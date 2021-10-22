Акции Beyond Meat упали на 15% на фоне прогнозов о сокращении продаж Статьи редакции
Итоги третьего квартала компания объявит 10 ноября.
- Производитель растительного мяса снизил прогноз выручки на третий квартал из-за сокращения заказов, производственных проблем и ограничений из-за Covid-19, пишет Bloomberg. Также два её предприятия столкнулись с перебоями в водоснабжении из-за погодных условий.
- По итогам третьего квартала компания ожидает $106 млн выручки, в предыдущем прогнозе она планировала получить $120–140 млн.
- Beyond Meat и раньше предполагала постепенное снижение выручки, но замедление оказалось более значительным, чем ожидалось, отмечает Bloomberg.
- На 21:25 по мск акция Beyond Meat стоит $93,13.
- Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса.
- Beyond Meat вышла на IPO в 2019 году, в том же году ее капитализация достигла $14 млрд. Сейчас капитализация составляет около $8 млрд.
Странно. Неужели котлеты с таким привлекательным составом плохо берут?
Вода, изолят горохового белка (16%), каноловое масло, рафинированное кокосовое масло, ароматизатор натуральный, стабилизаторы: целлюлоза, метилцеллюлоза, гуммиарабик, картофельный крахмал, мальтодекстрин, экстракт дрожжей, соль, подсолнечное масло, сухие дрожжи, антиоксиданты: аскорбиновая кислота, уксусная кислота, краситель (сок свеклы), модифицированный кукурузный крахмал, яблочный экстракт, концентрат лимонного сока.
Дешёвые мясные котлеты недалеко ушли.
Красная цена:
говядина, мясо птицы механической обвалки, вода питьевая очищенная, сухари панировочные (мука пшеничная в/с, дрожжи), соевый белок, лук репчатый, меланж яичный, пшеничная клетчатка, соль, чеснок, вкусоароматическая смесь (соль, специи (лук, чеснок, перец. тмин), гидролизат растительного белка, усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизаторы, экстракты специй (сельдерей, тмин), антислёживающий агент Е551), перец черный молотый.
кстати, это уже происходит – https://www.un.org/en/food-systems-summit
мяса там больше нет, и коров, и куриц – только зелень и вот эти мясозаменители.
Там не только PR компания, но и генеральная линия партии по импортозамещению авто с Тойот на свои машинки, плюс эко повестка конечно же, что гораздо глобальнее, ибо это передел рынка энергоносителей и гигантских денег. Про экологию всем срать, подробнее можно тут посмотреть - https://www.youtube.com/watch?v=_HbEl-2n5AQ&ab_channel=%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81
Это я смешал.
Интел сейчас выглядит пузырем именно из-за своей старомодности что ли, все ключевые направления проигрывают: мобайл в 2010-ые, консоли, даже с таким трудом завоеванный в богатые годы заказ от Apple на процы сейчас просрали(((
Ну и сюда же проигранный пока раунд в пользу АМД на десктопах, когда уже не получится тормозные селероны по 100 баксов продавать.
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