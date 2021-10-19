Tele2 нарушает ФЗ «О Связи», позволяющий абонентам переходит к другому операту с сохранением номера

@TELE2 не хорошие люди, это мягко сказанно. Нарушают ФЗ «О Связи». Дают симки (номера) другого региона. А когда человек хочет от них уйти, говорят что у них это регион КК всё нормально, а на сайте ФГУП ЦНИИС (https://zniis.ru/) это регион Р. Адыгея . И следовательно номер у других оператов определяется как р. Адыгея и запустить процедуру смены…