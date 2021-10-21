Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

Образовательная платформа Udemy выйдет на биржу при оценке в $4 млрд Статьи редакции

В ноябре 2020 года оценка компании составила $3,3 млрд.

  • Udemy объявила ценовой диапазон акций от $27 до $29 за штуку. Если компания разместится по верхней границе диапазона, её оценка составит примерно $4 млрд, пишет Techcrunch.
  • «Ренессанс капитал» оценил среднюю стоимость компании в $4,3 млрд, Udemy может привлечь примерно $406 млн.
  • Компания подала заявку на IPO в начале октября. Udemy будет торговаться на бирже Nasdaq под тикером UDMY.
  • Udemy — онлайн-платформа, которая предлагает около 183 тысяч курсов на 75 языках в более чем 180 странах. Чистый убыток компании за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составил $29,4 млн, выручка — $250,6 млн.
  • В феврале 2020 года компания привлекла $50 млн при оценке в $2 млрд. Тогда, по собственным данным, сервисом пользовались 50 млн человек. В ноябре Udemy привлекла ещё $100 млн при оценке в $3,3 млрд.
«Я вёл себя будто надзиратель»: тред…
Гаган Бияни вспоминает свои ошибки и их последствия и делится уроками, которые он вынес.
vc.ru

#новость #udemy

591 просмотров
2 2 комментария
1
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","udemy"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 308336, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 Oct 2021 10:41:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Denis G

Кто покупает курсы на Юдеми по скидкам и не проходит их, тот я!

Ответить
8
Константин Шукалов

Что-то мало 👀 Юдеми - крупный международный игрок на довольно объемном 200 миллиардном рынке, который ещё и не плохо должен вырасти в ближайшие годы. 🙈

Ответить
1
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Sports.ru
Sports.ru снял документальный фильм про «Зенит»-2008

В центре внимания — «золотое поколение» футбольного клуба, завоевавшее Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Трейлер фильма «Зенит-2008. Победная песня»
0 Обсудить
34
Право
TJ
Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора — решение пока не вступило в силу Статьи редакции

Решение приняли по иску швейцарской компании Sqwin. По её мнению, установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает её патент.

36 36 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Анатолий Полынков
«Мегафон» заблокировал более 1000 корпоративных сим-карт

Наша организация предоставляет услуги мониторинга транспорта.

146 146 комментариев
105
Сервисы
Полина Лааксо
Инженеры сами не знали, что умеет программа, а пользователи просили её упростить: так Microsoft создавала Office в 90-х Статьи редакции

Компания училась работать с корпорациями, которые превращали Word в блокнот, демонтировали дисководы, заливали смолой USB-порты и говорили, что компьютеры дорого стоят и только отвлекают, — об этом вспоминает бывший вице-президент Windows Стивен Синофски.

Синофски и члены ОАС Стивен Синофски
3 3 комментария
6
Selectel
Сделай сам: умная камера для наблюдения за питомцами

Обучаем нейросеть на котиках.

3 3 комментария
9
Карьера
Alexander Gurov
Учимся адаптировать и вовлекать сотрудников на примере игры Death Stranding

Привет. Сегодня я хотел бы на полном серьёзе сравнить два совершенно разных мира: мир корпоративной культуры и… мир компьютерной игры Death Stranding. Эта игра — настоящий гайд по работе с персоналом! Онбординг и адаптация, вовлечение, геймификация рутины, мотивация — всё по канонам HR-процессов. Почему я так уверен? Смотрите сами.

8 8 комментариев
10
Сервисы
Маша Цепелева
Мессенджер Openland Юрия Лифшица и Степана Коршакова закроется с 31 октября после трёх лет работы Статьи редакции

«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров», — прокомментировал он решение.

21 21 комментарий
7
Техника
Маша Цепелева
МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов Статьи редакции

Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.

147 147 комментариев
24
М.Видео-Эльдорадо
М.Видео-Эльдорадо получила две награды престижной HR-премии «Хрустальная пирамида»
1 1 комментарий
1
БКС Мир инвестиций
Как следить за американскими дивидендами: удобный календарь

Инвестору для «охоты» за дивидендами требуется постоянно следить за датами и анализировать цифры. Теперь это гораздо проще — мы сделали удобный Дивидендный календарь по акциям США.

0 Обсудить
0
NPLaw
Успешное представление интересов энергетической компании

Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно представляла интересы крупной энергетической компании – заявителя в судебном процессе в Арбитражном суде Тюменской области, по делу об оспаривании ненормативного правового акта регионального управления Росприроднадзора об отказе в возврате переплаты за негативное воздействие на окружающую…

0 Обсудить
0
Больше статей
null