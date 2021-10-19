«Тинькофф» запустит новое направление для выхода клиентов на маркетплейсы Статьи редакции
Направление возглавит бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.
- Оно будет называться «Тинькофф E-commerce», рассказал vc.ru представитель банка. Оно объединит расчетно-кассовое обслуживание, кредиты бизнесу, онлайн-бухгалтерию, кредиты для покупателей, возможность оплаты покупок частями, продукты «Тинькофф кассы», «Тинькофф таргета» и другие.
- После объединения продуктов, банк создаст экосистему для запуска и увеличения продаж на маркетплейсах, в соцсетях, в интернет-магазинах, рассказал представитель «Тинькофф».
- В банке пока не раскрывают ожиданий по доходам от запуска. Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») за квартал достигла 44% выручки — около 64,7 млрд рублей.
- В сентябре банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе. В начале октября «Модульбанк» запустил финансовые сервисы для клиентов, которые продают или хотят продавать свои товары на маркетплейсах.
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