Образовательная платформа Udemy выйдет на биржу при оценке в $4 млрд Статьи редакции
В ноябре 2020 года оценка компании составила $3,3 млрд.
- Udemy объявила ценовой диапазон акций от $27 до $29 за штуку. Если компания разместится по верхней границе диапазона, её оценка составит примерно $4 млрд, пишет Techcrunch.
- «Ренессанс капитал» оценил среднюю стоимость компании в $4,3 млрд, Udemy может привлечь примерно $406 млн.
- Компания подала заявку на IPO в начале октября. Udemy будет торговаться на бирже Nasdaq под тикером UDMY.
- Udemy — онлайн-платформа, которая предлагает около 183 тысяч курсов на 75 языках в более чем 180 странах. Чистый убыток компании за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составил $29,4 млн, выручка — $250,6 млн.
- В феврале 2020 года компания привлекла $50 млн при оценке в $2 млрд. Тогда, по собственным данным, сервисом пользовались 50 млн человек. В ноябре Udemy привлекла ещё $100 млн при оценке в $3,3 млрд.
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