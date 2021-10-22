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Финансы
Маша Цепелева

Акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали на 2-6% после отчётности Snap Статьи редакции

Snap отчиталась о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменения условий конфиденциальности в iOS 15.

  • Snap сообщила о выручке в $1,07 млрд долларов против прогноза аналитиков Refinitiv в $1,10 млрд долларов. Это связано с изменениями конфиденциальности в iOS 15 — теперь сложно отследить эффективность рекламы. Также компании сократили расходы на рекламу из-за сбоев в поставках — не хотят рекламировать то, чего нет в наличии, прокомментировали в Snap результаты.
  • После закрытия торгов акции Facebook и Twitter упали на 6% и 5% на минимуме, акции Alphabet и Pinterest — на 2%. Акции компаний, которые занимаются онлайн-рекламой, Trade Desk и Magnite упали более чем на 5%, сообщает CNBC. Акции Snap упали на 21%.
  • Пользователи iPhone с iOS 15 после первого запуска приложений теперь видят уведомление о том, что соцсеть собирает их данные для более персонализированных предложений.
  • В сентябре 2021 года Facebook заявила, что данные об эффективности рекламы в соцсети снизились на 15% из-за новых правил.
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#новость #акции #facebook #snap #apple

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arti niga

Выкупать! Все забудется, все наладится

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Денис Демидов

Не факт, будущее традиционной интернет рекламы туманно, дальше будет больше.
Падение на 2-6% еще гуманно, так как эффективность их главной (часто единственной) дойной коровы снизилось на 15%.
Тут как бы принцип домино не сработал, так как рекламная модель это столп it. ред.

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