В шестой раз подряд.

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Совет директоро Банка России объяснил, что инфляция складывается значительно выше прогноза регулятора: по итогам 2021 года она ожидается на уровне 7,4–7,9%. При этом денежно-кредитная политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к целевым 4%.

В течение 2020 года ЦБ постепенно снижал ключевую ставку на фоне пандемии, в июле она упала до исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года регулятор объявил о завершении цикла снижения ставок, а уже в марте впервые с декабря 2018-го поднял ставку до 4,5% годовых.

Как менялась ключевая ставка с сентября 2013 года по октябрь 2021-го ЦБ

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке обычно растут ставки по вкладам и депозитам.

Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 17 декабря.

Почему ЦБ поднял ставку

Сам ЦБ объяснил решение высокими темпами роста инфляции. Также считали опрошенные Refinitiv аналитики считали.

По данным Росстата, инфляция в России с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26%, с начала года потребительские цены выросли на 5,98%. Годовая инфляция к 18 октября, по данным Минэкономразвития, достигла 7,78%. Это девятый подряд максимум с февраля 2016 года.

Однако новые «нерабочие» дни и ограничения в Москве и других регионах должны сказаться на потребительском спросе.

«Сомневаюсь, что инфляционная ситуация улучшится, наоборот, по прошлым периодам локдауна мы знаем, что население начинает активнее покупать непродовольственные товары, делать ремонт. Основной источник инфляции в последние месяцы как раз из непродовольственной группы», — отметил директор лаборатории «СберИндекс» Николай Корженевский.

Что будет с процентами по вкладам и кредитам и курсом рубля

При повышении ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по потребительским и ипотечным кредитам, говорил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

При этом вырастут и ставки по депозитам и облигациям, что мотивирует россиян больше сберегать, указывал он: «В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция».

В октябре ставки по вкладам в крупных банках выросли, писали «Ведомости». Например, «Газпромбанк» повысил ставки на 0,8 п.п., «Промсвязьбанк» повысил ставки по линейке срочных вкладов на 0,1–0,7 п. п., «Совкомбанк» — на 0,2 п. п. по всем вкладам в рублях, «Открытие» повысил для розничных клиентов ставки по всей линейке вкладов в рублях.

На фоне ожидания повышения ключевой ставки 22 октября банки планировали снова повышать доходность по вкладам. Об этом изданию рассказали в «Почта банке», «Промсвязьбанке» и банке «Дом.рф». В «Сбербанке» сообщили, что в ближайшее время предложат новые условия для вкладчиков.

Повышение ставки, как правило, играет на стороне рубля. В разговоре с «РИА Новости» эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечал, что при повышении ключевой ставки на 0,5 п.п. курс доллара мог приблизиться к 70 рублям. При повышении на 0,25 п.п. рубль может ослабнуть ранее, чем обновит пики года, указывал эксперт.

На 22 октября ЦБ установил курс доллара в 70,9 рублей, евро — 82,6 рублей. На фоне новости о повышении ставки до 7,5% курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года, курс евро — ниже 82 рублей. По прогнозам опрошенных РБК аналитиков, на конец 2021 года курс рубля составит 68,8-74 рубля за доллар и 82-86 рублей за евро.