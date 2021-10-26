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Финансы
Маша Цепелева

Владелец сети «Красное и белое» продаст 10-15% акций с оценкой до $25 млрд — «Ъ» Статьи редакции

Компания выйдет на Московскую биржу.

  • Акционеры Mercury Retail Group (MRG) планируют разместить собственные ценные бумаги на Московской бирже, рассказали «Ъ» источники на финансовом рынке. Оценка группы может составить $20–25 млрд. Если размещение пройдёт с такими показателями, оно может стать крупнейшим в России за 10 лет, отмечает издание.

  • Компания выбрала модель cash-out, потому что ей не нужен капитал из-за высокой прибыли и низкого долга, рассказал источник газеты, встречавшийся с руководством MRG. Владельцы будут продавать свои акции паритетно, добавил другой источник. Третий сообщил, что IPO пройдёт «в перспективе нескольких недель».
  • MRG владеет магазинами «Красное и белое» и «Бристоль». За последние 12 месяцев выручка компании составила 646 млрд рублей, из них 76% приходится на «Красное и белое», сообщает «Ъ» со ссылкой на проспект для инвесторов. 51% в MRG принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову.
  • В сентябре 2021 года Reuters сообщило, что MRG планирует привлечь до $1 млрд во время IPO. По данным Bloomberg, оценка компании составит $20 млрд.

#новость #красноебелое #ipo

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20 20 комментариев
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Трофим Шоренко

Автор проверь цифры… 25млрд$ это больше стоимости всего МТС

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4
Bublikov Anton

И 10-15% от 25млрд точно не "до 1млрд$"

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0
Mr Yellow

сходите в КБ. и вся математика у вас сойдется ))

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2
Эдуард Лиринг

Оценка производилась в одном из многочисленных "офисов" компании

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0
Mr Yellow

Я бы сазал, в одном из многофункциональных офисов. Там и про крипту и про акции. ))

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0
Yury Kotov

Ну, выпьем за это! 🍾

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2
Эдуард Лиринг
Ответить
0
Mr Yellow

10-15 от красного или белого ?

Ответить
1
Slava Semenchuk

Паритетно

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0
Сергей Домаев

Дайте две

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0
Arseniy Ashomko

Самые дорогие MRG.

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0
Семен Переделкин

Если когда-нибудь алколобби продавит закон и введёт полноценную покупку/доставку бухла на дом - вот тогда заживём.

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0
Святослав Костылев

Во многом уже продавила закон. Частенько открывают К&Б В соседнем доме от школы или детских садов. Так же продают сигареты и алкоголь.

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0
Семен Переделкин

Я про дистанционную продажу/доставку ваще-то.

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0
Nesterov Igor

В жилых домах запрещено алкоголь продавать, хз может это только Белгорода касается

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0
Назаров Илья

Оценка 245 млрд руб. не 24 млрд $

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0
Sergei Timofeyev

Доллар по 10 рублей!

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0
Dima Kalinov

245 млрд оценка при 676 оборота? Мультипликатор 0,3 - серьезно?

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0
Nikolay Kenig

При оценке в 10 фунфуриков и три стакашки

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0
Grigory Kosov

На прошлой неделе звонил их представитель, просил снизить ставку аренды до конца года, с формулировкой "мы торгуем с низкой наценкой", "ситуация вокруг негативная" =))))
Как только пришлют письменный запрос, вставлю им в ответ информацию из статьи.

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0
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