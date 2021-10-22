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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Beyond Meat упали на 15% на фоне прогнозов о сокращении продаж Статьи редакции

Итоги третьего квартала компания объявит 10 ноября.

  • Производитель растительного мяса снизил прогноз выручки на третий квартал из-за сокращения заказов, производственных проблем и ограничений из-за Covid-19, пишет Bloomberg. Также два её предприятия столкнулись с перебоями в водоснабжении из-за погодных условий.
  • По итогам третьего квартала компания ожидает $106 млн выручки, в предыдущем прогнозе она планировала получить $120–140 млн.
  • Beyond Meat и раньше предполагала постепенное снижение выручки, но замедление оказалось более значительным, чем ожидалось, отмечает Bloomberg.
  • На 21:25 по мск акция Beyond Meat стоит $93,13.
Акции Beyond Meat Google
  • Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса.
  • Beyond Meat вышла на IPO в 2019 году, в том же году ее капитализация достигла $14 млрд. Сейчас капитализация составляет около $8 млрд.

#новости #beyondmeat

1948 просмотров
48 48 комментариев
8
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48 комментариев
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Vlad Zloy

Странно. Неужели котлеты с таким привлекательным составом плохо берут?
Вода, изолят горохового белка (16%), каноловое масло, рафинированное кокосовое масло, ароматизатор натуральный, стабилизаторы: целлюлоза, метилцеллюлоза, гуммиарабик, картофельный крахмал, мальтодекстрин, экстракт дрожжей, соль, подсолнечное масло, сухие дрожжи, антиоксиданты: аскорбиновая кислота, уксусная кислота, краситель (сок свеклы), модифицированный кукурузный крахмал, яблочный экстракт, концентрат лимонного сока.

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19
Даниил Слесарчук

"Вода, изолят горохового белка (16%)...."
слюнки потекли пока читал

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14
Yuri Istomin

с горохового белка обычно не слюньки совсем из организма выходят :)

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1
Martin Prestone

я без этого ничего и не ем

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7
Slava Reznor

да вроде нормальный состав, обычный продукт современной пищевой промышленности

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4
Anatoly Ivanov

Скорее имитации продукта, что ныне, к сожалению составляет 90% ассортимента в магазинах. Ибо любой комерс ради большего % прибыли готов на всё

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0
Поджог Сараев

Дешёвые мясные котлеты недалеко ушли.
Красная цена:
говядина, мясо птицы механической обвалки, вода питьевая очищенная, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, дрожжи), соевый белок, лук репчатый, меланж яичный, пшеничная клетчатка, соль, чеснок, вкусоароматическая смесь (соль, специи (лук, чеснок, перец. тмин), гидролизат растительного белка, усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизаторы, экстракты специй (сельдерей, тмин), антислёживающий агент Е551), перец черный молотый.

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2
Павел

Но «за мясо» не дёшево, вроде совсем не дёшево.
ПС. Да и а дешевых на первом месте «говядина», а не «вода».

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1
Поджог Сараев

«за мясо» не дёшево

Ничего, налогами на мясо поменяют баланс спроса. В ЕС обсуждения уже идут.

Ответить
0
Алексей Витаурин

Очень важно, что подразумевается под "говядина" - мякоть с шеи или бедра, или же буйволиные хуи, которые рашка закупает в Индии в библейских масштабах.

Ответить
0
Anatoly Ivanov

пора запретить называть эти поделия тем, чем это не является

Ответить
0
Вася Пражкин

Ароматизатор-то натуральный! Не какая-то там химоза.

Ответить
2
Arthur Niazyan

Усё, наелись?

Ответить
13
Alex Shapovalov

Просто афера закрываеться. Продажи 500 млн при огромных затратах и капитализация 8 млрд. Что-то в схеме не так. Надо им коворкинг у wework снять... ред.

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2
Юный череп
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20
Alexey Tyunin

о, теория заговоров подъехала. Быть первопроходцем всегда недёшево, особенно когда у тебя конкуренты - нестле, келлогс и прочие ребята, которые миллиарды в год чистой прибыли имеют, а у тебя выручки - 500 млн в прыжке, а прибыли вообще не видел. Теперь их скупят за активы просто.

Ответить
–1
Anatoly Ivanov

и заказать анализы в Teranos :D

Ответить
1
Alexey Tyunin

просто конкуренты появляются

Ответить
3
Andrey Kuragin

Странно, почему люди не хотят покупать псевдо-мясо втридорога..

Ответить
11
Юный череп

Горошек и свекла по отдельности дешевле ))

Ответить
3
Павел

Сено тоже дешевле коровы.

Ответить
0
Юный череп

Из сена котлеты не делают

Ответить
0
Даниил Слесарчук

Срочно всем встать на борьбу с мясоедством! Дотации овощам, санкции и запреты мясу! Разработать в ООН глобальный план-стратегию до 2035 года по снижению поедания мяса на планете на 50%! Срочно зараспространить среди прогрессивных медийных средств методички, расчехлить грету тунберг

Ответить
9
Serge Bo

кстати, это уже происходит – https://www.un.org/en/food-systems-summit
мяса там больше нет, и коров, и куриц – только зелень и вот эти мясозаменители.

Ответить
1
Даниил Слесарчук

какая же ООН... полезная и необходимая организация. С каждым годом сомнений всё меньше.

Ответить
2
Поджог Сараев

Срочно всем встать на борьбу с мясоедством!

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Грета же уже отработанный материал, тут скорее попытка заменить фураж для нищающего населения

Ответить
0
Люц Шнайдер

Проклятые мясоеды опять ставят палки в колёса

Ответить
5
Anatoly Ivanov

в природу бессмысленно играть.

Ответить
0
StepanCapusta

Накормили хомячков, и пузырь потихоньку стравливают..

Ответить
3
Anatoly Ivanov

скорее стрижка пошла

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0
Yuri Istomin

На заявах о сокращении QE многие пузыри начали сдуваться)))
Те же ПэйПэл, Интел.
Жду Теслу по 100))))

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1
Rita Danilova

пейпэл, интел, тесла пузыри?

Ответить
1
Yuri Istomin

P/E Теслы если посмотреть - то да. Сдуть ее надо раза в 2-3, но пиар-компания Маска не даст, да и вообще она уже похожа на пирамиду. Достаточно включить месячный график и голову)))

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2
Anatoly Ivanov

Там не только PR компания, но и генеральная линия партии по импортозамещению авто с Тойот на свои машинки, плюс эко повестка конечно же, что гораздо глобальнее, ибо это передел рынка энергоносителей и гигантских денег. Про экологию всем срать, подробнее можно тут посмотреть - https://www.youtube.com/watch?v=_HbEl-2n5AQ&ab_channel=%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81

Ответить
–1
Alexey Tyunin

Рита, нормально ты смешала интел с EV/EBITDA = 6.7 и теслу c EV/EBITDA = 150. Как сама думаешь, если ты ставишь эти компании в один ряд, что бы ты купила как стратегический инвестор, компанию, которая за 7 лет отобьёт твои вложения, или за 150? Какая из них выглядит переоценённой?

Ответить
1
Yuri Istomin

Это я смешал.
Интел сейчас выглядит пузырем именно из-за своей старомодности что ли, все ключевые направления проигрывают: мобайл в 2010-ые, консоли, даже с таким трудом завоеванный в богатые годы заказ от Apple на процы сейчас просрали(((
Ну и сюда же проигранный пока раунд в пользу АМД на десктопах, когда уже не получится тормозные селероны по 100 баксов продавать.

Ответить
–1
Anatoly Ivanov

Палка отчасти привяза ныне с битком, а там пузырище. Интел просрал все полимеры TSMC, плюс сейчас каждый второй начал разработку чипов, ну а Тесла раздута также раз в 100. Когда лопнет, улетит на -99,8%

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0
feiry fairy

У интела мультипликаторы лучше чем у амд.

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1
Yuri Istomin

АМД возможно сейчас рассматривается инвесторами как "история роста", слишком много лет они были догоняющими, т.е. скорее переоценка компании на перспективу.

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0
Anatoly Ivanov

Тесла по $15, Virgin Galactic по $0,02, Snapchat и Pinterest по $2

Ответить
0
Алина Маровая

Крутая компания, топы в своей сфере. Мне кажется в ближайшие 5 лет в те же 5 раз и вырастут.

Ответить
0
Alexander Polozov

А у меня знаний не хватает, поэтому мне просто кажется. ))

Ответить
3
Rita Danilova

100%

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0
Александр Никитин

Народ голосует желудком за шашлыки!

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1
Максим Горький

Засуха, климатический армагеддон, гороха не найти, сапплайчейн сбоит.

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0

Комментарий удален

Anatoly Ivanov

Пузыри ожидаемо начинают сдуваться.

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0
Alex Kuz

Я никогда не понимал этой мастурбации по "фальшивому кролику". Нет, я понимаю, что есть веганы, сыроеды, кто угодно. Но по мне, если ты не ешь мяса, то ты его не ешь, ты ешь фрукты, овощи. Но если тебе нужны псевдокотлеты и псевдососиски из овощей, то что то с твоим веганством не так.

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–1
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