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Финансы
Маша Цепелева

«СПБ Биржа» запланировала привлечь $150 млн в ходе IPO в 2021 году Статьи редакции

Компания хочет потратить деньги на докапитализацию своих подразделений.

  • «СПБ Биржа» планирует провести IPO на собственной торговой площадке, рассказал «Ъ» глава компании Роман Горюнов. Продаваться будут только первичные акции.
  • Компания планирует потратить вырученные деньги на докапитализацию своего расчетного депозитария «Бест Эффортс Банка» и центрального контрагента НКО «Клиринговый центр МФБ».

  • «СПБ Биржа» — одна из крупнейших российских площадкой по торговле иностранными ценными бумагами за валюту. В августе 2020 года с ней начала конкурировать Московская биржа по продаже зарубежных бумаг.

  • В сентябре 2021 года WSJ со ссылкой на источники сообщил, что «СПБ Биржа» запланировала провести IPO в США в начале 2022 года с оценкой около $2 млрд.
  • В октябре 2021 года Московская биржа подала иск в Арбитражный суд к одному из акционеров Санкт-Петербургской биржи — она требует предоставить рыночные данные для анализа цен.

#новость #спббиржа

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