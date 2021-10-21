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Финансы
Маша Цепелева

«Ренессанс страхование» вышла на биржу с капитализацией в 67,2 млрд рублей Статьи редакции

Акции разместили по нижнему ценовому пределу, компания привлечёт 18 млрд рублей.

  • Компания разметила только первичные акции по 120 рублей за штуку, сообщает «Ъ». Так компания привлечёт 18 млрд рублей. Торги начнутся на Московской бирже 21 октября.
  • Компания планировала разместить первичные и вторичные акции. Свои акции хотели продать Sputnik Management Services Limited, Notivia, Laypine, Bladeglow Limited и бизнесмен Андрей Городилов.
  • В сентябре 2021 года «Ренессанс страхование» заявила, что хочет привлечь до 25,2 млрд рублей. При размещении акций по верхней границе диапазона за 135 рублей за штуку, оценка компании могла превысить $1 млрд.
  • «Ренессанс страхование» планирует потратить на цифровизацию и другое развитие сервисов, а также возможный обратный выкуп акций.

#новость #ренессансстрахование

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2 2 комментария
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Genio Genio

Это мода сейчас такая, видимо. А что с реальными показателями и прогнозом роста? Год к году? И конкурентов не мало.

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Stan Teem

И рост показателей страхования жизни, которыми хвалится компания, происходит из-за того что страховку вкидывают в ипотеку обязательным пунктом, а был бум ипотечного кредитования, который идёт на спад из-за отмены льгот.

И вам последний пункт не кажется странным? Привлекать деньги на IPO, чтобы возможно, выкупить акции? Что за идиотизм ред.

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Финансы
Маша Цепелева
«Ренессанс страхование» вышла на биржу с капитализацией в 67,2 млрд рублей Статьи редакции

Акции разместили по нижнему ценовому пределу, компания привлечёт 18 млрд рублей.

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