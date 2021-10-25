Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу Статьи редакции

Претендовать на них могут гостиницы, рестораны, фитнес-клубы и другие.

  • Правительство подготовило проект постановления о выплате единовременного гранта малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании, пишет «Коммерсантъ».

  • Сумма выплаты — один МРОТ на одного сотрудника, общий объём поддержки составит 38,5 млрд рублей. По мнению Мишустина, это позволит «частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек».

  • Получить деньги могут компании из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей — малые и средние предприятия из сферы общепита, допобразования, культуры и развлечений, гостиницы и другие.
  • Подать заявки на гранты можно с 1 ноября в течение полутора месяцев на сайте ФНС. Средства начнут поступать уже с 15 ноября.
  • 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.
  • Тогда же правительство предложило меры поддержки бизнеса — гранты для малого бизнеса и продление программы льготных кредитов.

#новость #covid19

329 просмотров
4 4 комментария
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 310024, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Oct 2021 13:34:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Lisa Hamilton

38 млрд? А сколько из них до целевой аудитории дойдет?)

Ответить
0
Roman Antonov

А это зависит от генератического дерева распределителей

Ответить
1
Семен Переделкин

Одной рукой создаём условия, чтобы предприятия пострадали от пандемии, а другой - великодушно кидаем им пайку (не всем, конечно, самым лояльным).

Ответить
0
Вася Иванов

Уже появились конторы, помогающие освоить эти гранты.
Офер: сделаем вам сайт и маркетинговую стратегию за 300 тр, которые оплатит госсударство…

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Транспорт
Лиана Липанова
Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год, до 12 млрд рублей — исследование Статьи редакции

Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».

32 32 комментария
13
Транспорт
DTF
XPeng анонсировала электромобиль со складными несущими винтами — он способен не только ездить, но и летать Статьи редакции

Китайский производитель планирует начать серийное производство в 2024 году.

HT Aero
38 38 комментариев
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Какие акции посоветовать новичку: российские или американские
0 Обсудить
0
Почта России
Почта России запустила доставку из отделений роботами Яндекса

Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…

0 Обсудить
0
Сервисы
Тинькофф
«Самый человечный нечеловек»: как мы развиваем голосового помощника Олега в колл-центре, чтобы он не был похож на других

Сегодня в колл-центрах девяти из десяти самых популярных российских банков по телефону отвечают голосовые помощники. Но не все клиенты ими довольны — нередко в соцсетях можно увидеть жалобы на телефонных роботов, которые должны помогать решать клиентские вопросы, но не всегда это делают.

30 30 комментариев
19
Газпромбанк
Улыбнитесь, вас снимают: как биометрия меняет жизнь банковских клиентов
0 Обсудить
Маркетинг
PAD team
Какие визуалы выбрать для рекламной кампании в социальных сетях?

Вы готовите рекламную кампанию для социальных сетей. Обязательный элемент практически любого плейсмента (места размещения рекламы) – визуал, который увидит целевая аудитория. Давайте разберемся, как отличить плохие рекламные макеты от хороших, насколько они должны быть креативны и когда точно нужно вносить в них правки.

2 2 комментария
Транспорт
Маша Цепелева
Региональные аэропорты предупредили о возможной приостановке полётов из-за новых правил безопасности Статьи редакции

Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.

66 66 комментариев
18
NTA
Классификация текста с Elasticsearch

Когда я впервые наткнулся на Elasticsearch, я был очарован его простотой использования, скоростью и параметрами конфигурации. Каждый раз, когда я работал с ним, я находил еще более простой способ достичь того, что я использовал для решения, с помощью традиционных инструментов и методов обработки естественного языка (NLP). В какой-то момент я…

0 Обсудить
0
Торговля
Маша Цепелева
Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России» в Москве Статьи редакции

Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.

152 152 комментария
26
Bright
7 причин начать пользоваться Bright Data Proxy Manager:
1 1 комментарий
0
Больше статей
null