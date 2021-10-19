«СПБ Биржа» запланировала привлечь $150 млн в ходе IPO в 2021 году Статьи редакции
Компания хочет потратить деньги на докапитализацию своих подразделений.
- «СПБ Биржа» планирует провести IPO на собственной торговой площадке, рассказал «Ъ» глава компании Роман Горюнов. Продаваться будут только первичные акции.
- Компания планирует потратить вырученные деньги на докапитализацию своего расчетного депозитария «Бест Эффортс Банка» и центрального контрагента НКО «Клиринговый центр МФБ».
«СПБ Биржа» — одна из крупнейших российских площадкой по торговле иностранными ценными бумагами за валюту. В августе 2020 года с ней начала конкурировать Московская биржа по продаже зарубежных бумаг.
- В сентябре 2021 года WSJ со ссылкой на источники сообщил, что «СПБ Биржа» запланировала провести IPO в США в начале 2022 года с оценкой около $2 млрд.
- В октябре 2021 года Московская биржа подала иск в Арбитражный суд к одному из акционеров Санкт-Петербургской биржи — она требует предоставить рыночные данные для анализа цен.
Николай Корнев, генеральный директор ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»
Компания введёт сбор из-за «роста нагрузки на всю инфраструктуру».
По порядку: работаю маркетологом в компании, занимающейся монтажом видеонаблюдения, СКУД и т.д. Компания с опытом, но по местному рынку малоизвестная. Логичная мысль: разместить объявление с нашими услугами на Авито (площадка большая, известная и т.д.) и попробовать задействовать все их услуги по продвижению (посмотреть, как это все будет…
Два размера экрана — 14,2 дюйма по цене от 189 990 рублей и 16,2 дюйма по цене от 234 990 рублей.
Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках.
Направление возглавит бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.
@TELE2 не хорошие люди, это мягко сказанно. Нарушают ФЗ «О Связи». Дают симки (номера) другого региона. А когда человек хочет от них уйти, говорят что у них это регион КК всё нормально, а на сайте ФГУП ЦНИИС (https://zniis.ru/) это регион Р. Адыгея . И следовательно номер у других оператов определяется как р. Адыгея и запустить процедуру смены…
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