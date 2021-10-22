ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых на фоне роста инфляции Статьи редакции
В шестой раз подряд.
Совет директоро Банка России объяснил, что инфляция складывается значительно выше прогноза регулятора: по итогам 2021 года она ожидается на уровне 7,4–7,9%. При этом денежно-кредитная политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к целевым 4%.
В течение 2020 года ЦБ постепенно снижал ключевую ставку на фоне пандемии, в июле она упала до исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года регулятор объявил о завершении цикла снижения ставок, а уже в марте впервые с декабря 2018-го поднял ставку до 4,5% годовых.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке обычно растут ставки по вкладам и депозитам.
Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 17 декабря.
Почему ЦБ поднял ставку
Сам ЦБ объяснил решение высокими темпами роста инфляции. Также считали опрошенные Refinitiv аналитики считали.
По данным Росстата, инфляция в России с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26%, с начала года потребительские цены выросли на 5,98%. Годовая инфляция к 18 октября, по данным Минэкономразвития, достигла 7,78%. Это девятый подряд максимум с февраля 2016 года.
Однако новые «нерабочие» дни и ограничения в Москве и других регионах должны сказаться на потребительском спросе.
«Сомневаюсь, что инфляционная ситуация улучшится, наоборот, по прошлым периодам локдауна мы знаем, что население начинает активнее покупать непродовольственные товары, делать ремонт. Основной источник инфляции в последние месяцы как раз из непродовольственной группы», — отметил директор лаборатории «СберИндекс» Николай Корженевский.
Что будет с процентами по вкладам и кредитам и курсом рубля
При повышении ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по потребительским и ипотечным кредитам, говорил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
При этом вырастут и ставки по депозитам и облигациям, что мотивирует россиян больше сберегать, указывал он: «В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция».
В октябре ставки по вкладам в крупных банках выросли, писали «Ведомости». Например, «Газпромбанк» повысил ставки на 0,8 п.п., «Промсвязьбанк» повысил ставки по линейке срочных вкладов на 0,1–0,7 п. п., «Совкомбанк» — на 0,2 п. п. по всем вкладам в рублях, «Открытие» повысил для розничных клиентов ставки по всей линейке вкладов в рублях.
На фоне ожидания повышения ключевой ставки 22 октября банки планировали снова повышать доходность по вкладам. Об этом изданию рассказали в «Почта банке», «Промсвязьбанке» и банке «Дом.рф». В «Сбербанке» сообщили, что в ближайшее время предложат новые условия для вкладчиков.
Повышение ставки, как правило, играет на стороне рубля. В разговоре с «РИА Новости» эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечал, что при повышении ключевой ставки на 0,5 п.п. курс доллара мог приблизиться к 70 рублям. При повышении на 0,25 п.п. рубль может ослабнуть ранее, чем обновит пики года, указывал эксперт.
На 22 октября ЦБ установил курс доллара в 70,9 рублей, евро — 82,6 рублей. На фоне новости о повышении ставки до 7,5% курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года, курс евро — ниже 82 рублей. По прогнозам опрошенных РБК аналитиков, на конец 2021 года курс рубля составит 68,8-74 рубля за доллар и 82-86 рублей за евро.
7,4% инфляция????Пххахахаха))
Только за этот год цена подскочила на все от 50%. И после этого, нам говорят, что все данные по экономике реальные, если это официальные данные)).
По факту, те вертолетные деньги, что раздавали многие государства во время локдауна, сейчас изымаются, путем искусственного завышения цен на энергоносители. Плюс, раздули невероятный пузырь на Фондовом рынке, правда скоро и оттуда начнут их изымать, проткнув его. Делается все, чтобы у всех не осталось денег на скупку материальных активов, дабы самим скупить их за бесценок. В тяжелое время мы попали к сожалению.
Откуда такой показатель инфляции?
Солярку покупали ту за 39,5 в августе прошлого года, в этом сентябре ту50!! Это на Кузбассе а не севера ещё.
Лес вырос на 70-80% металл более 50%
Вся стройка ушла в космос.
Написать для обывателя 7% инфляции может быть раньше и «прокатывало» но не в этом году.
А да, машины выросли) в ноябре 2020 взял е200 за 4050 а сейчас она там же уже 5400))
7 процентов инфляции же)
Обвинения в том, что авария произошла из-за автопилота, отрицал и Илон Маск.
Транспортная отрасль сегодня претерпевает колоссальные изменения, во многом благодаря инновациям. Стартапы с технологиями на базе AI для транспортной сферы востребованы как никогда. Согласно отчету Deloitte "Transporattion Trends 2020" глобальный рынок AI для транспортной отрасли к 2023 году может достигнуть 3,5 млрд долларов США.
В базе есть данные с 2006 по 2019 год, бонус при покупке — файл с информацией от 2020 года.
Пока учёные исследуют новые штаммы коронавируса, а политики всего мира вводят ограничения, бизнес продолжает искать оптимальные способы организовать работу команды в ситуации неопределённости. Последние полтора года наша команда успешно применяет систему бронирования рабочих мест UnSpot. Сегодня поделимся опытом и лайфхаками, которые помогают…
Snap отчиталась о выручке ниже прогнозов аналитиков из-за изменения условий конфиденциальности в iOS 15.
Предприниматели могут получить до 10 млн рублей.
Социальная ответственность составляет важную часть ДНК компании CloudPayments. Делимся инсайтами, почему мы поддерживаем НКО, создаем благотворительные проекты и как транслируем принципы филантропии внутри команды.
За полгода мы прошли огромный путь: добавили новые виды спорта, раскатили сервис на всю Россию и изменили бизнес-модель. Многое благодаря пользователям vc.ru!
Я давно хотела беспроводные наушники и наконец заказала себе Apple AirPods. Оформила заказ 15.10.2021 через Яндекс.Маркет в магазине Superbia.ru
Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и исследовательское агентство Research Me спросили сотрудников, как они хотели бы питаться в офисе и что в нем видеть. В опросе приняли участие более 1500 работающих людей по всей России. Сервис также спросил работодателей – В2В-клиентов СберМаркета: что они покупают в офис, что точно никогда…
В организации считают, что площадки диктуют правила ценообразования и необоснованно дают приоритет некоторым продавцам.