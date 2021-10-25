Alibaba за год потеряла $344 млрд капитализации на фоне давления китайских властей — это мировой рекорд Статьи редакции
Акции компании начали падать после публичной критики властей Джеком Ма.
- С октября 2020 года Alibaba потеряла больше, чем все другие мировые компании. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $483 млрд, посчитал Bloomberg.
- На 25 октября акции Alibaba на Нью-Йоркской бирже стоят $177,7 за штуку. На Гонконгской бирже акции стоят 174 гонконгских доллара. 27 октября 2020 года акции достигли исторического максимума и стоили $317,14 за штуку.
- Из десяти компаний, представленных в рейтинге по потерям рыночной стоимости, восемь — из Китая. В рейтинг Bloomberg также попали Tencent, чья капитализация упала на $65,4 млрд, Kuaishou потеряла $104 млрд, TAL — $39,1 млрд.
- Падение рыночной капитализации началось после того, как в октябре 2020 года основатель компании Джек Ма раскритиковал финансовую политику Китая, пишет Bloomberg. В течение 20 минут он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в Китае.
- После выступления Пекин приостановил листинг финтех-компании Джека Ма Ant Group и начал репрессии в бизнес-секторе, что привело к падению китайских акций. 4 октября акции Alibaba на Гонконгской бирже упали до рекордного минимума — $139,63 за акцию.
- Alibaba вышла на Гонконгскую биржу в 2019 году с ценой акций 176 гонконгских долларов за штуку. С начала 2021 года акции Alibaba на Гонконгской бирже подешевели на 30%.
- Из-за давления китайских властей десятки компаний сталкиваются с потерями рыночной стоимости. Так, в июле капитализация крупнейшей китайской компании Tencent снизилась на $170,2 млрд за два месяца.
Ага, ага. Дайте спец.условия в ВТО как развивающейся экономике на веки вечные, несмотря на договоренности, что это на время развития. Дайте секреты в рамках открытого мира и обмена науками, при этом свои открытия зажимая. Дайте деньги, лицензии, технологии. А мы настроим 360 морских кораблей против 297 в США (сейчас вероятно уже больше). Да даже фиг бы с ним, что уже больше чем у США. Но там строили годами и десятилетиями, а Китай строит за считанные годы и месяцы десятками одновременно с гигантской сухопутной армией и по планам только по нарастающей. Ну и по официальным данным военный бюджет почти как у США при все еще намного меньшей экономике. Если средства идут на военку, значит что у них там с экономикой можно догадаться, да и про высокотехнологичное в сочетании со словом иностранные инвесторы в Китае можно позабыть. Это длинные инвестиции, а что там в голову взбредет у диктатора хз.
В таких компаниях половина и больше как раз не соотечественников. Хотя со своими они так каждый год проделывают. Там почва благодатная, многие нью горожане из сельских районов с полевым подходом к инвестированию. Так что их наловчились подстригать, решили что скучно жить и взялись за национализацию. В них конечно теперь долго не будут вкладывать. Даже если диктатор каким то образом покинет политическую сцену.
постоянный контроль может «задушить» инновации в Китае.
В перспективе 20-21 годов именно Джек Ма оказался прав, кроме снижения капитализации ИТ компаний, из Китая стали "утекать" технологические компании и еще случились несколько крупных банкротств. КПК жертвует компаниями для сохранения власти и контроля, но у них есть денежный и инновационный "жирок", в РФ к примеру такого нет и душить особо уже нечего, только локально, без миллиардов.
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