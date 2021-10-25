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Финансы
Nazigul Jusupova

Курс евро упал ниже 81 рубля — впервые с лета 2020 года Статьи редакции

Доллар стоит 69,76 рублей.

  • На 19:24 по мск евро стоит 80,9 рублей, следует из данных Московской биржи. Это минимум с июля 2020 года.
  • 22 октября доллар упал ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года после повышения ключевой ставки.
  • Банк России увеличил ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.
  • Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объясняют рост рубля повышением ключевой ставки, а также спросом со стороны компаний-экспортеров для налоговых выплат за октябрь.

#новости #евро #доллар

1884 просмотров
43 43 комментария
5
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43 комментария
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Sergey Vasiliev

Ставь лайк если все ещё ждёшь хотя бы по 30) 7 лет в говне

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11
Андрей Иванов

готов даже на 36

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11
Артем Павлючук

Чтобы была возможность покупать iPhone за 1 ЗП)

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0
Konstantin Timokhin

Опцию зарабатывать больше не пробовали рассматривать?

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0
Дмитрий Кораблёв

как это связано? Тут вопрос ценности рубля, а не конкретно ЗП.

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2
Андрей Николаев

Ну да, давайте сидеть на заводе за 13к и ждать, когда на эти деньги можно будет купить 3 айфона. Это проще, чем меняться и искать работу с зп, хотя бы, 100к)

Ответить
0
Андрей Иванов

НО! 100к по 36 и по 69 это все таки разные вещи

Ответить
0
Андрей Николаев

Так и зп разные. Не припомню, чтобы многие получали 100к и выше в году так 2010-м. У меня друг в газпроме главный инженер тогда получал 220к и мы ему дружно завидовали, т.к. зп ахренеть какая была. А сейчас 220к да, норм, но далеко не предел мечтаний, и есть у любого норм профи. Сейчас даже хороший сварщик делает 150-170к. Не помню, чтобы в 2010м такое было.

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0
Igor Chimbur

Точно, это люди бездельники, особенно те что на заводах. А то что руководство страны в два раза обвалило рубль и сделало абсолютно все население страны беднее так это ничего.

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0
Дмитрий Кораблёв

причем тут это еще раз? Мы буквально обеднели х2 тогда. У меня в 14 году была зп 50к, собирал комп тогда, стоил 100к где-то, буквально через месяц я уже не мог себе его позволить, пришлось чуть хуже покупать.

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0
Андрей Николаев

Ох уж эти истории. Все меняется. Вы мне напоминаете представителей древних профессий, какого-нибудь кучера, который рассказывает, как он раньше за день зарабатывал, как иные за неделю, а сейчас все, никому не нужен. Время идет, все меняется, зп не растут в тех областях, которые не сильно котируются. Варианта 2, сидеть и вспоминать былое, кидаясь на всех, кто может быть причастен, а можно вырасти и стать котирующимся сотрудником. Таким зп индексируют и очень быстро.

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0
Андрей Иванов

эх, было времечко конечно ((

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2
vetas25071976 .

ты дебил

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0
Dmitry Yashin

За столько лет мог бы и помыться

Ответить
3
Анон Плиз

Че не по 6?

Ответить
0
Denis Averyanov

Тем временем программисты на евро ИП

Ответить
9
Денис Демидов

На фото же инвестор, а не программист?

Ответить
3
Rownie

Сильно ниже наверное не опустят а то доходы с нефти слишком маленькие будут

Ответить
5
Gleb Tyutikov

Сколько уже повторять. Бюджет России не зависит от нефтедолларов.
Сарказм.

Ответить
–3
Семен Переделкин

Когда баксы закупать-то?

Ответить
1
Nik N

Когда были по 79 рублей, все кричали покупать ред.

Ответить
9
Александра Корбут

Я купила по 70 а он дальше вниз пошёл )))

Ответить
1
Dmitry Yashin

Купи ещё, плиз - может, есть какая-то зависимость

Ответить
4
Александра Корбут

Мне биткоинов хватило, спасибо :D

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Чувак, купивший баксы (с)

Ответить
0
Александра Корбут

Чувиха, которая не поняла о чём речь (с)

Ответить
0
Sergei Timofeyev

https://lurkmore.to/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BA,_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B

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0
Илья Волочков

ИМХО, идеальная точка входа будет где-то в феврале-марте 2022. Но поскольку рубль может обрушиться из-за любого пука, можно уже начать покупать лесенкой. По чуть-чуть каждый месяц.

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1
Семен Переделкин

Лесенкой, хуесенкой. Ну вас нафиг. В казино и то вероятность обогатиться выше. И там всезнающих экспертов нет.

Ответить
11
Денис Крепак

Исходя из чего такие выводы?
*про идеальную точку входа

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0
Nik N

Кофейная гуща

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13
Илья Волочков

Рубль растёт из-за повышения ключевой ставки. В декабре ключевую ставку ещё подымят скорее всего на 0,5-1%, рубль ещё сильнее укрепится.

Далее уже ключевую ставку вряд ли станут подымать, пика ключевой ставки как раз ожидаю в декабре 2021 - марте 2022. Соответственно, вижу хорошую точку входа как раз после повышения ключевой ставки в декабре.

Но не сразу, постепенно, возможно, рубль продолжит укрепление в начале 2022. Далее инфляция начнёт снижаться, и ключевую ставку вслед за ней будут понижать, и рубль ослабнет.

С уважением, кресельный аналитик (не путать с диванным!).

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3
Андрей Иванов

заскринил! до встречи в декабре!

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10
Tauraloke Esteru

Что произойдёт, если в марте в игру "принтер делает брр" захотят сыграть и на том конце провода, увеличив денежную массу долларов?

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1
BearStrikesBack

Денежные массы долларов/евро/фунтов/йен (и даже рублей!) растут сонаправленно. Сильный рубль невыгоден прежде всего руководству РФ.

Ответить
7
Илья Волочков

Инфляция в США и так уже вышла за рамки приличия. Сейчас планируют сокращать денежный станок, увеличение маловероятно. В США обеспокоены инфляцией.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Лесенкой вниз или вверх?

Ответить
0
Gutal1n

Уже можно

Ответить
0
Constantine Kiselev

Северный поток сертифицируют и Евро подскочит

Ответить
0
kaium kaka

Ну да, давайте сидеть на заводе за 13к и ждать, когда на эти деньги можно будет купить 3 айфона. Это проще, чем меняться и искать работу с зп, хотя бы, 100к)

Ответить
0
Юрий Карпов

Думаете на заводе с зп в 13к люди не работают? Или их труд не стоит ваших денег? А может вы из этих..."успешных успехов", что советуют учителям в бизнес идти? А медикам чё, бросить вас и в офисы разбежаться, сидеть советы давать) типа, "раз ты такой умный вот и лечи себя за 13к сам" ;)

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0
Sam Esq

Невиданный раннее "обвал"! 😂😂😂

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0
Вадим Клюев

у украинцев бакс падает, в РФ евро, что тут такого особенного, одним надо скупить баксы, другим евро, а по сути все покупают валюту

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–3
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