«Делимобиль» запланировал привлечь до $276 млн во время IPO Статьи редакции
Компания планирует выйти на Нью-Йоркскую и Московскую биржи.
Delimobil Holding S.A. назвала ценовой диапазон в рамках IPO — $10-12 за ADS. Компания может привлечь $200-240 млн, с опционом — до $276 млн. Без учёта опциона андеррайтеров капитализация компании составит $760-912 млн.
«Делимобиль» планирует разместить на Нью-Йорской бирже 20 млн ADS, одна бумага соответствует двум обыкновенным акциям. В обращении будет 152 млн акций. Если андеррайтеры полностью реализуют опцион, то количество ADS вырастет до 23 млн, а количество акций в обращении — до 158 млн.
- Компания будет торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером DMOB, позже под тем же тикером на Московской бирже.
- В сентябре 2021 года Reuters впервые сообщило о планах «Делимобиля» выйти на биржу. Компания подала заявку на IPO в октябре. «Ренессанс Капитал» оценил стоимость «Делимобиля» до размещения в $630 млн.
- «Делимобиль» начал работу в 2015 году, сейчас у компании в парке суммарно почти 18 тысяч машин, количество зарегистрированных пользователей — 7,1 млн. В холдинг Delimobil Holding S.A. кроме одноимённого каршеринга входит сервис аренды автомобилей по подписке Anytime.Prime.
Расскажу свою историю про Делимобиль
Нужно было ехать в аэропорт, выглядываю в окно - стоит рядом делимобиль. Хотел ехать на такси, но т.к.регистрировался в делимобиле до этого, захотелось протестировать.
Еду. Навигация не показывает текущее местоположение, все время теряет точки и я не могу понять где можно в аэропорту оставить машину на стоянку. Звоню в техподдержку, мне говорят С1. Я заехал, оставил машину и пошел в аэропорт. Через минут 5 мне перезванивает техподдержка и говорит, не С1, а С3. Я бегу переставлять, выезжая с С1 оплачиваю стоянку, оказывается она платная, заезжаю в С3 и думаю: "Делимобиль, идите подальше с гребанным приложением, которое местоположение не показывает, с гребанной техподдержкой, ведь я уже начинаю опаздывать на самолет с этими лишними движениями. Такси, я осознал свою ошибку, вернись ко мне!!!"
Я работаю CPO в компании с десятками тысяч заказов в день. Недавно стал плотно вовлекать коллег в продуктовые процессы. Оказалось, что не все знают, что такое GMV или конверсия, не говоря уже о более узких метриках, например, session duration или page depth. Расскажу поподробнее в этой статье про метрики и комплексы метрик.
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Он станет доступен 3 ноября.
UPD: Касательно первого комментария, по ответу от «Тинькофф» дополню статью.
Я являюсь владельцем магазина женской одежды в Польше. Примерно в начале сентября было принято решение открыть интернет-магазин.
На рост акций могли повлиять новости, связанные с компанией.