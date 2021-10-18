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Финансы
Евгения Евсеева

Путин поручил снизить НДС для туристических компаний Статьи редакции

В июле от НДС освободили кафе и рестораны с годовой выручкой до 2 млрд рублей.

  • Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам встреч на Восточном экономическом форуме. Рассмотреть вопрос о снижении налога правительство должно до 1 ноября.
  • 3 сентября гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин предложил Путину снизить НДС для компаний из сферы туризма с 20% до 7-10%. По его словам, в других странах налоги ниже, поэтому россиянам дешевле отдыхать в них, а не в России.
  • Также Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении с 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей максимального размера туристического «кэшбека» с путешествий в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Эту инициативу предложил председатель совета директоров международной инвестиционной группы АЕОН Роман Троценко. При этом, по словам Троценко, сумма кэшбека не должна превышать 20% от тура.
  • Программу компенсаций за туры по России ввели в августе 2020 года. По ней можно получить максимально 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
  • По подсчётам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки по стране 34 млрд рублей и смогли вернуть около 6,5 млрд рублей. С 15 января 2022 года в стране начнёт действовать зимний этап программы — он продлится до конца апреля, а потом вновь запустится с 1 октября.
  • В июле Путин подписал закон об освобождении от НДС баров и ресторанов с годовой выручкой до 2 млрд рублей. При этом их выручка от услуг общепита должна составлять минимум 70% от общей выручки, а зарплата работников не должна быть ниже среднемесячной зарплаты в регионе.

#новость #налоги

1487 просмотров
15 15 комментариев
3
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15 комментариев
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Евгений Кузовкин

Спасибо, Владимир Владимирович!

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15
BearStrikesBack

По его словам, в других странах налоги ниже, поэтому россиянам дешевле отдыхать в них, а не в России.

))))))))))))))))))))

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11
Евгений Кузовкин

Интересно, другие страны в курсе? И в курсе ли сам В.В., что налоги выше, чем во многих других странах?

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1
SA Dab

Конечно в курсе , а вот народу втирать , про самые низкие Налоги и прочий популизм гораздо проще , чем продвигать финансовую грамотность среди населения, что бы уже осознали дорогие россияне , сколько платит работодатель , сколько с них берет государство с каждого товара или услуги, а сколько остаётся бизнесу , сколько в стоимости бензина акцизов …

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6
Alex Petrov

Путинская многоходовочка, повышаем весь НДС с 18% до 20%, поручаем снизить НДС для туристических компаний, отрасли которая для большинства россиян имеет прикладную ценность. Не могу без смеха, даже учитывая что Путин с ядерным чемоданчиком, слушать его очередные пассажи, особенно экономические.
А вообще потерявши голову, о волосах не плачут. ред.

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7
Zzz Zzz

https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ
Как тут не вспомнить про это интервью.

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2
Sergey Vasiliev

6.5 млрд кешбека на всю страну выделили) пол полковника

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4
Alexandr Brovin

В туризме НДС редко используется.
В кафе, то же, да и нала там хватает.
Этож в основном услуги, только крупные игроки ОСНО используют, мелким не выгодно.

А вот производства например, закованные в НДС, от 20% налога с удовольствием бы отказались, но туристы да кафе стране важнее с точки зрения В.В 👍 ред.

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1
Денис Демидов

Сейчас в Ялте живу на период аллергии, так тут крупных санаториев всяких фсб, мвд, прокураторы, налоговой, управделами президента и тд, как бы не большая часть побережья.
Они все на ОСНО с НДС, Путин считай госкомпаниям налоги снижает. ред.

Ответить
4
Covid 19

Вот и все становится понятно, кому на Руси жить станет легче.

Ответить
2
Алим Селимов

Ждите повышение НДС!

Ответить
2
Misha Zakarin

Я вам запрещаю банкротиться!

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2
Valentin Dombrovsky

Извините, он таки поручил снизить или рассмотреть вопрос?

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0
Кристина Макушинская

Хоть одна хорошая новость

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0
Дмитрий Журавлев

Путин красава! Уважаю его как Президента и как человека.

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–6
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