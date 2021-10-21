Американская платформа для создания приложений Prodly привлекла $10 млн от Leta Capital, TMT Investments и других Статьи редакции
Проект работает по модели low-code.
- В раунде также участвовали AltaIR Capital, Flyer One Ventures, Shasta Ventures и Norwest Capital. Стороны не раскрыли оценку стартапа.
- Prodly предлагает инструменты для создания и изменения приложений на базе Salesforce без необходимости писать код. Поэтому в разработке приложений могут участвовать не только программисты, но и другие члены команды — например, аналитики, маркетологи и другие.
- По данным Leta Capital, сервис автоматизирует взаимодействие между участниками команды, что повышает производительность на 65–80% и снижает риски ошибок до 30%.
- Prodly основан в 2017 году братьями Максом и Дэном Рудманами в Калифорнии. До этого они создали платформу SteelBrick, которая помогает малому и среднему бизнесу устанавливать цены для клиентов, и продали её Salesforce за $360 млн в 2015 году.
- Часть полученных средств они вложили в Prodly. Компания привлекала три раунда инвестиций, в том числе в $7 млн от Shasta Ventures, Norwest Venture Partners и AvanTech Ventures в 2019 году, следует из данных Crunchbase. С момента основания стартап собрал $15,8 млн без учёта новых инвестиций.
- Среди клиентов компании указаны холдинг Johnson & Johnson, облачная платформа для финансового планирования Anaplan, система интерактивной аналитики Tableau.
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