У компании теперь достаточно ресурсов для подготовки к IPO, добавил Тайенталь. Компания рассчитывает подготовиться к листингу в течение 12-18 месяцев, но «не торопится стать публичной». В 2020 году убытки европейского бизнеса N26 составили €110 млн против €165 млн годом ранее. По словам Тайенталя, инвесторы не давят на компанию в вопросе быстрого выхода на прибыль.
- Основанный в 2013 году N26 помогает открыть банковский счёт, получить дебетовую карту, устанавливать цели для сбережений и так далее. По собственным данным, на январь 2021 года у сервиса было 7 млн клиентов на 25 рынках и 1500 сотрудников. Среди конкурентов — Revolut с оценкой $33 млрд и Monzo.
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