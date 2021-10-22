Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года после повышения ключевой ставки Статьи редакции
Евро подешевел до 81,3 рубля впервые за год.
- Курс доллара на минимуме падал до 69,8 рубля, по данным Московской биржи. Это минимум с июня 2020 года.
- Банка России увеличил ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.
- Курс рубля начал расти после увеличения продаж валютной выручки российскими компаниями-экспортерами. Они готовятся к выплате основных налогов, рассказал РБК аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.
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