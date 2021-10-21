Учимся адаптировать и вовлекать сотрудников на примере игры Death Stranding

Привет. Сегодня я хотел бы на полном серьёзе сравнить два совершенно разных мира: мир корпоративной культуры и… мир компьютерной игры Death Stranding. Эта игра — настоящий гайд по работе с персоналом! Онбординг и адаптация, вовлечение, геймификация рутины, мотивация — всё по канонам HR-процессов. Почему я так уверен? Смотрите сами.