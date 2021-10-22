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Финансы
Маша Цепелева

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года после повышения ключевой ставки Статьи редакции

Евро подешевел до 81,3 рубля впервые за год.

  • Курс доллара на минимуме падал до 69,8 рубля, по данным Московской биржи. Это минимум с июня 2020 года.
  • Банка России увеличил ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.
  • Курс рубля начал расти после увеличения продаж валютной выручки российскими компаниями-экспортерами. Они готовятся к выплате основных налогов, рассказал РБК аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

#новость #доллар

1360 просмотров
15 15 комментариев
1
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15 комментариев
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Михаил Похеров

Доллар незначительно вырос на 10 рублей. Доллар рухнул на 10 копеек
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9
NihlistNif .

Ой не надо. Когда доллар набирает чутка - новости только про это. Много юмора, шуток, голосуй за грудинина. Потом откатывается - ну, кому это интересно?

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–2
Антон Штадлер

Смотря какие вы блоги читаете. В ГосСМИ, как товарищ написал. В альтернативных, наоборот

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1
Andrew Stepanov

Не упал, а отрицательно вырос

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4
Mik Petrov

Он всегда падает на 5-10 коп пару дней, типа все норм, потом на 50 взлетает, и так бесконечно растет, но незаметно

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–2
sugar free

Лучшее достижение русни ))

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–4
Михаил Похеров

Фалафель взбунтовался ред.

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–3
sugar free

Продавай доллары и евро на зло пендосам !!

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0
max train

ПОКУПАЙ!

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0
BearStrikesBack

Еще бы Эльвира Сапихзадовна дала дешевые рубли под это)

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0
Romula Daraa

экспорт бьет рекорды, туристам сложно выехать заграницу, ставку повышают, потребители выжидают из-за дефицита машин и прочего

это заявка на 65 р за бакс

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0
Yaroslav m13

масоны потихоньку скупают рубль и перебираются в сибирь

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0
Kesha Pazzy

Срочно покупайте рубли! И продавайте доллары!

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0
Влад Борщ

Вы скажите спасибо, что зарплаты не растут.

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0
Arthur Niazyan

Деньги под матрасом кончаются.

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