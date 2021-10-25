Курс евро упал ниже 81 рубля — впервые с лета 2020 года Статьи редакции
Доллар стоит 69,76 рублей.
- На 19:24 по мск евро стоит 80,9 рублей, следует из данных Московской биржи. Это минимум с июля 2020 года.
- 22 октября доллар упал ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года после повышения ключевой ставки.
- Банк России увеличил ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.
- Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объясняют рост рубля повышением ключевой ставки, а также спросом со стороны компаний-экспортеров для налоговых выплат за октябрь.
Так и зп разные. Не припомню, чтобы многие получали 100к и выше в году так 2010-м. У меня друг в газпроме главный инженер тогда получал 220к и мы ему дружно завидовали, т.к. зп ахренеть какая была. А сейчас 220к да, норм, но далеко не предел мечтаний, и есть у любого норм профи. Сейчас даже хороший сварщик делает 150-170к. Не помню, чтобы в 2010м такое было.
Ох уж эти истории. Все меняется. Вы мне напоминаете представителей древних профессий, какого-нибудь кучера, который рассказывает, как он раньше за день зарабатывал, как иные за неделю, а сейчас все, никому не нужен. Время идет, все меняется, зп не растут в тех областях, которые не сильно котируются. Варианта 2, сидеть и вспоминать былое, кидаясь на всех, кто может быть причастен, а можно вырасти и стать котирующимся сотрудником. Таким зп индексируют и очень быстро.
Рубль растёт из-за повышения ключевой ставки. В декабре ключевую ставку ещё подымят скорее всего на 0,5-1%, рубль ещё сильнее укрепится.
Далее уже ключевую ставку вряд ли станут подымать, пика ключевой ставки как раз ожидаю в декабре 2021 - марте 2022. Соответственно, вижу хорошую точку входа как раз после повышения ключевой ставки в декабре.
Но не сразу, постепенно, возможно, рубль продолжит укрепление в начале 2022. Далее инфляция начнёт снижаться, и ключевую ставку вслед за ней будут понижать, и рубль ослабнет.
С уважением, кресельный аналитик (не путать с диванным!).
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