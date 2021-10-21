Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Американская платформа для создания приложений Prodly привлекла $10 млн от Leta Capital, TMT Investments и других Статьи редакции

Проект работает по модели low-code.

  • В раунде также участвовали AltaIR Capital, Flyer One Ventures, Shasta Ventures и Norwest Capital. Стороны не раскрыли оценку стартапа.
  • Prodly предлагает инструменты для создания и изменения приложений на базе Salesforce без необходимости писать код. Поэтому в разработке приложений могут участвовать не только программисты, но и другие члены команды — например, аналитики, маркетологи и другие.
  • По данным Leta Capital, сервис автоматизирует взаимодействие между участниками команды, что повышает производительность на 65–80% и снижает риски ошибок до 30%.
  • Prodly основан в 2017 году братьями Максом и Дэном Рудманами в Калифорнии. До этого они создали платформу SteelBrick, которая помогает малому и среднему бизнесу устанавливать цены для клиентов, и продали её Salesforce за $360 млн в 2015 году.
  • Часть полученных средств они вложили в Prodly. Компания привлекала три раунда инвестиций, в том числе в $7 млн от Shasta Ventures, Norwest Venture Partners и AvanTech Ventures в 2019 году, следует из данных Crunchbase. С момента основания стартап собрал $15,8 млн без учёта новых инвестиций.
  • Среди клиентов компании указаны холдинг Johnson & Johnson, облачная платформа для финансового планирования Anaplan, система интерактивной аналитики Tableau.

#новости #letacapital #tmtinvestments #prodly

548 просмотров
0 Обсудить
2
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["prodly","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tmtinvestments","letacapital"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 308766, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 Oct 2021 22:02:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Право
Nazigul Jusupova
Facebook попросила суд Москвы отсрочить выплату штрафа на 17 млн рублей из-за технических проблем при переводе средств Статьи редакции

Компания должна была выплатить штраф до 19 октября.

42 42 комментария
12
Личный опыт
Evil Pechenka
5 заповедей для бизнеса, которым я не следую

Есть «истины» очевидные всем — «Пушкин, это лучший русский поэт». Хорошо если человек предлагает относительно безобидную альтернативу, «Больше люблю Лермонтова», а если «Ну не знаю, Немиров лучше» или «Мне вообще Пушкин не нравится». За такое и побить могут.

26 26 комментариев
58
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
CloudPayments
Бизнес-филантропия и благотворительность. Почему это не затраты, а вложения? Рассказываем на примере CloudPayments

Социальная ответственность составляет важную часть ДНК компании CloudPayments. Делимся инсайтами, почему мы поддерживаем НКО, создаем благотворительные проекты и как транслируем принципы филантропии внутри команды.

0 Обсудить
2
Финансы
Wall Street Shadow
Стоимость акций социальной сети Дональда Трампа выросла на 275% за сутки

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети Truth Social и сразу запустил её на биржу, где она показывает высокий рост.

16 16 комментариев
10
IVI
Онлайн-кинотеатр IVI начал съёмки самого правдивого сериала про современный российский наркобизнес
4 4 комментария
1
Личный опыт
Виктория Степанова
«В магазин должны идти не за пивом, а к тебе»: предприниматель открывает пивные магазины для других Статьи редакции

Давид Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, работал в игорном бизнесе, строил маршруты для вывоза мусора и торговал пивом. Сейчас он открывает для других несколько пивных магазинов в месяц и берёт за каждый 150 тысяч рублей.

Ассортимент одного из магазинов
83 83 комментария
63
O2 Consulting
Вопросы налогообложения при инвестировании. Что важно учитывать?

Инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в последние несколько лет пользуются популярностью не только у профессиональных игроков рынка, но и у частных инвесторов, для которых данный вид деятельности представляет собой некое хобби.

0 Обсудить
0
Сервисы
Nazigul Jusupova
Spotify разрешил всем авторам загружать видеоподкасты Статьи редакции

Сервис запустил функцию в июле 2020 года, но она была доступна ограниченному числу авторов.

51 51 комментарий
22
Дизайн
Nimax
Как с помощью карты Censydiam создать позиционирование бренда

Бренд-стратег Nimax Оля Якушенко рассказывает о том, как использовать фреймворк при построения брендинговых и маркетинговых стратегий компании.

Карта Censydiam
1 1 комментарий
54
Личный опыт
Сергей Кондрашов
С книжной полки на рынок мобильных приложений. История Laoshi.io

Продолжение истории компании Лаоши. С 2011 года мы занимаемся преподаванием китайского языка. За это время делали сеть школ китайского языка и онлайн-школу, создавали платформу для изучения китайского онлайн, издавали учебник и прописи. Сейчас разрабатываем мобильное приложение для англоязычного рынка.

Приложение для изучение китайских слов и иероглифов Laoshi.io
14 14 комментариев
83
Открытие Инвестиции
Участвуйте в IPO Softline Group!

С 18 октября открыта книга заявок на участие в IPO глобальной IT-корпорации Softline Group.

2 2 комментария
0
Больше статей
null