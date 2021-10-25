Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн Статьи редакции
На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией.
- Компания достигла такой отметки через 11 лет после того, как она стала публичной, пишет TechCrunch.
- На 20:40 по мск акции Tesla стоят $995,10, рыночная капитализация составляет $985,35 млрд. Хоть и ненадолго, но Tesla была в ряду таких компаний, как Apple, Amazon, Facebook и Google, чья рыночная капитализация превышает $1 трлн, отмечает TechCrunch.
- На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией. Так, сервис аренды автомобилей Hertz заказал у Tesla 100 тысяч электромобилей. Сумма сделки оценивается в $4,2 млрд.
- Также TechCrunch приводит заявление аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса о том, что компания повысила ожидаемую цену акции c $900 до $1200 и подтвердила повышенный рейтинг.
- Кроме этого, согласно отчёту JATO Dynamics, в сентябре Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе и первым электромобилем, который превзошёл по продажам модели с двигателями внутреннего сгорания.
- На фоне новости о росте рыночной капитализации компании состояние основателя Tesla Илона Маска увеличилось на 8,44%, до $249 млрд, следует из данных Forbes Real-Time. Предприниматель занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes.
На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией.
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