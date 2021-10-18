Путин поручил снизить НДС для туристических компаний Статьи редакции
В июле от НДС освободили кафе и рестораны с годовой выручкой до 2 млрд рублей.
- Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам встреч на Восточном экономическом форуме. Рассмотреть вопрос о снижении налога правительство должно до 1 ноября.
- 3 сентября гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин предложил Путину снизить НДС для компаний из сферы туризма с 20% до 7-10%. По его словам, в других странах налоги ниже, поэтому россиянам дешевле отдыхать в них, а не в России.
- Также Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении с 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей максимального размера туристического «кэшбека» с путешествий в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Эту инициативу предложил председатель совета директоров международной инвестиционной группы АЕОН Роман Троценко. При этом, по словам Троценко, сумма кэшбека не должна превышать 20% от тура.
- Программу компенсаций за туры по России ввели в августе 2020 года. По ней можно получить максимально 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
- По подсчётам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки по стране 34 млрд рублей и смогли вернуть около 6,5 млрд рублей. С 15 января 2022 года в стране начнёт действовать зимний этап программы — он продлится до конца апреля, а потом вновь запустится с 1 октября.
- В июле Путин подписал закон об освобождении от НДС баров и ресторанов с годовой выручкой до 2 млрд рублей. При этом их выручка от услуг общепита должна составлять минимум 70% от общей выручки, а зарплата работников не должна быть ниже среднемесячной зарплаты в регионе.
Конечно в курсе , а вот народу втирать , про самые низкие Налоги и прочий популизм гораздо проще , чем продвигать финансовую грамотность среди населения, что бы уже осознали дорогие россияне , сколько платит работодатель , сколько с них берет государство с каждого товара или услуги, а сколько остаётся бизнесу , сколько в стоимости бензина акцизов …
Путинская многоходовочка, повышаем весь НДС с 18% до 20%, поручаем снизить НДС для туристических компаний, отрасли которая для большинства россиян имеет прикладную ценность. Не могу без смеха, даже учитывая что Путин с ядерным чемоданчиком, слушать его очередные пассажи, особенно экономические.
А вообще потерявши голову, о волосах не плачут. ред.
В туризме НДС редко используется.
В кафе, то же, да и нала там хватает.
Этож в основном услуги, только крупные игроки ОСНО используют, мелким не выгодно.
А вот производства например, закованные в НДС, от 20% налога с удовольствием бы отказались, но туристы да кафе стране важнее с точки зрения В.В 👍 ред.
Ведомство признало незаконной рекламу компании в городе из-за «мата» в ней.
С 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.
Два размера экрана — 14,2 дюйма по цене от 189 990 рублей и 16,2 дюйма по цене от 234 990 рублей.
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