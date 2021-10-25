Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу Статьи редакции
Претендовать на них могут гостиницы, рестораны, фитнес-клубы и другие.
Правительство подготовило проект постановления о выплате единовременного гранта малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании, пишет «Коммерсантъ».
Сумма выплаты — один МРОТ на одного сотрудника, общий объём поддержки составит 38,5 млрд рублей. По мнению Мишустина, это позволит «частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек».
- Получить деньги могут компании из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей — малые и средние предприятия из сферы общепита, допобразования, культуры и развлечений, гостиницы и другие.
- Подать заявки на гранты можно с 1 ноября в течение полутора месяцев на сайте ФНС. Средства начнут поступать уже с 15 ноября.
- 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.
- Тогда же правительство предложило меры поддержки бизнеса — гранты для малого бизнеса и продление программы льготных кредитов.
Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».
Китайский производитель планирует начать серийное производство в 2024 году.
Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…
Сегодня в колл-центрах девяти из десяти самых популярных российских банков по телефону отвечают голосовые помощники. Но не все клиенты ими довольны — нередко в соцсетях можно увидеть жалобы на телефонных роботов, которые должны помогать решать клиентские вопросы, но не всегда это делают.
Вы готовите рекламную кампанию для социальных сетей. Обязательный элемент практически любого плейсмента (места размещения рекламы) – визуал, который увидит целевая аудитория. Давайте разберемся, как отличить плохие рекламные макеты от хороших, насколько они должны быть креативны и когда точно нужно вносить в них правки.
Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.
Когда я впервые наткнулся на Elasticsearch, я был очарован его простотой использования, скоростью и параметрами конфигурации. Каждый раз, когда я работал с ним, я находил еще более простой способ достичь того, что я использовал для решения, с помощью традиционных инструментов и методов обработки естественного языка (NLP). В какой-то момент я…
Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.