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Финансы
Маша Цепелева

Совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» потребовал через суд вернуть 85% компании Статьи редакции

Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».

11 11 комментариев
3277 просмотров

Совладелец производителя сырков «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области к топ-менеджерам компании Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой.

Изачик хочет признать недействительным договор дарения 85% из 100% своей доли «Ростагрокомплекс» ответчикам, выяснили «Ведомости». «Ростагрокомплекс» — основная операционная компания производителя сырков. Она была основана Борисом Александровым, Юрим Изачиком и Леонидом Микиртумовым в 1995 году.

Борис Александров умер в ноябре 2020 года, после этого в компании начался наследственный спор. Александров не владел долей в компании, основным владельцем был Юрий Изачик, другие доли были распределены между членами его семьи и топ-менеджментом.

Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента его основания и до 16 сентября 2021 года. В исковом заявлении указано, что через несколько месяцев после смерти Александрова топ-менеджеры предложили разделить доли. Изачик подписал договор дарения и передал им по 17% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась со 100% до 15%.

Истец утверждает, что в момент подписания был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики». Также он утверждает, что топ-менеджеры ввели его в заблуждение — сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. И не сказали, что доли будут именно подарены.

  • Выручка «Ростагроэкспорта» в 2020 году выросла на 16% до 11 млрд рублей, сообщает издание со ссылкой на национальный союз молочных производителей «Союзмолоко». Выручка «Ростагрокомплекса» в 2020 году составила 9,7 млрд рублей, чистая прибыль — 190,5 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
  • Юрий Изачик подал иск через несколько дней после предложения инвестподразделения «Альфа-групп» А1 выкупить доли производителя сырков «Б.Ю. Александров». Весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в $50 млн. Срок оферты истекает 3 ноября.
Чем занимался Б. Ю. Александров в последние годы…
Рассказал обо всём, что думал — высказался про здоровье, науку, людей и победы, рассуждал о России…
vc.ru

#новость #бюалександров

11 11 комментариев
5
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Maxim Stroganoff

-Ой да там же куча долгов по налогам
-Да? Ну нахер, забирайте конечно!

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12
Константин Полухтин

как понравиться девушке:

1. Узнать её адрес (не угрожая)
2. Отправить туда курьера «Самокат» с кучей сырков Б.Ю. Александрова
3. Profit

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7
Pavel Ivanov

4. Узнать, что она встречается с курьером

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9
Andrew Simon

2.5 - узнать что она ненавидит сырки, александрова и вас в после такой посылки. ред.

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1
Ревизор

Куколдная история, где девушка царица и богиня, а мужик куколд, который вечно добивается, одаривает, заморачивается, и мооожет быть о великая царица обратит на него свой взор. Ты это серьёзно?) Сама пусть с сырками подгоняет, а я подумаю, что с ней делать дальше.

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0
Никита Хисматов

Много ли вы едите сырков?

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0
Изя Слоу
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0
Ревизор

И куколдные стереотипы)) типо всяких жирных чуваков не приняли в куколдную команду и они остались без внимания о великих цариц, поэтому полагаю тру куколд всегда должен выглядеть как Ален Делон, что бы хоть кто нибудь дал поухаживать за вареником))

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0
StepanCapusta

" Юрий Изачик подал иск через несколько дней после предложения инвестподразделения «Альфа-групп» А1 выкупить доли производителя сырков «Б.Ю. Александров»."
.. и тут он понял, что продешевил

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6
IO
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1
Nikolay Kenig

Как-то дёшево оценили компанию?

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0
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Финансы
Маша Цепелева
Совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» потребовал через суд вернуть 85% компании Статьи редакции

Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».

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