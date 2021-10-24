Минэк и корпорация МСП предложили освободить малый бизнес от штрафов за первое нарушение КоАП Статьи редакции
Поправки должна рассмотреть правительственная комиссия, а в случае одобрения их внесут в Госдуму, рассказал источник.
Меры поддержки малого бизнеса включают несколько изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). С копией законопроекта, подготовленного Минэком и корпорацией МСП, ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.
- Отказ от штрафов за нарушения, допущенные впервые. Вместо штрафа предлагается делать предупреждение.
- Снижение размера штрафа для социально-ориентированных НКО, микро- и малого бизнеса до уровня наказаний, применяемых к ИП. Разница в размере штрафов для ИП и организаций достигает 500-900% по их максимальной планке. При этом сумма наказания не зависит от масштаба бизнеса, что часто приводит к взысканию, несоразмерному его величине, говорится в пояснительной записке.
- Отмена суммирования штрафов за нарушения одного состава, выявленных в ходе проверки. То есть если компания не выполнила несколько предписаний КоАП, включенных в одну статью кодекса, наказание накладывается за несоблюдение одного пункта, а не всех.
- Отказ от дублирования наказаний для компании и её должностного лица за одни и те же нарушения. Если есть виновное физлицо, юрлицо штрафовать не нужно, следует из документа.
В ближайшее время проект поправок передадут рассмотреть правительственной комиссии, а в случае одобрения его внесут в Госдуму, рассказал один из собеседников издания. В правительстве и Минэке не ответили на запросы.
Предложения корпорации МСП были рассмотрены и не вызвали концептуальных возражений, сообщил представитель Минюста. По его словам, такой подход уже включен в проект новой редакции КоАП, разработка которой находится на завершающей стадии.
Поправки прорабатывались на площадке корпорации МСП вместе с предпринимателями под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, передала пресс-служба корпорации слова гендиректора Александра Исаевича.
У малых и микрокомпаний обычно небольшой штат работников и часто им сложно отследить все требования и нормативы, добавил он. После того как проверка укажет на нарушение, а бизнес его устранит, не нужно наказывать рублём за ошибки, допущенные из-за объективной невозможности проанализировать весь массив предписаний, заключил Исаевич.
Глава Минюста Константин Чуйченко говорил ТАСС в декабре 2020 года, что в новой редакции КоАП по многим составам административных правонарушений предусмотрено наказание в виде предупреждения.
Достаточно коррупционная статья, вопрос как всегда будет в применение норм. Дает шикарные возможности для "оптимизации" налоговых преступлений. Через создание "новой организации" с целью минимизировать штрафные санкции за нарушение закона.
Гораздо эффективней было бы, если бы отменили применение КОАП за незначительные административные преступления. Например, если необоснованно полученный доход не превышает МРОТа за налоговый период или исследуемое деяние совершается без цели совершения преступления (халатность, невнимательность) и не несет юридически значимых последствий.
так же, очень лютый вот этот пункт
"Отказ от дублирования наказаний для компании и её должностного лица за одни и те же нарушения. Если есть виновное физлицо, юрлицо штрафовать не нужно, следует из документа."
Это будет способствовать созданию нездоровой обстановке в коллективе и перекладыванию рисков за нечестные методы ведения бизнеса с основного выгодополучателя в виде собственника и (или) ген.дира на подчиненных сотрудников фирмы. ред.
Ну административные правонарушения, а не преступления. А про перекладывание на простых сотрудников - сейчас итак достаточно часто привлекаются к административной ответственности должностные лица не директора, а те кого директор назначил ответственным за соблюдение тех или иных норм за которая предусмотрена ответственность. Особенно часто это практикуется в средних и крупных организациях. В таких директор редко привлекается, в основном как раз назначенные им сотрудники ответственные. Правда и одновременно юридическое лицо привлекается, но тем не менее и должностное лицо не являющееся директором. ред.
так, вся фишка в том, что на организацию то же штраф идет и по-этому, да такое есть, но без жести. Если будет норма закона как в статье, то это превратиться в обученную бизнесс-практику списывать всю административку на сотрудников.
"административные правонарушения" я не юрист. назвал как мне проще. смысл от этого не меняется. И разве не согласны, что актуальней мерить "величиной вреда", а не порядковых номером преступления (правонарушения)?
А всё равно так и будет скорее. В новом проекте КоАП который хотят сделать вместо существующего итак исключена будет возможность привлечения и юридического и должностного лица одновременно. Правда его дата выхода была перенесена с января 2021 не знаю даже на какой срок теперь уже... Но суть в том что всё итак к этому шло. Правда в проекте предусмотрено что орган будет сам выбирать привлечь лицо или юр лицо, но суть в том что к наказанию лишь одного лица и идёт всё.
Ну разница есть преступления предусмотрены уголовным кодексом и люди судимы после этого, а правонарушения нет. Административка хоть и год висит, но человек не является судимым.
Да я только за. Меньше работы надо делать будет. А то при привлечении к административной ответственности юридического лица можно извещать в электронном виде, а должностного по месту жительства надо. Это лишние траты бюджета и времени. Тем более есть статьи в которых отправка писем на соблюдение всей процедуры (плюс в некоторых случаях трата времени на рассмотрение в суде если суд рассматривает протокол) уже выйдет как размер штрафа.
Администрирование некоторых штрафов в убыток бюджету даже идут. По одной статье штраф 300-500руб. а согласно информации счётной палаты его администрирование выходит бюджету в 2400 рублей. Выходит что штраф меньше чем государство потратит на привлечение. Конечно в новом кодексе штрафы увеличат и решат эту проблему, но суть в том что есть такие штрафы которые в убыток бюджету. А привлекая физика это лишние траты пока штраф минимален настолько.
Да уже делали 4.1.1 КоАП РФ же и для многих нарушений работало. Правда некоторым всё равно в суд приходилось идти чтобы заменили по 4.1.1 на предупреждение, тем не менее. Плюс как обычно по некоторым категориям нарушений в любом случае из-за их серьёзности невозможна замена на предупреждение и также здесь будет. Выходит инициатива которая дублирует то что уже есть...
Привет! Это мой первый пост на этой платформе. Я не совсем ещё знаком с местными правилами, но всё же решил написать об одном из своих Telegram ботов и поделиться им.
Сервис предоставляется бесплатно.
Ежегодные продажи компании достигают $50 млрд, большая часть которых приходится на незапланированные покупки посетителей, рассказал журналист The Hustle Трунг Фан.
Наш преподаватель, специалист по Data Science, решил поделиться своей историей преподавания. Он рассказал, как пришел в эту сферу, с какими трудностями столкнулся на пути к преподаванию и что ему помогает. А еще поделился советами, как поддерживать внимание студентов и сделать занятия полезными и увлекательными.
Часто, когда говорят или пишут о великих, упоминают, что еще в детстве они столкнулись с какой-то проблемой, решили спасти от нее весь мир и так стали тем, кем стали. С великими себя не сравниваю, но для меня такие биографии – свидетельство того, что если человеку нужно, он добьется всего, что захочет. У меня тоже есть подобная история за…
Поправки должна рассмотреть правительственная комиссия, а в случае одобрения их внесут в Госдуму, рассказал источник.
Человеку с детства навязывают, что главное в жизни — быть умным, вот только умные люди далеко не всегда добиваются больших успехов. Об этом программист рассуждает в своём новом эссе.
Кажется, что тимлиду просто некуда расти: дальше надо либо идти в менеджмент, либо наоборот, становиться узконаправленным разработчиком. По просьбе «Лаборатории Касперского» Евгений Мацюк, который прошел в компании неординарный путь, рассказал о своих карьерных развилках во время и после тимлидства, а также поделился опытом горизонтального роста.