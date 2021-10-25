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Финансы
Nazigul Jusupova

Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн Статьи редакции

На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией.

  • Компания достигла такой отметки через 11 лет после того, как она стала публичной, пишет TechCrunch.
  • На 20:40 по мск акции Tesla стоят $995,10, рыночная капитализация составляет $985,35 млрд. Хоть и ненадолго, но Tesla была в ряду таких компаний, как Apple, Amazon, Facebook и Google, чья рыночная капитализация превышает $1 трлн, отмечает TechCrunch.
  • На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией. Так, сервис аренды автомобилей Hertz заказал у Tesla 100 тысяч электромобилей. Сумма сделки оценивается в $4,2 млрд.
  • Также TechCrunch приводит заявление аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса о том, что компания повысила ожидаемую цену акции c $900 до $1200 и подтвердила повышенный рейтинг.
  • Кроме этого, согласно отчёту JATO Dynamics, в сентябре Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе и первым электромобилем, который превзошёл по продажам модели с двигателями внутреннего сгорания.
  • На фоне новости о росте рыночной капитализации компании состояние основателя Tesla Илона Маска увеличилось на 8,44%, до $249 млрд, следует из данных Forbes Real-Time. Предприниматель занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes.
Акции Tesla Google

#новости #tesla

1244 просмотров
21 21 комментарий
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Николай Савчук

Люди в одноклассниках до сих пор уверены что электро никому не нужны, и гоняют с вырезанными катализаторами, отравляя всё вокруг своими чернобылями на колесах

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1
Семен Переделкин

Они правы, электро - хуйня. Только термояд, только хардкор!

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3
Igor Chimbur

Не то, что кристально чистая словно вода со швейцарских Альп добыча металлов для аккумуляторов и их утилизация

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1
Запасной танк88

А зачем вы там ходите? Рак мозга гарантирован же

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0
Александр Романов

Не готов еще мир к электромобилям. Еще лет 10 они по распространению даже близко не будут к бензиновым. Как пример. Самый большой рынок сбыта Тесла это Китай. Но у них из без электромобилей случился блэкаут в этом году. Не потянут современные мощности перехода на них.

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0
Артем Голендберг

Ага, тесла модел 3 самый продаваемый автомобиль Европы в сентябре, недавно новость вышла. А вы все, мир не готов

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0
Sergei Timofeyev

Иногда вырезаны они не по их воле. ))

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0
Syzygy

Теслу уже не остановить. Если лет пять назад всё ещё колебалось и непонятно было, куда в конце концов вывернет, то теперь всё понятно - быть ей первыми.

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2
Pavel Pavel

Нууу... как говорится, продавай когда звучат победные трубы)

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1
Василий

Целая минута и ни одной шутки про скрепы и батут

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1
Семен Переделкин

Зашли как-то в бар Маск, Безос и Рогозин...

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1
Sebastian Danilov

Нет, не так. Маск и Безос прилетели, а Рогозин запрыгнул.

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3
Иван Шеметов

пока летает только Маск

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0
No Name

....а Бренсон им говорит: "Долго же вы летели до моего космо-бара"

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0
Иван Шеметов

Космо бар длинною несколько секунд

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0
Константин Полухтин

Ну превысила, и превысила.

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0
Виктор Булов

Она столько не должна стоить, шортистов выбило похоже

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0
Василий

Слышал что там пожизненно шортистов выносят вперёд ногами)

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0
Ваня Самков

Комментарии про пузырь чёт опаздывают. Хм.

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0
Aleksandr P

И пусть они думают что стали дофига богатыми) На бумаге)

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0
Фин учет

Если Белоруссию не закроют для их ввоза - то продолжится положительная динамика, в РФ их с каждым годом кратно больше завозят. Если прикроют - RIP для РФ

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Читать все 21 комментарий
Финансы
Nazigul Jusupova
Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн Статьи редакции

На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией.

21 21 комментарий
6
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