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Финансы
Маша Цепелева

«Делимобиль» запланировал привлечь до $276 млн во время IPO Статьи редакции

Компания планирует выйти на Нью-Йоркскую и Московскую биржи.

  • Delimobil Holding S.A. назвала ценовой диапазон в рамках IPO — $10-12 за ADS. Компания может привлечь $200-240 млн, с опционом — до $276 млн. Без учёта опциона андеррайтеров капитализация компании составит $760-912 млн.

  • «Делимобиль» планирует разместить на Нью-Йорской бирже 20 млн ADS, одна бумага соответствует двум обыкновенным акциям. В обращении будет 152 млн акций. Если андеррайтеры полностью реализуют опцион, то количество ADS вырастет до 23 млн, а количество акций в обращении — до 158 млн.

  • Компания будет торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером DMOB, позже под тем же тикером на Московской бирже.
  • В сентябре 2021 года Reuters впервые сообщило о планах «Делимобиля» выйти на биржу. Компания подала заявку на IPO в октябре. «Ренессанс Капитал» оценил стоимость «Делимобиля» до размещения в $630 млн.
  • «Делимобиль» начал работу в 2015 году, сейчас у компании в парке суммарно почти 18 тысяч машин, количество зарегистрированных пользователей — 7,1 млн. В холдинг Delimobil Holding S.A. кроме одноимённого каршеринга входит сервис аренды автомобилей по подписке Anytime.Prime.

#новость #делимобиль

157 просмотров
2 2 комментария
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KINCH

Вроде бы Делимобиль, а автомобилями не делятся 😥

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Азамат Салахов

Расскажу свою историю про Делимобиль
Нужно было ехать в аэропорт, выглядываю в окно - стоит рядом делимобиль. Хотел ехать на такси, но т.к.регистрировался в делимобиле до этого, захотелось протестировать.

Еду. Навигация не показывает текущее местоположение, все время теряет точки и я не могу понять где можно в аэропорту оставить машину на стоянку. Звоню в техподдержку, мне говорят С1. Я заехал, оставил машину и пошел в аэропорт. Через минут 5 мне перезванивает техподдержка и говорит, не С1, а С3. Я бегу переставлять, выезжая с С1 оплачиваю стоянку, оказывается она платная, заезжаю в С3 и думаю: "Делимобиль, идите подальше с гребанным приложением, которое местоположение не показывает, с гребанной техподдержкой, ведь я уже начинаю опаздывать на самолет с этими лишними движениями. Такси, я осознал свою ошибку, вернись ко мне!!!"

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