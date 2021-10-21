Ассоциация банков России (АБР) попросила ЦБ перенести на год требование о дистанционном открытии счетов, вкладов и приёме заявок на кредиты через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает РБК со ссылкой на письмо Эльвире Набиуллиной.

С 1 января 2022 года банки должны через свой сайт, мобильное приложение и другие платформы принимать заявки от клиентов, зарегистрированных в ЕБС и проверять их личность по биометрии.

Банки объяснили, что сбор, хранение и безопасность биометрических данных требует больших затрат. Также «Ростелеком» пока не запустил криптографический модуль «КриптоSDК» для работы системы. Ещё банки хотят смягчить требование и применять систему не на всех платформах, а по выбору.



Участники ассоциации попросили до 2023 года не применять к ним штрафы, не назначать временную администрацию и не ограничивать операции за невыполнение закона.

По данным ЦБ, к биометрической системе подключены 218 банков, среди них «Сбер», «Тинькофф» и другие. Сдать данные можно в 13 тысячах отделений. За три года в системе зарегистрировались около 216 тысяч пользователей, сообщает издание.

Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Для использования системы в ЕБС надо сдать голос и изображение лица, зарегистрироваться на «Госуслугах».