Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».

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Совладелец производителя сырков «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области к топ-менеджерам компании Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой.

Изачик хочет признать недействительным договор дарения 85% из 100% своей доли «Ростагрокомплекс» ответчикам, выяснили «Ведомости». «Ростагрокомплекс» — основная операционная компания производителя сырков. Она была основана Борисом Александровым, Юрим Изачиком и Леонидом Микиртумовым в 1995 году.

Борис Александров умер в ноябре 2020 года, после этого в компании начался наследственный спор. Александров не владел долей в компании, основным владельцем был Юрий Изачик, другие доли были распределены между членами его семьи и топ-менеджментом.

Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента его основания и до 16 сентября 2021 года. В исковом заявлении указано, что через несколько месяцев после смерти Александрова топ-менеджеры предложили разделить доли. Изачик подписал договор дарения и передал им по 17% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась со 100% до 15%.

Истец утверждает, что в момент подписания был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики». Также он утверждает, что топ-менеджеры ввели его в заблуждение — сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. И не сказали, что доли будут именно подарены.