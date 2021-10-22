Инвесторы подняли на 1000% стоимость акций компании Phunware — разработчика приложения для президентской кампании Трампа Статьи редакции
Бывший президент объявил о запуске собственной соцсети и её выходе на биржу.
На 18:00 по мск акции компании стоят $8,91 за штуку, рост замедлился до 482%. На максимуме они стоили $24 за акцию.
Phunware — американская компания по разработке мобильных приложений. Она создала приложение для поддержки президентской кампании Трампа в 2020 году.
Как отмечает Insider, акции компании могли вырасти из-за связи с бывшим президентом США. 21 октября он объявил о создании соцсети TRUTH Social, а также выходе её на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» Digital World Acquisition.
Бета-версия сайта станет доступна уже в ноябре, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года. На фоне новости выросли и акции Digital World Acquisition — почти на 150%, до $114 за штуку.
- В январе 2021 года Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его высказываний по поводу своих сторонников на фоне штурма Капитолия.
- В марте Трамп объявил, что запустит собственную соцсеть, которая «изменит правила игры».
- В мае он завёл блог, а спустя месяц закрыл его, поскольку не набрал и части подписчиков. В июле команда Трампа запустила клон твиттера — соцсеть Gettr. В день запуска она подверглась хакерской атаке.
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