Акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали на 2-6% после отчётности Snap Статьи редакции
Snap отчиталась о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменения условий конфиденциальности в iOS 15.
- Snap сообщила о выручке в $1,07 млрд долларов против прогноза аналитиков Refinitiv в $1,10 млрд долларов. Это связано с изменениями конфиденциальности в iOS 15 — теперь сложно отследить эффективность рекламы. Также компании сократили расходы на рекламу из-за сбоев в поставках — не хотят рекламировать то, чего нет в наличии, прокомментировали в Snap результаты.
- После закрытия торгов акции Facebook и Twitter упали на 6% и 5% на минимуме, акции Alphabet и Pinterest — на 2%. Акции компаний, которые занимаются онлайн-рекламой, Trade Desk и Magnite упали более чем на 5%, сообщает CNBC. Акции Snap упали на 21%.
- Пользователи iPhone с iOS 15 после первого запуска приложений теперь видят уведомление о том, что соцсеть собирает их данные для более персонализированных предложений.
- В сентябре 2021 года Facebook заявила, что данные об эффективности рекламы в соцсети снизились на 15% из-за новых правил.
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Snap отчиталась о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменения условий конфиденциальности в iOS 15.
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