Совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» потребовал через суд вернуть 85% компании Статьи редакции
Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».
Совладелец производителя сырков «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области к топ-менеджерам компании Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой.
Изачик хочет признать недействительным договор дарения 85% из 100% своей доли «Ростагрокомплекс» ответчикам, выяснили «Ведомости». «Ростагрокомплекс» — основная операционная компания производителя сырков. Она была основана Борисом Александровым, Юрим Изачиком и Леонидом Микиртумовым в 1995 году.
Борис Александров умер в ноябре 2020 года, после этого в компании начался наследственный спор. Александров не владел долей в компании, основным владельцем был Юрий Изачик, другие доли были распределены между членами его семьи и топ-менеджментом.
Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента его основания и до 16 сентября 2021 года. В исковом заявлении указано, что через несколько месяцев после смерти Александрова топ-менеджеры предложили разделить доли. Изачик подписал договор дарения и передал им по 17% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась со 100% до 15%.
Истец утверждает, что в момент подписания был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики». Также он утверждает, что топ-менеджеры ввели его в заблуждение — сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. И не сказали, что доли будут именно подарены.
- Выручка «Ростагроэкспорта» в 2020 году выросла на 16% до 11 млрд рублей, сообщает издание со ссылкой на национальный союз молочных производителей «Союзмолоко». Выручка «Ростагрокомплекса» в 2020 году составила 9,7 млрд рублей, чистая прибыль — 190,5 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
- Юрий Изачик подал иск через несколько дней после предложения инвестподразделения «Альфа-групп» А1 выкупить доли производителя сырков «Б.Ю. Александров». Весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в $50 млн. Срок оферты истекает 3 ноября.
Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках.
Два размера экрана — 14,2 дюйма по цене от 189 990 рублей и 16,2 дюйма по цене от 234 990 рублей.
Получается, чтобы заморозить все свои деньги в данном банке достаточно попросить их менеджеров увеличить лимит на снятие наличных. Крутой лайфхак, не так ли?
Николай Корнев, генеральный директор ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»
Надводные дроны Saildrone изучают состояние океана и составляют карты морского дна.
Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».
Как сообщает издание “Коммерсантъ”, российские ретейлеры столкнулись с проблемой острой нехватки фронт-персонала. Причиной тому стал ряд обстоятельств, в том числе, массовый отток трудовых мигрантов и переход кадров в рынок онлайн-торговли.
@TELE2 не хорошие люди, это мягко сказанно. Нарушают ФЗ «О Связи». Дают симки (номера) другого региона. А когда человек хочет от них уйти, говорят что у них это регион КК всё нормально, а на сайте ФГУП ЦНИИС (https://zniis.ru/) это регион Р. Адыгея . И следовательно номер у других оператов определяется как р. Адыгея и запустить процедуру смены…
В рамках «Недель российского бизнеса» прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Юлия Голубева сформулировала, при каких условиях может развиваться креативное предпринимательство в России.
Глобальный рейтинг AIFinTech100 ежегодно публикует список самых инновационных поставщиков решений в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для решения проблем финансового сектора. Россию представляла финтех-платформа TalkBank — единственная российская компания, попавшая в список 100 самых технологичных компаний со всего мира.