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Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» запустит сервисы для выхода продавцов на маркетплейсы Статьи редакции

Направление возглавит бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

  • Оно будет называться «Тинькофф E-commerce», рассказал vc.ru представитель банка. Оно объединит новые и действующие сервисы: расчетно-кассовое обслуживание, кредиты бизнесу, онлайн-бухгалтерию, кредиты для покупателей, возможность оплаты покупок частями, продукты «Тинькофф кассы», «Тинькофф таргета» и другие.
  • После объединения продуктов банк создаст экосистему для запуска и увеличения продаж на маркетплейсах, в соцсетях, в интернет-магазинах, рассказал представитель «Тинькофф».
  • Возглавит направление электронной коммерции Илья Кретов. С 2020 года он был гендиректором eBay на глобальных развивающихся рынках. Ранее был гендиректором eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. До этого Илья более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге в Mars и Google.
  • В банке пока не раскрывают ожиданий по доходам от запуска. Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») за квартал достигла 44% выручки — около 64,7 млрд рублей.
  • В сентябре банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе. В начале октября «Модульбанк» запустил финансовые сервисы для клиентов, которые продают или хотят продавать свои товары на маркетплейсах.

#новость #тинькофф

8696 просмотров
42 42 комментария
29
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42 комментария
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Влад Берг

Опять все хотят заработать на продаже лопат.

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5
Maxim Sergeevich

А почему нет, если найдутся желающие? В данном случае, скорее, чтобы не отставать от предложений конкурентов. И это точно лучше инфоцыган, забивающих всю сеть рекламой "научим как выйти на маркетплейс и стать миллиардером за три дня"

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13
Vladimir Gritchenko

Вот тоже никак не могу понять, где все те люди, которые воспользовались такими предложениями, как "выведу ваш товар в топ" и "научу как выйти на мп и стать миллиардером"? В топах как были ВБ, Zarina, Befree и адидас, там, условно говоря, так и остались. Ну нет в топах никаких ИП Пупкиных, которые, вопреки всем отговорам, воспользовались этими заманчивыми предложениями. ред.

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0
Олег Якушев

Да, вывести сотни sku в топ одинокому ип-шнику и добиться продаж в десятки и сотни миллионов рублей в месяц - очень сложно. Но сделать оборот от 1 до 5 млн рублей за год - более чем реально

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0
Vladimir Gritchenko

Мне кажется, если хоть как-то маломальски заниматься своим товаром на МП, то перевалить за отметку в 1 млн. более чем реально чисто на органическом росте, без всяких курсов и разгонов за деньги.

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0
Олег Якушев

Навыки все же требуются - в поиске ниши, наполнении карточки товара, логистике, продвижении. На маркетплейсах масса продавцов которые живут на 1-2 заказа в день, хотя продают супервостребованный товар, в то время как их конкуренты делают на этом же товаре сотни тысяч. Другое дело что эти навыки можно быстро прокачать без курсов, просто самообучением

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0
Vladimir Gritchenko

Всё так. Если ты продаёшь 1-2 штуки в день аналогичного товара, который другой крупный поставщик продаёт на 1 млн/руб/день и ты ИП Вася Пупкин из Ивановской области – "ты не правильно выбрал нишу" ) и прокачаться тебе в такой ситуации особо нечем, только, если тебе не оставили наследство, которого хватит на собственный маленький заводик.

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1
Evgeniy Onegin

время пилить черенки)

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2
Антон Агальцов

Скажите, а это действительно сложно запуститься на маркетплейсе?

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7
Roman Trifonov

А зачем делать самому, если можно не делать самому за бесплатно или не очень дорого?

Это же все про время, кто-то его ценит больше.

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0
Антон Агальцов

Ну разве придет дядя и сфотографирует товар, упакует его и налепит ШК и т.д.?

Просто, с моего полета, кажется что это регистрация в кабинете поставщика и заключение договора. Все равно банк заставит отвечать на уйму вопросов и заполнять много бланков, чтобы понять куда засовывать по категориям твой товар.

Опять же, я могу очень много не знать и не понимать. ред.

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9
Vladimir Gritchenko

Вообще, в новости не говорится какие конкретно инструменты по запуску и увеличению продаж планируется создать в этой экосистеме, но просто, к примеру, зная, о каком товаре идёт речь, для подбора соответствующей ему категории на МП не требуется задавать каких-либо уточняющих вопросов, а для регистрации личного кабинета достаточно карточки контрагента с реквизитами, она у всех всегда есть готовая. Новость достаточно поверхностная, оставлено слишком широкое поле для обсуждения. Думаю не стоит сильно забивать себе этой новостью голову, пока в ней нет никакой конкретики. Воздух сотрясли просто, моё мнение. ) И дали повод всем перевозбудиться. )

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0
Vladimir Gritchenko

Верно, это всё внутренний голос советского воспитания говорит в нас, что сделаю всё сам, вот ещё. Современные предприниматели всё делегируют сервисам и приложениям и в ус не дуют, что потеряли там немножко.

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4
Alexander Ivanov

всё делегируют сервисам

Делегируют сервисам работу с сервисами

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5
Юрий Белоножкин

А не произойдёт такой типа vendor lock? Типа запустился с Тинькофф и всё, больше с него не слезешь.

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0
Vladimir Gritchenko

. ред.

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0
Vladimir Gritchenko

Нет не сложно и, если у вас не горит по времени, то вполне можно самому. Но, скорее всего найдётся очень много желающих не вникать во все сложности, а просто за один день платно выйти на маркетплейс не имея ни склада, ни складских сотрудников, ни принтеров, ни контактов с Китайцами, ни этикеток, ни знаний куда их надо наклеивать и как с первого раза записаться на поставку так, чтобы тебя приняли. ред.

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1
Антон Штадлер

Максимум что банк сделает - это аналог Шопифая, минимум - шаблоны для личного кабинета, чтобы не дублировать заполнение финансовой инфы на МП и в личном кабинете банка. Никаких китайцев, складов и сотрудников он предоставлять не будет

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0
Vladimir Gritchenko

Да, скорее всего, будут, жёлтенькие кнопочки: "создать бизнес", "создать интернет-магазин", "начать торговать на МП", "выбрать топовую нишу", "нужна машина для доставки в МП", "нанять электронного бухгалтера", "нанять Тинькоф юриста", "рекламироваться в тиктоке", "выйти в топ" короче, нагромождение сервисов по всем популярным запросам всех ИП Вась Пупкиных в телеграмм чатиках, чтобы всё можно было сделать за денежку. ред.

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0
Андрей Епанчинцев

Нет

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0
EveryStraus _

Как минимум, очень много нюансов, которые нужно заранее учесть и они не всегда доступны. Например, для каких товаров и на каких условиях нужна палета (её, кстати, достать в розницу не так-то просто). Аналитику по своим продуктам получать без внешних инструментов тоже проблематично, а, вот, тинькофф может всё делать из коробки.

Ответить
0
Антон Штадлер

Каким образом он будет получать это из коробки? Для этого условный Озон или ЯМ должны с ним делиться биг-датой

Ответить
0
EveryStraus _

WB и Ozon дают очень много статы по API. Яндекс Маркет тоже.

Ответить
0
Dmitrii A.D

Что это за бизнесмены которые не могут сделать аккаунт на вайлдберис? Торговцы вареной кукурузой возле метро?

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6
Maxim Sergeevich

Д - делегирование 😉 Иногда выгодно передать на аутсорс непрофильные процессы, чем тратить ресурсы для того, чтобы разобраться самому. А в процессе уже будет более ясно, стоит ли продолжать и как эффективнее все наладить

Ответить
2
Петров Сергей

Илья Кретов - талант! Хочется пожелать, чтобы все получилось!

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3
Сергей Че

Расчетное обслуживание бизнеса, кредитное, платежное, рекламное, логистическое, управленческое, идеологическое… Ваш бизнес родится в Тинькофф и там же умреть, от старости если очень повезет.

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0
Линарис Адгамов

А самому создать маркетплейс, к примеру в сфере здоровьехранения, оеально? По деньгам и сроку?

Ответить
0
Egik

Да.

Ответить
1
Линарис Адгамов

стоимость бы приблизительную и сроки создания. А не может быть готовая заброшенная платформа, которую недорого модернуть?

Ответить
0
Egik

Есть мнение, что маркетплейс это в первую очередь траффик, во вторую логистика, но это не точно.
То о чем пишете вы - вопрос стопятидесятый.
Возьмите любой бесплатный шаблон интернет магазина и развлекайтесь.

Ответить
2
Denis Averyanov

Откуда траф брать будете?

Ответить
1
Линарис Адгамов

хочу создать большую интернет аптеку на платформе маркетплейса

Ответить
0
Denis Averyanov

А есть годные опенсорс платформы?

Ответить
0
Антон Агальцов

А надо ли?

С этим вроде прекрасно справляются всякие БестДоктор и т.д.

Ответить
0
Линарис Адгамов

У них же направление иное, насколько я понимаю. А я про товародвижение от Производителя до Пациента через рецепт от Доктора. А на перекрёстке Маркетплейс-Аптека?

Ответить
0
Леван Какубава

По чем будет аспирин от производителя? и сколько аспирина могу купить на те же деньги в условном сберЕаптеке?

Ответить
0
Alexander Ivanov

По деньгам и сроку

Завсисит от доступных вам денег и сроков ))

Ответить
0
Линарис Адгамов

деньги - пенсия доктора пенсионера и накопления.

Ответить
0
Максим Стрельцов

Об этом инсайдеры еще в июле писали https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinka/ea05d262-9224-4046-9b67-c7872aaa0524/

Пост Tinka от 04.07.2021 | Тинькофф Инвестиции…
E-commerce в Тинькофф Российский рынок...
www.tinkoff.ru
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0
Vladimir Gritchenko

Вот, оказывается, они ещё летом про ИП Васю Пупкина из Ивановской области подумали. ) ред.

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0

Комментарий удален

Комментарий удален

Лора Маслова

Ну если в штате нет специалиста по маркетплейсам, то услуга нужная, хотя очень аккуратно надо с ними. Но к примеру банки еще ИП регистрируют - тоже нужная услуга. У нас арендатора банк Тиньков зарегистрировал с ОКВЭДом, который тот не имел права заниматься и человека вычеркнула налоговая из ИП - с банка нечего взять...

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0
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