«Тинькофф» запустит сервисы для выхода продавцов на маркетплейсы Статьи редакции
Направление возглавит бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.
- Оно будет называться «Тинькофф E-commerce», рассказал vc.ru представитель банка. Оно объединит новые и действующие сервисы: расчетно-кассовое обслуживание, кредиты бизнесу, онлайн-бухгалтерию, кредиты для покупателей, возможность оплаты покупок частями, продукты «Тинькофф кассы», «Тинькофф таргета» и другие.
- После объединения продуктов банк создаст экосистему для запуска и увеличения продаж на маркетплейсах, в соцсетях, в интернет-магазинах, рассказал представитель «Тинькофф».
- Возглавит направление электронной коммерции Илья Кретов. С 2020 года он был гендиректором eBay на глобальных развивающихся рынках. Ранее был гендиректором eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. До этого Илья более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге в Mars и Google.
- В банке пока не раскрывают ожиданий по доходам от запуска. Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») за квартал достигла 44% выручки — около 64,7 млрд рублей.
- В сентябре банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе. В начале октября «Модульбанк» запустил финансовые сервисы для клиентов, которые продают или хотят продавать свои товары на маркетплейсах.
Вот тоже никак не могу понять, где все те люди, которые воспользовались такими предложениями, как "выведу ваш товар в топ" и "научу как выйти на мп и стать миллиардером"? В топах как были ВБ, Zarina, Befree и адидас, там, условно говоря, так и остались. Ну нет в топах никаких ИП Пупкиных, которые, вопреки всем отговорам, воспользовались этими заманчивыми предложениями. ред.
Навыки все же требуются - в поиске ниши, наполнении карточки товара, логистике, продвижении. На маркетплейсах масса продавцов которые живут на 1-2 заказа в день, хотя продают супервостребованный товар, в то время как их конкуренты делают на этом же товаре сотни тысяч. Другое дело что эти навыки можно быстро прокачать без курсов, просто самообучением
Всё так. Если ты продаёшь 1-2 штуки в день аналогичного товара, который другой крупный поставщик продаёт на 1 млн/руб/день и ты ИП Вася Пупкин из Ивановской области – "ты не правильно выбрал нишу" ) и прокачаться тебе в такой ситуации особо нечем, только, если тебе не оставили наследство, которого хватит на собственный маленький заводик.
Ну разве придет дядя и сфотографирует товар, упакует его и налепит ШК и т.д.?
Просто, с моего полета, кажется что это регистрация в кабинете поставщика и заключение договора. Все равно банк заставит отвечать на уйму вопросов и заполнять много бланков, чтобы понять куда засовывать по категориям твой товар.
Опять же, я могу очень много не знать и не понимать. ред.
Вообще, в новости не говорится какие конкретно инструменты по запуску и увеличению продаж планируется создать в этой экосистеме, но просто, к примеру, зная, о каком товаре идёт речь, для подбора соответствующей ему категории на МП не требуется задавать каких-либо уточняющих вопросов, а для регистрации личного кабинета достаточно карточки контрагента с реквизитами, она у всех всегда есть готовая. Новость достаточно поверхностная, оставлено слишком широкое поле для обсуждения. Думаю не стоит сильно забивать себе этой новостью голову, пока в ней нет никакой конкретики. Воздух сотрясли просто, моё мнение. ) И дали повод всем перевозбудиться. )
Нет не сложно и, если у вас не горит по времени, то вполне можно самому. Но, скорее всего найдётся очень много желающих не вникать во все сложности, а просто за один день платно выйти на маркетплейс не имея ни склада, ни складских сотрудников, ни принтеров, ни контактов с Китайцами, ни этикеток, ни знаний куда их надо наклеивать и как с первого раза записаться на поставку так, чтобы тебя приняли. ред.
Да, скорее всего, будут, жёлтенькие кнопочки: "создать бизнес", "создать интернет-магазин", "начать торговать на МП", "выбрать топовую нишу", "нужна машина для доставки в МП", "нанять электронного бухгалтера", "нанять Тинькоф юриста", "рекламироваться в тиктоке", "выйти в топ" короче, нагромождение сервисов по всем популярным запросам всех ИП Вась Пупкиных в телеграмм чатиках, чтобы всё можно было сделать за денежку. ред.
Как минимум, очень много нюансов, которые нужно заранее учесть и они не всегда доступны. Например, для каких товаров и на каких условиях нужна палета (её, кстати, достать в розницу не так-то просто). Аналитику по своим продуктам получать без внешних инструментов тоже проблематично, а, вот, тинькофф может всё делать из коробки.
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Ну если в штате нет специалиста по маркетплейсам, то услуга нужная, хотя очень аккуратно надо с ними. Но к примеру банки еще ИП регистрируют - тоже нужная услуга. У нас арендатора банк Тиньков зарегистрировал с ОКВЭДом, который тот не имел права заниматься и человека вычеркнула налоговая из ИП - с банка нечего взять...
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