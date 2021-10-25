Виртуальный тур и VR-тур. В чём отличие?

Мы живём в непрекращающемся информационном потоке. Сегодня средний житель Земли за месяц получает столько новых сведений, сколько человек 17 века получал за всю жизнь.

Каждый день мы слышим о новых изобретениях и инновациях, и в их множестве очень легко потеряться. Мы в Anicom Instruments, например, по опыту знаем о том, как часто путают понятия виртуального тура и VR-тура (тура в виртуальной реальности). И здесь нет ничего удивительного: в них обоих мы видим слова «виртуальный» и «тур».