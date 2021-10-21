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Финансы
Маша Цепелева

Банки попросили отложить на год требование об обязательном обслуживании клиентов по биометрии Статьи редакции

Криптографический модуль «Ростелекома» ещё не готов, без него банки не могут запустить систему.

  • Ассоциация банков России (АБР) попросила ЦБ перенести на год требование о дистанционном открытии счетов, вкладов и приёме заявок на кредиты через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает РБК со ссылкой на письмо Эльвире Набиуллиной.

  • С 1 января 2022 года банки должны через свой сайт, мобильное приложение и другие платформы принимать заявки от клиентов, зарегистрированных в ЕБС и проверять их личность по биометрии.

  • Банки объяснили, что сбор, хранение и безопасность биометрических данных требует больших затрат. Также «Ростелеком» пока не запустил криптографический модуль «КриптоSDК» для работы системы. Ещё банки хотят смягчить требование и применять систему не на всех платформах, а по выбору.

  • Участники ассоциации попросили до 2023 года не применять к ним штрафы, не назначать временную администрацию и не ограничивать операции за невыполнение закона.

  • По данным ЦБ, к биометрической системе подключены 218 банков, среди них «Сбер», «Тинькофф» и другие. Сдать данные можно в 13 тысячах отделений. За три года в системе зарегистрировались около 216 тысяч пользователей, сообщает издание.

  • Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Для использования системы в ЕБС надо сдать голос и изображение лица, зарегистрироваться на «Госуслугах».

#новость #банки #ебс

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Влад Берг

216 тысяч пользователей

А ради кого этот закон вообще? Очередной маразм

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Михаил Ефимов

ЗаЕБС!

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Mihael Isaev

Сдать данные можно в 13 тысячах отделений.

Ключевое слово СДАТЬ

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