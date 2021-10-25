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Финансы
Nazigul Jusupova

Alibaba за год потеряла $344 млрд капитализации на фоне давления китайских властей — это мировой рекорд Статьи редакции

Акции компании начали падать после публичной критики властей Джеком Ма.

22 22 комментария
2189 просмотров
  • С октября 2020 года Alibaba потеряла больше, чем все другие мировые компании. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $483 млрд, посчитал Bloomberg.
  • На 25 октября акции Alibaba на Нью-Йоркской бирже стоят $177,7 за штуку. На Гонконгской бирже акции стоят 174 гонконгских доллара. 27 октября 2020 года акции достигли исторического максимума и стоили $317,14 за штуку.
Акции Alibaba в Гонконге Google
  • Из десяти компаний, представленных в рейтинге по потерям рыночной стоимости, восемь — из Китая. В рейтинг Bloomberg также попали Tencent, чья капитализация упала на $65,4 млрд, Kuaishou потеряла $104 млрд, TAL — $39,1 млрд.
Изменение капитализаций компаний с октября 2020 года по октябрь 2021 года Bloomberg
  • Падение рыночной капитализации началось после того, как в октябре 2020 года основатель компании Джек Ма раскритиковал финансовую политику Китая, пишет Bloomberg. В течение 20 минут он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в Китае.
  • После выступления Пекин приостановил листинг финтех-компании Джека Ма Ant Group и начал репрессии в бизнес-секторе, что привело к падению китайских акций. 4 октября акции Alibaba на Гонконгской бирже упали до рекордного минимума — $139,63 за акцию.
  • Alibaba вышла на Гонконгскую биржу в 2019 году с ценой акций 176 гонконгских долларов за штуку. С начала 2021 года акции Alibaba на Гонконгской бирже подешевели на 30%.
  • Из-за давления китайских властей десятки компаний сталкиваются с потерями рыночной стоимости. Так, в июле капитализация крупнейшей китайской компании Tencent снизилась на $170,2 млрд за два месяца.
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новости #alibaba

22 22 комментария
6
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22 комментария
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Руслан Ніколаєнко

мда, так обрезать бизнес своим соотечественникам, коммунисты конечно "молодцы", в Китай тепер нормальный инвестор долго не вложит деньги

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17
Леонид Поляков

Ну, не факт что Китаю сильно нужны горячие деньги в пузырях. Так-то месседж КПК предельно ясен - поменьше инвестиций в недвижимость и торговлю, побольше - в высокотехнологичное производство.

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7
Запасной танк88

Ага, ага. Дайте спец.условия в ВТО как развивающейся экономике на веки вечные, несмотря на договоренности, что это на время развития. Дайте секреты в рамках открытого мира и обмена науками, при этом свои открытия зажимая. Дайте деньги, лицензии, технологии. А мы настроим 360 морских кораблей против 297 в США (сейчас вероятно уже больше). Да даже фиг бы с ним, что уже больше чем у США. Но там строили годами и десятилетиями, а Китай строит за считанные годы и месяцы десятками одновременно с гигантской сухопутной армией и по планам только по нарастающей. Ну и по официальным данным военный бюджет почти как у США при все еще намного меньшей экономике. Если средства идут на военку, значит что у них там с экономикой можно догадаться, да и про высокотехнологичное в сочетании со словом иностранные инвесторы в Китае можно позабыть. Это длинные инвестиции, а что там в голову взбредет у диктатора хз.

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3
Руслан Ніколаєнко

да, почти все верно

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0
Nadir Abdullaev

Это для общего блага

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–2
Руслан Ніколаєнко

продолжайте фразу - Это для общего блага КПК и членов их семей

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3
Canis Majoris

Умний решения правительства Китай и председателя Ци нефритовый стержень сила! Алибаба убыток плохо, Китай добрый.

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11
Руслан Ніколаєнко

+ 100 баллов социального рейтинга и кошкожена вам от Мудрого Председателя КПК, слава товарищи!

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2
Andrey Dolg

Учитывая как редко можно встретить нормального инвестора, то это и не проблема. =)

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0
Руслан Ніколаєнко

проблема, раньше в Китай вкладывали очень хорошо и много, я этим занимался, как аналитик, но после таких действий чиновников такого потока инвестиций не будет

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2
Daniyar Karimov

у них своих денег завались

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0
Запасной танк88

В таких компаниях половина и больше как раз не соотечественников. Хотя со своими они так каждый год проделывают. Там почва благодатная, многие нью горожане из сельских районов с полевым подходом к инвестированию. Так что их наловчились подстригать, решили что скучно жить и взялись за национализацию. В них конечно теперь долго не будут вкладывать. Даже если диктатор каким то образом покинет политическую сцену.

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0
Nikolay Pomeschenko

наверное, инвесторы включат мозг и перестанут называть бизнесы тз тоталитарных неразвитых стран "недооцененными".
риски считать надо и не покупать такое без ожидания 100% прибыли

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7
Запасной танк88

Зачем инвесторам такие знания. Главное графики смотреть и новости читать. Какая разница, маньяки разрушающие государство, производство, вызывающие массовое бегство из страны и пытающие людей в странах-тюрьмах или президенты с ограничениями и паралельными ветвями власти.

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1
Вася Пражкин

Не Алибаба потеряла, а инвесторы, коих в России немало было.

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5
Андрей Исаев

Вот цена за высказывание своего мнения. Наверняка, Ма понимал последствия, может просто не ожидал, что до такой степени.

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2
Tok Allen

Главе компании за языком нужно следить. Но, возможно идет и конкуренция маркетплэйсов. Мне например электронику покупать интереснее из РФ, доставка быстрее, даже если дороже, зато мутных схем меньше.

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–6
Агнец невинный

а амерв не могут задавить лоббистов из фаангов)

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1
Дарья Смолякова

постоянный контроль может «задушить» инновации в Китае.

В перспективе 20-21 годов именно Джек Ма оказался прав, кроме снижения капитализации ИТ компаний, из Китая стали "утекать" технологические компании и еще случились несколько крупных банкротств. КПК жертвует компаниями для сохранения власти и контроля, но у них есть денежный и инновационный "жирок", в РФ к примеру такого нет и душить особо уже нечего, только локально, без миллиардов.

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0
Алексей Высоцкий

Компания от этого не перестала быть перспективной. Покупаю и буду докупать. Власти Китая уже кажется до всех добрались.

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0
Ылытный ыксперт Ылытный ыксперт

Сколько раз надо сказать. Китай всё 50 лет вперёд и50 лет назад

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0
Postnikov Edward

Что значит потерял? В армии на этот счет говорили: Не потерял, а просрхл!

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–1
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