Банки попросили отложить на год требование об обязательном обслуживании клиентов по биометрии Статьи редакции
Криптографический модуль «Ростелекома» ещё не готов, без него банки не могут запустить систему.
- Ассоциация банков России (АБР) попросила ЦБ перенести на год требование о дистанционном открытии счетов, вкладов и приёме заявок на кредиты через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает РБК со ссылкой на письмо Эльвире Набиуллиной.
С 1 января 2022 года банки должны через свой сайт, мобильное приложение и другие платформы принимать заявки от клиентов, зарегистрированных в ЕБС и проверять их личность по биометрии.
Банки объяснили, что сбор, хранение и безопасность биометрических данных требует больших затрат. Также «Ростелеком» пока не запустил криптографический модуль «КриптоSDК» для работы системы. Ещё банки хотят смягчить требование и применять систему не на всех платформах, а по выбору.
Участники ассоциации попросили до 2023 года не применять к ним штрафы, не назначать временную администрацию и не ограничивать операции за невыполнение закона.
По данным ЦБ, к биометрической системе подключены 218 банков, среди них «Сбер», «Тинькофф» и другие. Сдать данные можно в 13 тысячах отделений. За три года в системе зарегистрировались около 216 тысяч пользователей, сообщает издание.
- Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Для использования системы в ЕБС надо сдать голос и изображение лица, зарегистрироваться на «Госуслугах».
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