Владелец сети «Красное и белое» продаст 10-15% акций с оценкой до $25 млрд — «Ъ» Статьи редакции
Компания выйдет на Московскую биржу.
Акционеры Mercury Retail Group (MRG) планируют разместить собственные ценные бумаги на Московской бирже, рассказали «Ъ» источники на финансовом рынке. Оценка группы может составить $20–25 млрд. Если размещение пройдёт с такими показателями, оно может стать крупнейшим в России за 10 лет, отмечает издание.
- Компания выбрала модель cash-out, потому что ей не нужен капитал из-за высокой прибыли и низкого долга, рассказал источник газеты, встречавшийся с руководством MRG. Владельцы будут продавать свои акции паритетно, добавил другой источник. Третий сообщил, что IPO пройдёт «в перспективе нескольких недель».
- MRG владеет магазинами «Красное и белое» и «Бристоль». За последние 12 месяцев выручка компании составила 646 млрд рублей, из них 76% приходится на «Красное и белое», сообщает «Ъ» со ссылкой на проспект для инвесторов. 51% в MRG принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову.
- В сентябре 2021 года Reuters сообщило, что MRG планирует привлечь до $1 млрд во время IPO. По данным Bloomberg, оценка компании составит $20 млрд.
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