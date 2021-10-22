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Финансы
Евгения Евсеева

Инвесторы подняли на 1000% стоимость акций компании Phunware — разработчика приложения для президентской кампании Трампа Статьи редакции

Бывший президент объявил о запуске собственной соцсети и её выходе на биржу.

6 6 комментариев
699 просмотров

На 18:00 по мск акции компании стоят $8,91 за штуку, рост замедлился до 482%. На максимуме они стоили $24 за акцию.

Phunware — американская компания по разработке мобильных приложений. Она создала приложение для поддержки президентской кампании Трампа в 2020 году.

Как отмечает Insider, акции компании могли вырасти из-за связи с бывшим президентом США. 21 октября он объявил о создании соцсети TRUTH Social, а также выходе её на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» Digital World Acquisition.

Бета-версия сайта станет доступна уже в ноябре, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года. На фоне новости выросли и акции Digital World Acquisition — почти на 150%, до $114 за штуку.

  • В январе 2021 года Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его высказываний по поводу своих сторонников на фоне штурма Капитолия.
  • В марте Трамп объявил, что запустит собственную соцсеть, которая «изменит правила игры».
  • В мае он завёл блог, а спустя месяц закрыл его, поскольку не набрал и части подписчиков. В июле команда Трампа запустила клон твиттера — соцсеть Gettr. В день запуска она подверглась хакерской атаке.

#новость #трамп

6 6 комментариев
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Edward Dette

Скупаем)

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3
Дмитрий Мантис

Безумие похлеще GME

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0
Ar AbduRashid

Может себе позволить

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0
Wall Street Shadow

Это даже может быть взаимосвязано.

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0
Дмитрий Мантис

Даже не сомневаюсь, учитывая как любят Трампа на wsb/4chan.

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0
Маркетологов к стенке

Ох, как он ударит по этим компаниям, когда вернется в белый дом)) Вопрос состоит только в том, сколько еще продержится Байден?!

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0
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